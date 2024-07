Me llevo la 'airfryer' de vacaciones: todo lo que puedes hacer con el electrodoméstico de moda

Julia Fernández Sábado, 13 de julio 2024, 18:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Daniel ya está haciendo una lista mental de todo lo que tiene que llevarse a la casa de veraneo. Va a pasar agosto en el pueblo burgalés de donde es su familia –él vive en Santander– con su mujer y sus dos hijos, de 10 y 7 años. Y entre la lista de cosas imprescindibles reconoce que este año se va llevar la freidora de aire. «Es una maravilla. Y más con los críos en casa, que tienes que tener un ojo en la cocina y el otro en el patio para ver qué hacen», ríe.

No anda desencaminado. El último rey de todas las cocinas se postula también como el electrodoméstico imprescindible en los periodos de vacaciones, incluidos los de calor. Helado no se va a poder hacer con él, pero tiene muchas ventajas. «Ahorra tiempo, cocina rápido y, además, es el sustituto perfecto del horno», explica Blanca Mayandía, presentadora de Canal Cocina, chef y docente en Madrid Gastronomic International Center. Y precisamente ahora es cuando más queremos disfrutar de nuestros días libres sin complicaciones.

«A mí me encantan las alitas. Es sin duda, como mejor quedan», confirma Daniel. Y eso arregla cualquier cena con los peques, que las devoran, incluidas las especiales... sobre todo en un sitio como su pueblo, donde pedir a domicilio no se contempla: «No hay Just Eat, ni Glovo ni nada de eso. Como mucho, te vas al bar o al chiringuito de la piscina». Y ahí los aperitivos y el menú para llevar suele ser bastante sencillo.

Es verdad que en verano nos apetecen comidas frescas, como ensaladas, sopas frías o gazpachos. Y en eso, la 'airfryer' no tiene nada que hacer. Pero un menú completo incluye también «carbohidratos y proteínas», reconoce Cristina Bedmar, profesora del máster de Alimentación Saludable y Sostenible de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Y ahí este electrodoméstico es una ayuda fundamental. Unas pechugas de pollo se hacen en 10-15 minutos, y frías completan una ensalada César. Un taco de bacalao se cocina en 5-7 minutos;con una salsa de tomate y pimientos, ya tenemos el plato completo. El salmón en papillote, lo mismo...

«Yo soy muy fan de los asados que se pueden consumir en frío», precisa Mayandía. Se refiere, por ejemplo, a asar carne y consumirla luego en lonchas bien en bocadillo o bien acompañado de un buen plato de verdura fresca. «Suelo tirar mucho de lomo, jamón fresco o pechuga de pavo». Esta última, la macera en una «salmuera de 30-35 gramos de sal por litro» y ahí «añado lo quiero»: ajo, comino, ras el hanout... «Sabemos lo que lleva y lo que no», explica.

– Y con cuánta antelación tenemos que hacerla para ponerla en el bocata de la playa?

– Yo la cocino a la noche. A eso de las 20 horas, después de que esté macerada, la pongo en la 'airfryer' con un pelín de humedad, que puede ser agua, zumo de naranja o vino. Aunque este, ojo con niños y embarazadas, que no se evapora del todo. Programo 160 grados y cada 25 minutos compruebo el punto. Suele hacerse en 40, aunque depende del peso. Luego, la dejo enfriar y a la mañana siguiente está lista.

A la hora de cocinar pollo y pavo de esta manera, la experta sí aconseja que esté bien hecha. «Recomiendo usar un termómetro de cocina para comprobar que el centro llega a los 70 grados». Así 'matamos' bacterias que nos puedan enfermar.

Fácil limpieza

Otra receta que podemos poner en práctica son los aperitivos a base de legumbres: sanos y ricos. Por ejemplo, unos garbanzos crujientes especiados para picotear a la hora del vermú y sustituir a las patatas fritas se hacen en solo 10 minutos, explican Mar Gavilán y Javier Muniesa, del blog Gastronomía&Cía. Y no necesitas mucho: un bote de garbanzos cocidos, sal y especias al gusto.

La 'airfryer' no es una freidora al uso, es más bien un horno con mucha potencia y más rápido que el tradicional, con lo que también produce menos calor. Por eso, es un electrodoméstico perfecto en esta época del año para no asarnos nosotros en la cocina. En algunos apartamentos de alquiler, los dueños ya empiezan a incluirlo en el menaje con que agasajar a quienes alquilan estos hogares por semanas. Y tienen otra ventaja con respecto a los hornos tradicionales: «La limpieza», recuerda Mayandía. Ella tiene un truco para no tener que frotar ni un poco: «Le echo agua, un poquito de lavavajillas y la pongo 10 minutos a 100 grados». No se le resiste nada. Las cubetas donde se cocina también se pueden meter al lavavajillas. Y si la suciedad, sobre todo la grasa, está muy incrustada, hay productos específicos fáciles de encontrar en cualquier supermercado.

La receta dulce para triunfar Un postre frío para las sobremesas veraniegas

Gavilán y Muniesa, del blog Gastronomía&Cía, se atreven, incluso a recomendarnos un postre para triunfar en las comidas con amigos o con la suegra este verano: «Ciruelas 'hasselback' asadas con tomillo y crema vainillada». Suena a mucho trabajo pero no lo es si la crema pastelera la tenemos hecha con anterioridad o la compramos.

Lo que se hace con la fruta, de temporada, es cortarla a rodajas sin que se separen (eso es el corte 'hasselback'), aderezarlas con aceite de oliva al tomillo y ponerlas en una bandeja en la 'airfrye'r diez minutos a 180 grados. Pasado ese tiempo, las sacamos, estarán tiernas y cremosas en el interior pero firmes por fuera. «Se pueden servir calientes o frías con la crema», especifican.