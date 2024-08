¿Puedo meter mi Satisfyer en la cabina del avión? Y otras dudas sobre cómo llevar de viaje tus juguetes sexuales

Solange Vázquez Jueves, 1 de agosto 2024, 23:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La lista de cosas que metemos en la maleta para que no nos falte de nada en vacaciones incluye, desde hace unos años, unos artículos que han venido... ¿para quedarse? Parece que sí. Se trata de los juguetes sexuales, que cada vez forman parte del día a día de más gente. Según el Estudio Nacional de Sexo de la firma EasyToys, el 67% de las personas encuentra más fácil llegar al clímax utilizando un juguete y el 52% de las personas que aún no han probado uno tiene intención de hacerlo. Otro estudio, este de la firma de bienestar Diversual en el que participaron más de 6.000 personas de entre 18 y 60 años, ha revelado que el 60% de los encuestados admitía que usaba juguetes en sus relaciones de pareja de forma habitual y más del 70% los había probado al menos una vez en su vida.

«Se han convertido en un accesorio de valor en la vida sexual de muchas parejas, en un elemento que eleva las experiencias sexuales. En cuanto a su uso en solitario, son una vía para descubrirnos y tener momentos de autoconocimiento», indican portavoces de EasyToys. ¿Nos hemos 'enganchado' tanto a ellos que ni siquiera podemos dejárnoslos en casa durante las vacaciones? ¿Tenemos demasiada 'adicción'? «¡No generan dependencia!», tranquilizan desde la marca.

Así que no tenemos por qué imponernos un 'descanso'. A la maleta que van. «Las vacaciones son un momento perfecto para usar los que ya tenemos y nos gustan, ya que solemos tener más tiempo. Por otra parte, también puede ser una buena ocasión para probar algún otro que llevemos tiempo con ganas de usar. Por lo tanto, mezclar ambas opciones puede ser muy interesante», recomiendan los portavoces de EasyToys.

Además, recalcan que su uso «no tiene por qué entrar en conflicto a la hora de tener relaciones sexuales». No, no por usar tus juguetes vas a dejar de lado a la pareja. «Se pueden tener relaciones plenamente satisfactorias con o sin ellos; de hecho, las manos siguen siendo el elemento más usado para masturbarse (69%). La clave es tener la opción de usarlos cuando apetezca libremente», dicen desde la firma.

En el aeropuerto

Tal y como destacan desde Iroha, otra compañía de bienestar sexual, «el mundo de los juguetes eróticos ha sufrido un cambio radical: todos sentimos la libertad de hablar de lo que nos gusta o de todo lo contrario».Eso incluye nuestros juguetitos..., que ya no tienen por qué ser ese secreto bien guardado y casi vergonzoso que eran hace unos años. Sobre todo, en los aeropuertos, cuando nos hacían abrir la maleta en un control.

¿El mejor juguete? 69 % es el porcentaje de personas que siguen prefiriendo las manos a cualquier juguete sexual a la hora de masturbarse.

«Esta escena clásica de aeropuerto nos disuade a veces de llevarnos algún juguete. Pero has de saber que, según la normativa europea sobre seguridad aérea, no hay ninguna norma explícita que prohíba viajar con juguetes en un avión, tanto en equipaje de mano como facturado. Eso no quita que te puedan hacer abrir el equipaje para comprobar la naturaleza de lo que llevas. En cualquier caso, no hay nada de malo en ello y, más allá de un ratito de vergüenza (si es que te la genera), podrás seguir con tu viaje», comenta Lucía Jiménez, de la marca Diversual.

Añade, para tranquilizar a los nerviosos, que los diseños son cada vez menos realistas, más discretos y más pequeños. «Además, la mayoría de juguetes sexuales cuentan con 'travel lock', un bloqueo específico para los traslados que impide que se encienda, evitando que se ponga en marcha si en algún momento alguno de los botones es presionado por el resto de cosas». Están pensados para viajar. Y hasta hay modelos 'de viaje' de los grandes clásicos, más sencillos y de menor tamaño.

Eso sí, la experta lanza una advertencia seria: es importante conocer la legislación de los países a los que viajemos. ¿La razón? «Hay lugares en los que los juguetes sexuales, libros o vídeos de contenido erótico o pertenecer al colectivo LGTBIQ+ está penado con la cárcel e incluso con la pena de muerte».

Algunas sugerencias

Luv Egg rosa. Con control remoto, este huevo vibrador es perfecto para las parejas.

Fap One Time. Estimulación intensa del pene. Su diseño discreto y el tamaño compacto lo convierten en un juguete ideal para viajes.

Iroha Mai. El primer producto capaz de convertir ondas sonoras en vibraciones.

EASY Toys Satisfayer Pro 2. Rediseño del icónico succionador de clítoris, esta vez en rosa y 'waterproof'.

Tenga SVR. Anillo vibrador inteligente para potenciar el placer en pareja. Fabricado con silicona segura respetuosa con el cuerpo.

Jive Lit. We-Vibe ha lanzado de su última creación, este discreto vibrador portátil.

