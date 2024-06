El método fácil y correcto de planchar las prendas más complicadas Si se te atraganta un pantalón con raya o una blusa, sigue estos trucos de experta y la plancha no se te hará tan tediosa

Carmen Barreiro Martes, 18 de junio 2024, 18:01

El último estudio sobre hábitos en el hogar confirma que cada vez se plancha menos. Más de la mitad de los encuestados considera innecesario planchar la ropa, un porcentaje que se dispara cuando se pregunta a menores de 35 años. En esta franja de edad a ocho de cada diez directamente les parece una pérdida de tiempo, mientras que para sus madres (el 75% de las personas que asumen esta tarea son mujeres) forma parte de su rutina semanal. Si eres de los que detestan la plancha, no te compliques la vida y compra prendas sintéticas, «se arrugan mucho menos y quedan mejor al salir de la lavadora», argumenta la experta en limpieza y orden Begoña Pérez, conocida en redes sociales como 'La Ordenatriz'. Mientras que si te pasa como ella, que disfrutas con esta tarea, la recomendación de los expertos es «invertir en un buen centro de planchado: ahorrarás mucho tiempo, esfuerzo y también dinero».

Seas de un 'team' o de otro hay ocasiones en las que no queda más remedio que enchufar la plancha. La experta, autora del libro 'Limpieza, orden y felicidad' (Ed. Planeta), nos da unos pequeños trucos para llevar la ropa bien planchada, incluso las prendas más complicadas.

Pantalones de pinzas

Esta es una de las prendas que hay que planchar sí o sí. «Pero son muy agradecidos. Basta un poco de cuidado y concentración y quedan perfectos», reconoce Begoña Pérez. Lo primero que se debe hacer es extender una de las perneras sobre la tabla –nunca intentes planchar las dos a la vez–, «después aplánala siguiendo la pinza delantera y el pliegue de las parte posterior, que tiene raya. Coge la plancha con tu mano buena y con la otra agarra de la pinza para estirar el tejido. Plancha desde la raya posterior hacia arriba. Empieza a la altura de la rodilla del pantalón y ve planchando con cuidado en dirección al muslo. A continuación, empieza con el tobillo y avanza hacia la rodilla. Repite con la otra pernera y listo».

Camisas y blusas

Esta prenda es una de las peores pesadillas para las personas a las que no les gusta planchar. «Si hablamos de un camisa tradicional de hombre, lo mejor es no planchar nunca ni el cuello ni los puños. De esta manera mantendrán la rigidez original más tiempo y se verán mejor», señala 'La Ordenatriz'. Si no es de este tipo, entonces empezaremos planchando el cuello y los puños.

«Después estiramos una de las mangas y la alisamos siguiendo la costura doble posterior, aplanando el tejido hacia arriba hasta formar la raya posterior. Se empieza por la zona de la axila, a continuación pasamos la plancha de la costura hacia arriba procurando mantener la misma raya de planchados anteriores. Repetimos con la otra manga. Damos la vuelta a la camisa y extendemos la espalda sobre la tabla. Empezamos planchando la parte superior (canesú) desde el centro y llevando el pico de la plancha hacia las esquinas del cuello, el hombro y la axila. Seguimos planchando el resto de la espalda. Si tiene pinzas, se empieza a planchar desde el borde inferior hacia arriba y metemos la punta de la plancha en el pliegue para que quede marcado». Después, damos la vuelta a la camisa y pasamos la plancha por la pechera, primero por el lado de los botones y a continuación por el de los ojales. «Si tienes una buena plancha y lo haces bien, con planchar una sola vez por el derecho es suficiente».

Ropa de cama

Muchas gente no plancha las sábanas, pero la recomendación de Begoña Pérez es hacerlo, sobre todo si son 100% algodón. La diferencia es abismal. «Dóblala en cuatro trozos para poder manejarla mejor y plánchala de la manera habitual. El planchado te facilitará el guardado».

Cómo quitar brillos

Los brillos que aparecen en algunas prendas, «no son más que quemaduras causadas por la plancha. Para evitarlos, usa siempre una muselina. ¿Y qué podemos hacer si el brillo ya está ahí? «Aplica una capa fina de bicarbonato y un chorrito de agua oxigenada. Si temes por el color de la prenda, moja antes la zona con agua. Deja que repose 30 minutos y cepilla bien. A continuación, cubre la prenda con una muselina y aplica un buen chorro de vapor. Ve levantando la gasa para comprobar el resultado y repite hasta que el brillo desaparezca», aconseja la experta.

Los 10 mandamientos de un buen planchado

1. La plancha conlleva ciertos riesgos, por lo que nunca deberían manejarla niño ni personas con problemas de movilidad, según explica La Ordenatriz en su libro 'Limpieza, orden y felicidad' (Ed. Planeta)

2. Lee bien las etiquetas de todas las prendas que vaya a planchar y hazte un esquema con toda la información para poder consultarla en cualquier momento.

3. Ten siempre a mano una muselina. Es una gasa muy fina que nos permite ver lo que hay debajo para poder planchar con seguridad al tiempo que protege la prenda. Sirve para planchar tejidos delicados (seda) o con tendencia a sacar brillos (pantalanos de traje). También evita que manches la ropa si la plancha pierde agua.

4. Hazte con unas almohadas de planchado. Se trata de unos cojines pequeños, con una forma parecida a una hombrera, que sirven tanto para planchar al aire como para repasar las mangas.

5. Cuidado con los estampados y aplicaciones de plástico. Nunca de plancha de forma directa. Pon la prenda al revés y usa la muselina.

6. Las toallas no se planchan. Si las lavas correctamente, te puedes salvar este paso.

7. Cuidado con los tejidos delicados. Lo más probable es que tengas que llevarlos a la tintorería. No te arriesgues porque las quemaduras de las plancha no tienen solución.

8. Vacía siempre el depósito del agua al acabar. Alargarás la vida útil de la plancha.

9. Elige marca especializadas. Se nota mucho en las prestaciones del electrodoméstico.

10. Si el agua de tu zona es muy dura, cómprala destilada o desmineralizada. Para saber si es dura, llena un vaso de agua y déjalo reposar. Si pasados unos diez minutos, encuentras sedimentos en el fondo, es dura.