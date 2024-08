¿Qué significa realmente la probabilidad de lluvia?

J. Castillo Lunes, 26 de agosto 2024, 18:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El tiempo siempre es un tema de conversación. En ascensores en salas de espera, en cafeterías... Incluso nos sirve para desfogarnos de nuestro mal día, sobre todo, si los meteorólogos no aciertan con la previsión. Y eso ocurre porque el tiempo es, en el fondo, un gran condicionante de nuestros planes. O dicho de otro modo, en función de cómo vaya a hacer elegimos una u otra rutina, sobre todo en verano.

El ritual nocturno de poner el despertador se ha ampliado a mirar lo que va a hacer el día siguiente en la aplicación del tiempo que tenemos en nuestro móvil: bien para elegir ropa o bien para elegir planes. Y claro, cuando en esa previsión vemos que hay x% de posibilidades de que llueva nos empiezan a surgir las dudas. Eso, exactamente, ¿qué significa? ¿Va a llover o no? ¿Paraguas o sombrilla? ¿Piscina natural o 'turisteo' urbano?

Y no es una cosa que nos confunda a unos pocos, no. Es que si preguntamos a nuestro alrededor sobre qué quiere decir que haya, por ejemplo, un 30% de posibilidades de lluvia, unos nos dirán que existe un 70 por ciento de probabilidades de que no llueva y otros que lloverá seguro, aunque en poca cantidad. ¿Quién tiene razón? Pues ninguno en su totalidad. Y vamos a explicar por qué.

El porcentaje de lluvia que marcan las predicciones meteorológicas es un valor que obedece a un método de predicción bastante complejo. Hasta hace unos años, los meteorólogos calculaban esta probabilidad consultando sus registros. ¿Cuántas veces ha llovido en Bilbao bajo unas condiciones atmosféricas similares?, se preguntaban. La respuesta determinaba el porcentaje de marras. En la actualidad, este cálculo se hace un poco diferente.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se basa en el método de predicción por conjuntos (EPS) del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (CEPMP), que «calcula, para cada alcance de predicción, 51 predicciones diferentes, basadas en 51 análisis iniciales, uno de ellos sin perturbar y 50 ligeramente perturbados», señala la agencia en su web. A partir de esas 51 predicciones «se calculan las probabilidades de que la precipitación supere los umbrales indicados, así como la precipitación media y la máxima esperadas en cada punto».

Esto, en términos llanos, significa que a partir de una predicción inicial basada en la humedad, la temperatura o el viento de un área concreta, los meteorólogos elaboran 50 escenarios ligeramente distintos y plausibles. De este conjunto se extrae una media, expresada en el porcentaje de probabilidad de lluvia. Vamos a buscar una situación concreta para entenderlo mejor. Si en 25 de los escenarios previstos para la ciudad de Gijón lloverá durante las próximas 24 horas, la probabilidad de lluvia será del 50% (el 50% de 51). Por su parte, si 15 pronósticos augurasen lluvia, la probabilidad sería del 30% y si los 51 pronósticos contemplasen un sol radiante, hablaríamos de un 0%.

Todo lo anterior explica por qué a veces llueve cuando apenas se contemplaba un 30% de probabilidad. Incluso la razón de que estemos viendo un cielo despejado pese al 60% que indica nuestro 'smartphone'. Y es que los modelos de predicción también pueden equivocarse, como bien explica AEMET respecto a los mapas de precipitación media que elabora: «No suelen captar bien las precipitaciones altas y pueden sobreestimar las zonas donde habrá alguna precipitación. Sin embargo, tienden a identificar las zonas en las que cabe esperar una mayor cantidad de precipitación».

La fórmula estadounidense

Habiendo quedado claro que la probabilidad de precipitación tiene poco que ver con la intensidad o la duración de las lluvias, conviene tener en cuenta que existen diferentes fórmulas predictivas alrededor del globo. Por ejemplo, si está de viaje por Estados Unidos y consulta la información del tiempo en prensa o televisión, recuerde que sus meteorólogos utilizan una ecuación bastante más simple para determinar la llamada 'PoP' ('probability of precipitation'): multiplican, después de retirar dos decimales a cada valor, la confianza del meteorólogo de que lloverá en un punto concreto por el porcentaje de dicha área en el que se esperan las lluvias. Así, si el profesional está seguro al 100% de que lloverá en un 30% de la ciudad de Seattle, la probabilidad de precipitación será del 30%.

En cuanto a las propias aplicaciones móviles sobre meteorología, otra duda recurrente es si unas resultan más fiables que otras. La respuesta es que no puesto que los pronósticos provienen de fuentes externas que a su vez utilizan, como hemos visto, distintos modelos numéricos. Así que no se lo juegue todo a una ficha y no se olvide de mirar al cielo antes de hacer planes.

¿Qué apps son las más usadas? Accuweather Una de las más veteranas, con previsiones satelitales 'minuto a minuto' y función de radar. AEMET La oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, que recoge las alertas del Servicio Meteorológico Nacional de España. The Weather Channel Incluye mapas interactivos, con pronósticos a 15 días. Google Weather La opción del gigante de Internet destaca por la versatilidad de su 'widget' (el atajo que podemos anclar a la pantalla de inicio de nuestro teléfono).

