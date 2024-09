Los trucos de los interioristas para conseguir la cocina perfecta sin grandes obras

Carmen Barreiro Domingo, 15 de septiembre 2024, 23:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La cocina se ha convertido en los últimos años en el corazón de muchas viviendas, con distribuciones que potencian todavía más esa importancia que se le da ahora a este espacio, abriéndolo directamente al salón o con la instalación de cierres acristalados que permiten conectar visualmente ambas estancias. La cocina no solo se ve sino que se vive y no hace falta una superficie enorme ni miles de euros para poder disfrutar de una estancia bonita y funcional. «La falta de espacio no debe impedir que coloquemos en ella todo lo que necesitamos y tampoco es necesario que sea enorme para que resulte práctica. De hecho, lo normal es contar con menos metros cuadrados que los que vemos en las revistas», argumenta la interiorista Cristina Larrumbe en su libro '101 trucos para decorar' (Ed. Lunwerg).

Ahora que tenemos que poner la casa a punto después de las vacaciones de verano, podemos aprovechar para actualizar la cocina y darle un cambio de aires sin necesidad de grandes reformas ni presupuestos desorbitados. «Cuando vamos a diseñar la cocina de nuestros sueños, generalmente pensamos en hacer algo impresionante. Sin embargo, debemos tener en consideración otros factores mucho más prácticos como, por ejemplo, los metros cuadrados, el tamaño de la familia, tanto presente como futura, el presupuesto... Si no lo hacemos así, podemos acabar con una estancia que no cumpla nuestras necesidades o gustos y, lo que es peor, que tengamos que terminar gastando mucho más dinero en remodelaciones posteriores», añade a modo de consejo la interiorista Natalia Zubizarreta. Estos son algunos trucos para conseguir una cocina «bien organizada, bonita y funcional».

La distribución y el orden de los electrodomésticos

«Se trata de un paso muy importante para empezar a decorar. No importa si la cocina tiene forma de 'L', de 'U' o tiene dos frentes, lo primero que se debe tener en cuenta es la comodidad. Independientemente de la distribución o el tamaño, es fundamental que se dispongan las zonas de almacenamiento de comida (frigorífico, alacenas...), preparación (encimera, fregadero...) y cocinado (fogones, horno...) en forma de triángulo. De esta manera, nos moveremos con mucha más agilidad por la estancia», recomienda Cristina Larrumbe.

En el caso de que todos los muebles estén en un mismo frente, la distribución ideal de los elementos empezando desde la entrada sería la siguiente: «Normalmente, se coloca la nevera en una esquina; a continuación, se deja un espacio de encimera de 60 centímetros para el lavavajillas (también podría ser la lavadora); después, el fregadero; otro módulo de 60 centímetros para la lavadora (o el lavavajillas); un nuevo módulo de cajones o puerta y, finalmente, la zona de cocción con el horno. Es importante dejar un espacio al final de al menos 20 centímetros para cocinar con comodidad y que las sartenes no choquen con la pared», propone Natalia Zubizarreta.

Aprovecha las paredes, desde el suelo hasta el techo

Una vez decidido dónde van los electrodomésticos y el resto de los elementos como el fregadero o las alacenas, el siguiente paso es llenar los huecos vacíos con espacio de almacenamiento (armarios, baldas, cajones...). «Aprovecha toda la cocina, de techo a suelo, pero vigila. A veces tener un lugar donde meter las cosas hace que lo llenemos de objetos que no necesitamos. Para evitar la acumulación de trastos, haz un inventario de todo lo que tienes y tira los utensilios o artilugios que no usas y ocupan mucho espacio», coinciden las interioristas. Los muebles extraíbles «son ideales para personas mayores o para quien no se quiere agachar a rebuscar en el fondo de los armarios. Eso sí, son mucho más caros».

Cada cosa a su sitio y la encimera despejada

Para que la cocina se vea bien, tiene que estar ordenada y si es pequeña con más motivo. «Tenemos que procurar que cada cosa esté siempre en su sitio y dejar la encimera despejada. Todo lo que pueda guardarse (el estropajo, el detergente, las bolsas de basura...) mételo en un armario o en un cajón de fácil acceso. Una alternativa de almacenamiento si no se pueden guardar y tienen que estar a la vista es usar accesorios acorde con el resto de la decoración. Jaboneras más elegantes, cestas de mimbre, botes de madera...», propone Larrumbe, conocida en redes sociales como @trucosparadecorar, con casi un millón de seguidores.

En realidad, la clave para que una cocina se vea siempre organizada es tener lo justo y necesario. «Los utensilios que no se usen o estén estropeados, a la basura. En cuanto a los bártulos, aplica la máxima de menos es más». Otro consejo «muy sencillo de seguir» para mantener cierta organización es evitar los cajones de sastre, esos en los que acabas metiendo pinzas, gomas, los palillos de la comida a domicilio, encendedores, papeles, botones, pilas... «Destina un cajón para cada cosa. Por ejemplo, uno para las herramientas y cuchillos especiales; otro para los diferentes tipos de papeles (aluminio, de horno, transparente, de cocina...); otro para los cubiertos... Aprovecha para deshacerte de todas las piezas de cubertería estropeadas o que no formen parte de ningún juego».

Juega con las luces y la pintura para 'ampliar' el espacio

No hace falta hacer obras para conseguir una mayor sensación de espacio en la cocina. Una buena iluminación también ayuda a 'ganar' metros cuadrados. «Cuando la luz natural resulte insuficiente, podemos conseguir el mismo efecto con una buena iluminación general desde arriba que abarque toda la estancia. También es interesante colocar tiras de led bajo los armarios y en las zonas de almacenamiento».

Unificar el color de toda la estancia con tonos claros (blanco, beige, piedra...) también refuerza esa sensación de mayor amplitud. «Si el resultado queda con poca vida, prueba con pequeñas notas de color en los accesorios».

Panela para evitar el ruido visual y decora con plantas

Si tu cocina es de esas en las que cada electrodoméstico es de un color diferente o tienen muchas luces que te distraen, una opción sencilla para lograr una mayor armonía decorativa y evitar el ruido visual es «panelarlos con materiales o puertas iguales a las del resto del mobiliario». Añade unas plantas o hierbas aromáticas y la cocina parecerá otra.