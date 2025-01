¿Cómo quiere el roscón de Reyes: con nata o con crema de Antoñito El Dulcero?

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 3 de enero 2025, 14:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Los 80 roscones artesanos de Reyes de este 2025 son los últimos que Delia León García elabora con la vista puesta en su próxima jubilación en marzo. Con el cierre de su comercio, peligra el sabor del recuerdo de los dulces de Antonito Espinosa (La Oliva, 1908-Puerto del Rosario, 1994), el primer dulcero de la capital y de Fuerteventura, puesto que es su más fiel discípula y repite sus creaciones de agua, harina y azúcar.

Ochenta roscones artesanos de Reyes para degustar el día 6 de enero, ni uno más, ni uno menos, Delia elabora cada Navidad. Y así lleva 24 años. «Antoñito no los hacía, por supuesto, porque eran impensables en su época y porque usaba los materiales más sencillos y que encontraba en la Fuerteventura de entonces a base de agua, harina y azúcar».

Un año más, el periódico El País los ha vuelto a destacar como entre los tres mejores de la provincia de Las Palmas, a elegir el relleno entre nata, crema y la famosa crema Antoñito. «Me voy y sin relevo generacional porque mis hijos tienen ya la vida encaminada. Yo les entiendo porque esta vida es esforzada y sin horarios de horno, amasar, decorar, pero a mí no me supone casi nada porque me gusta el contacto con la gente y que, al irse, digan que son los dulces del recuerdo, que le recuerdan a su infancia en Puerto del Rosario».

Ampliar Los dulces del recuerdo de Delia y, abajo, un roscón de Reyes de este año ya en su caja. Javier Melián / Acfi Press

Cuando el 30 de marzo, un día después de su 65 cumpleaños, cierre la dulcería situada en el barrio capitalino de El Charco, Delia planea primero descansar y luego escribir algún libro sobre las recetas de Antoñito El Dulcero para que no se pierdan. También cerrará el punto de encuentro por donde pasan las vecinas y los vecinas.

Pocas veces Delia se ha saltado la norma de los 80 roscones de Reyes. «Este año, un señor francés me pidió por favor que le hiciera uno porque se iba para su país y había visto los artículos de prensa. También entró en su dulcería una señora enferma «y le dije que sí, que se lo hacía, pensando que a lo mejor era el último que comía en su vida». Estas dos excepciones, por supuesto con relleno de crema Antoñito.