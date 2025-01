El peligro de las 'almond mom' y su obsesión por la delgadez de sus hijas

«¿Otra vez vas a comer hidratos? Tú verás, después dices que no te entran los pantalones y que te sientes hinchada». «Mi hija no quiere postre, gracias». «Si no comieses esas porquerías, la ropa te quedaría mejor». «¿Tienes hambre? Pues tómate una infusión y ... se te pasa»... Y así un día tras otro. La obsesión por la alimentación sana, pero sobre todo por el aspecto físico de sus hijas, es la seña de identidad de las llamadas 'almond mon' o madres almendra, un fenómeno tan viral como peligroso: «Este tipo de actitudes suelen derivar en una relación tóxica con la comida», alertan los especialistas.

Este término se ha popularizado recientemente después de que un grupo de creadoras de contenido publicasen en sus redes sociales una recopilación de vídeos de la modelo Yolanda Hadid –madre de Bella y Gigi– durante su participación en el programa 'The Real Housewives of Beverly Hills', en el que continuamente hace comentarios negativos sobre el cuerpo de sus hijas con el pretexto de que se preocupa por su salud. El momento culmen y que ha dado nombre a este fenómeno se produjo cuando Gigi llama a su madre por teléfono para decirle que se encuentra muy débil porque solo ha comido media almendra y la respuesta de su madre es un escueto, pero tajante 'tómate un par más y mastícalas despacio'.

Tendencia «preocupante y dañina»

«Hoy en día no es de extrañar que la población tenga interés por tomar decisiones correctas respecto a su dieta. Al fin y al cabo cada vez contamos con más evidencias científicas acerca de la estrecha relación que existe entre una mala alimentación y algunas enfermedades. En otras palabras, podemos y debemos interesarnos por comer de manera saludable, pero en ningún caso debería convertirse en una obsesión y mucho menos dominar nuestra vida», advierte María Dolores Onieva, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Para los expertos, uno de los mayores peligros de los padres almendra es que «justifican todas sus actuaciones y comentarios bajo el paraguas de lo saludable cuando, en realidad, lo único que les interesa es que sus hijos sean delgados. «Es una tendencia preocupante y muy dañina, que está enraizada en la cultura de la dieta. Estas madres están obsesionadas con no subir de peso y excusan sus restricciones alimentarias y las que imponen a su familia con llevar una vida sana. En el fondo, lo que más les importa es tener un cuerpo esbelto, de tal manera que todo lo que hagan especialmente sus hijas no tiene valor si no están delgadas y se alimentan a base de almendras, batidos de proteína o zumos detox», denunció en sus redes Tyler Bender una de las creadoras de contenido que volvió a sacar estos vídeos a la luz diez años después de su emisión para «concienciar sobre el peligro de este tipo de comentarios para la salud de nuestros hijos».

Gordofobia

Además de inducir a la gordofobia, los especialistas advierten de que esta obsesión por no subir de peso no solo puede desencadenar ortorexia nerviosa –fijación patológica por los alimentos saludables– y una relación tóxica con la comida sino también problemas de inseguridad, episodios de ansiedad, depresión y odio hacia uno mismo. Según cuenta Virginia Sole-Smith en su libro 'Fat Talk. Parenting in the age of diet culture' (Conversaciones sobre el peso: la crianza en la era de la cultura de la dieta), «los comentarios que más dañan a los niños en términos de aumentar las posibilidades de que padezcan algún trastorno de la conducta alimentaria son precisamente los que se hacen sobre sus cuerpos, ya sea consciente o inconscientemente. La manera en la que abordamos este tema marca la percepción que nuestros hijos tienen sobre su propio cuerpo».

«Cuando la autoestima, confianza y seguridad de una persona se ven afectadas por una constante crítica hacia su peso e imagen corporal –te afean si comes demasiados hidratos o pides el postre, pero te felicitan siempre que bajas de peso– es frecuente que se vuelva más retraída e incluso con tendencia al aislamiento para evitar la interacción con los demás», coinciden las expertas, a las que les encantaría «ver a más mujeres que simplemente se sientan bien consigo mismas, que no pierdan el tiempo mirándose al espejo todos los días y que se replanteen la relación con ellas mismas, con sus madres, sus hijas y con las dietas».