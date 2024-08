El menú saludable, rico y seguro para llevar a la playa o la piscina

Julia Fernández Martes, 6 de agosto 2024, 18:27 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Aunque el verano está hecho para darnos caprichos, no conviene perder las buenas costumbres en la mesa. Y comer de táper en la playa y la piscina sin caer en opciones repetitivas y poco completas es posible. ¿Cómo ? «Planificando», recomienda Cristina Bedmar, profesora colaboradora del máster de Alimentación Saludable y Sostenible de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Si siempre optamos por improvisar es posible que «nos dejemos algún grupo de alimentos sin incluir en nuestros menús». Por un día no pasa nada, pero en verano los planes de táper son bastante recurrentes.

Un plato completo debe incluir verduras, carbohidratos y una fuente de proteínas, explica la docente. Y con estas premisas deberíamos armarnos cada día nuestra comida. A Blanca Mayandía, presentadora de Canal Cocina, chef y docente en Madrid Gastronomic International Center, lo primero que se le viene a la mente son las legumbres. «Con el calor igual no te apetece un cocido, pero podemos prepararlas en ensalada».

Es un plato muy nutritivo, como aporta Bedmar, también muy fan, y que se puede combinar con ingredientes muy variados. «De hecho, nos permite desterrar la costumbre de que las ensaladas tienen que llevar hojas verdes, que en verano se quedan mustias y no apetece nada comerlas», precisa Mayandía. Se les puede echar otro tipo de vegetales.

Si queremos cambiar un poco de receta fresca, la chef tiene otra propuesta: bacalao en frío. «Lo cocinamos al vapor o al horno para que sea seguro y le añadimos gajos de naranja, aceitunas negras y una salsa tipo romesco. ¡Está espectacular!». Bedmar añade que las ensaladas de patata o de pasta son también buena opción, e incluso el cuscús con verduras en crudo, «que se preparar muy rápido». ¿La proteína?«Lo más fácil es atún en lata o huevo duro».

– ¿Desterramos entonces los bocadillos como opción saludable?

– No, pero mejor con un pan integral, que aumenta el aporte de fibra. A mí me gusta mucho uno con hummus y verduras asadas, las que tengamos por casa esos días.

Quien contesta es de nuevo Bedmar, pero Mayandía opina como ella. «Mi favoritísimo es el de merluza a la romana. No te imagina s lo bueno que está y comes pescado, que a veces en estos contextos es difícil. Y mi peque se lo come fenomenal también», explica. Para hacerlo más completo, recomienda acompañar los dos ingredientes principales con «pimiento rojo asado, o un poco de escalivada, o tomate frotado en el pan...». Admite salsa, «aunque mejor que no sea mahonesa», advierte la chef.

Y no porque deje de ser saludable, sino por seguridad alimentaria, algo en lo que es experta Bedmar. Las intoxicaciones alimentarias aumentan en verano y la mayoría de ellas tienen su origen en nuestra propia casa porque manipulamos mal los alimentos, no los conservamos bien o subestimamos su mal estado. En esto último, influye el hecho de que no tiene que estar podrido para provocarnos una intoxicación. Muchos microorganismos no se ven ni se huelen ni dan sabor.

Vuelve la nevera de playa

El huevo, por ejemplo, es uno de los ingredientes más traicioneros en esta época.

– Adiós al bocata de tortilla.

– No, las tortillas son una opción estupenda para llevarnos a la playa o la piscina, sobre todo si son de verduras como el calabacín, la berenjena... Pero eso sí, el huevo debe ir bien cuajado. El riesgo está cuando lo dejamos crudo.

Adobe Stock

Debemos cuidar asimismo cómo transportarlo. Nada de meterlo en la bolsa con la toalla. «No nos puede faltar una neverita de playa o una bolsa isotérmica con acumuladores de frío». Luego lo dejamos a cubierto, en la sombra, bajo un árbol o un parasol.

Otros alimentos con los que tener cuidado en este contexto son las carnes y los pescados crudos. «Un tartar no es lo más adecuado», confirman ambas expertas. En cambio, el vinagre o el zumo de limón son un aliado y por eso las ensaladas suelen ser tan seguras: «El ambiente ácido en general no es favorable para los microorganismos, no les gusta», admite Bedmar.

– ¿Aliño la ensalada en casa?

– Depende, algunos alimentos se quedan blandos y son menos apetececibles. Puedes llevar el condimento aparte y hacerlo en el mismo momento.

Consejos contra las intoxicaciones Limpieza ante todo . Lávate las manos muy bien, sobre todo después de ir al baño o estornudar durante al menos 20 segundos. Ten también el espacio de trabajo y los utensilios limpios.

Separa cada alimento . Uno de los peligros para las intoxicaciones alimentarias es la contaminación cruzada. Manipula los alimentos crudos como carne, pescado, huevos, pollo... por separado y limpia todo entre uno y otro.

Del congelador a la nevera . El proceso de descongelar un alimento es mejor hacerlo dentro del refrigerador porque es un proceso que favorece el crecimiento de microorganismos patógenos. Nada de dejarlos a temperatura ambiente. Si tienes prisa, al micro.

La regla de los 63 grados . En verano los alimentos debe cocinarse muy bien antes de consumirlos, sobre todo el pollo, los huevos y el pescado. Tiene que alcanzar al menos una temperatura de 63 grados en el centro.

De 2 a 4 días. Si te sobra comida, etiqueta bien todo y no lo comas después de 4 días desde que lo preparaste. A veces no presenta mal aspecto, pero ha desarrollado microorganismos que nos pueden provocar una intoxicación.

