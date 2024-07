Sexo durante una ola de calor: cuándo es el mejor momento Puede parecer que apetece menos, pero no es verdad: el 62% de los españoles tiene mayor actividad sexual durante las vacaciones

Sí, el verano favorece el deseo (más vitamina D, hormonas 'buenas' a tope en nuestro organismo, menos ropa, feromonas del sudor en el ambiente...), pero, ojo, siempre y cuando las temperaturas no sean excesivas. Cuando los termómetros suben demasiado, como durante las olas de calor, el interés por realizar actividades sexuales cae en picado, según distintos estudios, entre ellos uno realizado por la Universidad de Oxford sobre la estacionalidad de la concepción.

Y es lógico: nuestro cuerpo 'lucha' constantemente por mantenerse a unos 37 grados, aunque hay gente que viene 'de serie' con unas decimillas más o menos, porque esta es la temperatura interna ideal para que las funciones vitales se desarrollen de forma óptima. Y durante las olas de calor -el verano pasado hubo siete en España- nuestro organismo se 'estresa', ya que para estar fresco necesita que exista una diferencia entre su temperatura interna y la ambiental... Se dilatan los vasos sanguíneos más cercanos a la piel para echar fuera el calor, empezamos a sudar para 'enfriarnos' -perdemos líquidos y sal en el proceso- y todo ello nos baja la tensión. Esto redunda en que el corazón tiene que trabajar más para bombear sangre, las pulsaciones aumentan...

Noches con más de 21 grados

¿Y con este panorama tenemos ganas de proezas sexuales? Pues no muchas, porque estaremos más cansados, sobre todo porque la situación se prolonga varias jornadas. Si a esto le sumamos que en noches cálidas -por encima de los 21 grados- no descansamos bien, es lógico que vayamos justitos de energía y que mantener relaciones no nos apetezca, ya que, según los expertos, supone un esfuerzo similar al de hacer cardio en el gimnasio con una potencia de baja a moderada. Además, el sexo nos sube las pulsaciones -hasta alcanzar unas 160 por minuto, aunque lo más habitual es de 100 a 130-, que ya de por sí van aceleradas por el calor. Conclusión: tenemos el cuerpo a otra cosa e incluso la fase de excitación, en la que aumenta la frecuencia

«Según el Estudio Nacional de Sexo de EasyToys, el 62% de las personas tiene mayor actividad sexual durante el descanso de unas buenas vacaciones. Sin embargo, todos sabemos que hacerlo a altas temperaturas es toda una prueba física, por lo que, aunque el verano anima, hay que combinar estas ganas con elementos que nos eviten un susto, como el aire acondicionado», indican portavoces de la marca de bienestar sexual.

Es recomendable, por ejemplo, desplazar el sexo a primera hora de la mañana o a la noche, evitando las horas centrales del día. «El 70% de españoles prefiere hacerlo por la tarde, pero en condiciones extremas hay que desplazar esa actividad para no sufrir los estragos del calor», apuntan las mismas fuentes. Asimismo, aconsejan las opciones al aire libre, en una playa o un bosque. «Mejor lugares con agua cerca para poder recurrir a un chapuzón», explican.

¿Ducha fría? Mala idea

Los expertos aconsejan no realizar actividades físicas exigentes durante las olas de calor. Pero, si la necesidad aprieta, refrescar el cuerpo con un baño o ducha con agua templada es lo mejor. Templada, no fría. ¿Por qué? El ser humano es homeotermo, es decir, puede mantener la temperatura en límites correctos, independientemente de la temperatura ambiental. Si nos refrescamos con una ducha a 20 grados -es decir, fría- sentiremos un alivio momentáneo, pero enseguida nuestro cuerpo empezará a trabajar para subir hasta los 37, lo cual nos generará, finalmente, más calor. Lo acertado es ducharse con agua templada.

Debemos evitar que nuestro cuerpo llegue a los 39 grados, porque sentiremos un enorme cansancio, ya que el cerebro da la orden a los músculos de que ahorren energía. Entonces, si estamos intentando no rebasar esta temperatura, mejor olvidarnos del sexo. Si el calentón es considerable y llegamos a los 40 grados, sufriremos lo que se llama 'agotamiento de calor' y nos sentiremos mareados y con náuseas.

Por eso lo mejor es esperar al momento más fresco del día, que, según los meteorólogos, tiene lugar entre 30 y 60 minutos después del amanecer, no por la noche como solemos pensar. En ese momento, los rayos tienen poca fuerza y mucha inclinación, por lo que casi toda la energía es absorbida por la atmósfera y no calienta la superficie terrestre. Lo que pasa es que eso nos obliga a madrugar..., aunque un estudio ha estimado que la hora ideal para el coito, por cuestiones hormonales, son las 5.48 de la mañana. Y si el fresquito y las hormonas se ponen de acuerdo en que hay una buena hora para el sexo...