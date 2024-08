Decálogo de supervivencia para desconectar de la tecnología

J. C. Castillo Viernes, 9 de agosto 2024, 18:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Vivir pegados al móvil hace que disfrutemos menos de las vacaciones porque nuestra atención se dispersa entre las publicaciones en redes sociales y los correos que entran a cada rato en nuestro buzón. Como consecuencia, apenas logramos desconectar durante las semanas de supuesto asueto que llevamos tiempo esperando. Basta echar un vistazo a los resultados del estudio elaborado por Evaneos para verlo: seis de cada diez españoles necesitan estar permanentemente conectados durante el periodo vacacional. Es más, uno de cada cuatro reconoce que sentiría ansiedad si lo privasen de su 'smartphone' durante un viaje. Pese a todo, la inmensa mayoría reconoce las bondades de una desconexión tecnológica que puede lograrse siguiendo estas estrategias.

1 Déjalo todo atado

Una de las razones por las que más solemos mirar el correo electrónico durante las vacaciones son los asuntos de trabajo que dejamos sin resolver. Por esto mismo es importante zanjar todas las cuestiones pendientes o, en su defecto, delegarlas en un compañero. Esto nos permitirá disfrutar sin preocupaciones.

2 Desconecta los datos

Desactivar el wifi y la conexión de datos de nuestra operadora supone cortar por lo sano, pero nadie dice que tengamos que hacerlo a perpetuidad. Si acabamos de entrar a una exposición o nos disponemos a disfrutar de una barbacoa en familia, flaco favor nos hará que la pantalla de nuestro dispositivo inteligente se encienda a cada rato.

3 Desactiva las notificaciones

Una opción menos drástica es desactivar las notificaciones de mensajes y aplicaciones (a fin de cuentas, suponen el principal factor de distracción aparejado a cualquier 'smartphone'). Si esperamos una llamada importante podemos acudir al menú de ajustes del teléfono para excluir del 'bloqueo' a determinados números.

4 Programa respuestas automáticas en el mail

Olvídate de contestar 'emails' programando respuestas automáticas en tu gestor. El emisor sabrá que su correo ha sido recibido y no se extrañará por no obtener respuesta. La fórmula más usual es un «estaré fuera de la oficina y sin acceso al correo hasta...». Si lo queremos, podemos adjuntar los datos de un compañero para las consultas que no puedan esperar.

5 Reordena tus aplicaciones

Párate a pensar en las aplicaciones que ocupan la pantalla principal de tu móvil: seguramente sean aquellas que más utilizas, como las de redes sociales o tiendas online. ¿Y si pruebas a almacenarlas en una carpeta y la desplazas varias pantallas hacia la derecha? No tenerlas tan a mano conseguirá que las consultes menos. También puedes aprovechar para revisar las 'apps' y deshacerte de las que no uses.

6 Define momentos o lugares de desconexión

En la práctica todos tenemos claro que no deberíamos usar el móvil mientras comemos o antes de irnos a dormir, pero la realidad es otra. En este sentido, es importante ser inflexible y fijar momentos o lugares de desconexión. Si para ello necesitamos dejar el móvil en un cajón o en la guantera del coche, adelante.

7 Silencia tus grupos de conversación

Al usar WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería nos habremos dado cuenta de que la mayoría de mensajes provienen de grupos y no de chats individuales. Dichos envíos suelen consistir, además, en 'memes' o chistes de dudoso gusto que aportan poco o nada a nuestro tiempo de descanso. Mejor silenciar todos estos corrillos antes de empezar las vacaciones. Ya habrá tiempo de ponerse al día a nuestra vuelta.

8 Deja bien claro que no estás para nadie

Si eres de esas personas que se preocupan por todo, puede que te incomode que tus amigos o conocidos piensen que les estás haciendo algún feo por no comentar o contestar sus publicaciones y mensajes en redes sociales. Para quedarte más tranquilo y que no te lo tengan en cuenta, puedes indicarles previamente que no vas a hacer caso al móvil durante unas semanas porque te vas de vacaciones. Otra opción es actualizar tu estado de WhatsApp con esta información.

9 Prioriza planes al aire libre

Reconozcámoslo: incluso en verano y lejos de casa habrá momentos en los que nos aburriremos por no saber qué hacer. Al cabo de una hora en la tumbona de la playa, la mayoría suele terminar recurriendo al móvil para distraerse, lo mismo que podríamos estar haciendo sentados en nuestro sofá de casa. Para evitar situaciones similares debemos priorizar los planes al aire libre, que impliquen paseos urbanos o por entornos rurales, en los que no hay lugar para entretenerse frente a una pantalla.

10 Busca un compañero de 'fatigas'

Existe un motivo por el que muchos se apuntan al gimnasio en pareja: para animarse a ir mutuamente y que la cuota mensual no resulte en balde. Lo mismo ocurre con la pretendida desconexión digital: si un familiar o amigo se suma al reto, podremos afearle (y viceversa) sus intentos de consultar el teléfono. Así los dos viviremos más el presente y volveremos a la rutina mucho más descansados.

