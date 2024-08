Veinte minutos y tres ejercicios para mantenerte en forma

Isaac Asenjo Madrid Martes, 20 de agosto 2024, 17:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El deporte es salud. Y no es una frase hecha: la ciencia lo ha demostrado. Así que no hay motivo alguno para dejarlo cuando llegan las vacaciones. Es verdad que no hay nada malo en parar un poco y, además, el descanso es parte importante del entrenamiento. Lo dicen los expertos. Pero si todos los días nos cepillamos los dientes varias veces independientemente de la época del año, con la actividad física deberíamos comportarnos igual: practicarla y llegar a disfrutar de ella, porque si logramos esto último, tenemos medio camino recorrido.

Otro hecho que nos debería hacer reflexionar son los kilillos de más en la báscula que nos dejan las vacaciones. Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), engordamos tres kilos de media cada verano por los excesos que cometemos, pero también porque nos volvemos más sedentarios: nos permitimos las siestas, nos tumbamos a la bartola en la playa, pasamos más horas sentados disfrutando del 'dolce far niente'...

Así que no hay excusas. ¿Que todavía tenemos dudas? Pues ahí va otro argumento más para movernos: un estudio publicado en la revista científica 'Journal of Alzheimer's Disease' apunta que hacer ejercicio moderado durante 25 minutos a la semana ayudaría a fortalecer el cerebro y a prevenir el deterioro cognitivo. Si hacemos el cálculo, lo que dice la investigación es que con solo cuatro minutos al día ya podríamos beneficiarnos de esto. No se trata, por tanto, de sesiones interminables e incompatibles con nuestra vida... ni con las vacaciones. El equilibrio entre tomar el sol, disfrutar de la familia y el movimiento corporal, existe.

El dato 60 % es el porcentaje de la población mundial que no realiza suficiente deporte, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.

Tampoco nos va a hacer falta mucho material: ni pesos, ni máquinas, con nuestros cuerpos tenemos más que suficiente. Sí, sí, somos nuestro propio gimnasio. «No hay una rutina perfecta como tal», señala Marcos Vázquez, autor del popular blog Fitness Revolucionario y autor del libro 'Lecciones ancestrales para una salud salvaje'. Todo vale: «Es suficiente con que hagas unos entrenamientos sencillos, con el propio cuerpo, que mantengan la masa muscular sin requerir equipamiento ni mucho tiempo. Lo importante es estar activo en general», ahonda.

¿Hay algo mejor que nadar en el mar, caminar por la montaña o andar para descubrir los secretos de una ciudad? Las tres valen perfectamente para mantenernos activos en cualquier época del año. Otra opción sencilla: llevar las bolsas de la compra durante varios metros sin dejarlas en el suelo cada dos por tres, cargar con los bártulos hasta la playa o simplemente subir por las escaleras de los lugares a los que vayamos computan como actividad física.

Quemar calorías cerca del mar

Uno de los principales problemas con los que nos encontramos a la hora de hacer deporte suele ser la falta de planificación. Sin embargo, en vacaciones no hay que obsesionarse con esto, solo debemos ver el ejercicio como algo que haremos cuando podamos con el objetivo de mantener la condición física.

¿Que da pereza? «Intenta hacerlo en un sitio distinto, por ejemplo, en la playa, en el campo... Y prueba a involucrar a tus familiares o compañeros de viaje», apunta Vázquez. El experto recomienda que nos pongamos manos a la obra dos o tres días a la semana «para no perder la forma física». Si nos cuesta entrenar, es mejor más intensidad y menos duración. «Con tres ejercicios y 20 minutos es más que suficiente».

Quemar las calorías que ganemos con entusiasmo mirando al mar es posible sin necesidad de hacer malabares y, sobre todo, sin poner en riesgo tu integridad. Ahora ya solo falta encontrar el momento ideal.

– ¿Lo hay?

– Prueba a primera hora porque así empiezas el día con energía y la sensación de haber cumplido.

Una rutina para cada nivel Principiantes Flexiones: 3 series de 10 repeticiones. (se pueden hacer sobre una mesa si no las puedes hacer en el suelo o apoyar las rodillas). / Sentadillas: 3 series de 15 repeticiones. (puedes simplemente levantarte y sentarte sobre una silla si no puedes hacerlas completas). / Planchas: 3 series aguantando 20 segundos cada una de ellas

Intermedios Flexiones: 4 series de 15 repeticiones. / Sentadillas: 4 series de 20 repeticiones. / Planchas laterales: 3 series de 30 segundos por lado.

Avanzados: Flexiones con palmada: 4 series de 10 repeticiones. / Desplantes laterales o lunges: 4 series de 10 repeticiones por lado. / Burpees: 4 series de 10 repeticiones. / Sentadilla profunda: 4 series de 20 repeticiones (puedes sujetar un peso en las manos para hacerla más difícil)

