Qué significan las barras de cobertura de tu móvil (y no es la calidad de la señal)

J. Castillo Martes, 24 de septiembre 2024, 23:19

Todos hemos crecido escuchando verdades inquebrantables que llegan a condicionar nuestras vidas. Así hasta que un buen día descubrimos que no tenían base alguna de verdad. Un ejemplo clásico es lo de beberse rápido el zumo recién exprimido porque 'se le van las vitaminas'.

Hoy día, buena parte de estos bulos cotidianos giran en torno a nuestro teléfono móvil, ese dispositivo que nos acompaña incluso al baño por haberse convertido en imprescindible. Sin ir más lejos, durante el último año ha circulado la idea de que tenemos que apagarlo al menos cinco minutos cada noche, en pos de evitar las principales amenazas en ciberseguridad.

La afirmación procedió de Anthony Albanese, el primer ministro australiano, por lo que tuvo repercusión mundial. Ahora, la propia Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSA) viene a contradecirle: recomienda apagar el móvil una vez a la semana, aunque más por una cuestión operativa que de seguridad. Es más, expertos de renombre como Paul Ducklin recalcan que «la mayoría de programas espía que se cuelan en nuestros móviles representan una amenaza persistente; no van a desaparecer del 'smartphone' por mucho que lo apaguemos cinco minutos, una hora o un fin de semana».

Repasamos a continuación otras falsas verdades sobre tecnología que deberíamos desterrar:

Cuantos más megapíxeles, mejor

Hubo un tiempo en que los fabricantes de telefonía competían entre sí por lanzar la cámara móvil con más megapíxeles del mercado. Lógico que el usuario medio se quedase con esa cifra como uno de los factores determinantes a la hora de renovar su terminal. Sin embargo, la progresiva evolución de los sensores ha hecho que otros aspectos (como la apertura de la lente o el tamaño de esos mismos píxeles) cobren mucha más importancia.

A fin de cuentas, los megapíxeles se refieren únicamente a la definición que tendrán nuestras fotos en determinados soportes, esto es, posibilitan verlas nítidas por mucho que las ampliemos. Para hacernos una idea, si queremos reproducirlas con todo lujo de detalles en la pantalla de nuestro flamante televisor 4K, basta con una cámara de 9 megapíxeles.

Usar cargadores no oficiales estropea la batería del móvil

Siempre y cuando el cargador que hayamos adquirido sea de una marca de confianza (cumplidora con las certificaciones europeas), su impacto sobre la batería de nuestro móvil será nulo. También debes saber que cerrar todas las apps del teléfono no ahorra batería; que no tienes por qué esperar a que el móvil se descargue para enchufarlo a la corriente y que no pasa nada por usarlo mientras se carga.

Los videojuegos vuelven a los niños asociales y violentos

Los videojuegos siempre han tenido muy mala prensa, pero lo cierto es que no existe evidencia científica de ninguna de las afirmaciones que circulan en torno a esta forma de entretenimiento. Por ejemplo, en 2020, la Asociación Americana de Psicología publicó que «es imposible trazar un vínculo causal entre los videojuegos de contenido violento y los comportamientos de dicha índole».

Tampoco podemos hablar de aislamiento social motivado por el ocio electrónico, dado el auge de los títulos multijugador y los llamados deportes electrónicos ('eSports'): «Los videojuegos son un entorno óptimo para crear relaciones y socializar, dado que muchos son programados con características que recompensan la colaboración y la buena actitud entre jugadores», sentenció en 2021 la psicóloga británica Emma Kenny.

La barras de cobertura indican la calidad de la señal

Si alguna vez te has preguntado por qué no te carga una página web a pesar de tener cuatro barras de cobertura en el indicador del móvil, la respuesta es que este último tan solo indica la cercanía con un repetidor. Así, lo más probable es que te encuentres en plena aglomeración y las comunicaciones estén saturadas. En estos casos también sentimos comunicarte que levantar el brazo con el móvil en ristre no mejora la situación.

Activar el 'modo avión' impide que el móvil te espíe

Según una encuesta reciente llevada a cabo por Kaspersky, un 67% de los usuarios de telefonía creen que su terminal les espía todo el tiempo. De ocurrir así, explican los expertos de la firma, será mayormente por haber concedido ciertos permisos a la aplicación de turno.

Podemos aseverar entonces que no, ningún móvil nos vigila por defecto. Sí puede ocurrir que esté infectado con un programa espía, situación ante la que deberíamos desterrar otro mito recurrente: activar el modo avión no hará que los ciberdelincuentes dejen de espiarnos. Y es que existen troyanos que graban el sonido ambiente aunque el teléfono no tenga acceso a Internet (transfieren los datos en cuanto recuperan la conexión). Navegar 'de incógnito' tampoco nos protege de accesos remotos; oculta el historial de navegación y las contraseñas a nuestro cónyuge o compañero de trabajo, pero no a webs ilícitas o proveedores de Internet.

Si vacías la papelera del ordenador ya no puedes recuperar los archivos

Los documentos borrados por error pueden recuperarse con programas especializados por una sencilla razón: al vaciar la papelera estos datos siguen en el disco duro, solo que ya no están vinculados a un nombre de archivo y se complica acceder a ellos.

Otro bulo muy común es el de que acercar un imán a cualquier ordenador borra su contenido: hoy día tanto los discos duros como las memorias de almacenamiento incluyen protección antimagnética. ¡Necesitaríamos un imán industrial para sortearla!

