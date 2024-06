El rescate de no morir ahogada en Ajuy también se lleva en la piel

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 17 de junio 2024, 15:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En la memoria por muchos años que pasen y ahora también en la piel, Michael y Andrea recuerdan el rescate más dramático y con final feliz en el mar de Ajuy la noche del 30 de marzo de 2024 para siempre en la memoria.

Las dos horas de la chica flotando entre olas de tres a seis metros, los riscos de las Cuevas de Ajuy que la oscuridad engrandece, la espera por el helicóptero Helimer, los gritos de ánimo en inglés, las linternas de los vecinos enfocando la cabeza que aparece y desaparece entre la espuma, todo esa experiencia la llevan ambos en el brazo con un tatuaje.

El tatuaje de los turistas más famosos de Ajuy consiste en un ola como las de aquel reboso de marzo, los acantilados, una mano asiendo a otra y una sola palabra: Fuerte, por la isla y por la resistencia de Andrea.

El origen del tatuaje es un golpe de mar cuando Michael le pide a Andrea -ambos nombres ficticios- que se arrime un poco más a las olas en El Muellito de las Cuevas de Ajuy. No lo sabían, pero era el tercer día que estaba prohibido el acceso a este lugar turístico por el temporal, aunque eso no importó al que tiró el aviso de la Policía Local de Pájara a la papelera. Una de esas olas la arrojó al mar, donde flotó en un ejercicio de resistencia y voluntad durante más de dos horas, hasta que llegó el Helimer justo cuando ella, ya cansada, le grita a él aquello de «Michael, yo muero aquí. No es culpa tuya».

Cuevas de Ajuy con mal tiempo, en primer término está la zona de El Muellito.