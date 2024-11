Diez claves de Ana María Lajusticia, la 'reina del magnesio', para vivir mucho y bien

Solange Vázquez Jueves, 7 de noviembre 2024 | Actualizado 08/11/2024 08:46h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Escucha la noticia 24 min.

«Siempre digo que no he descubierto nada. Pero investigué... y entendí. Me han llamado indocumentada, irresponsable, bruja... Y ahora resulta que grandes farmacéuticas como la Roche y la Bayer hacen lo mismo que yo. ¡Me copian! ¡Y me dan la razón, pero me hacen ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión