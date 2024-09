Mate para no argentinos: cómo aficionarnos a la bebida de moda Lo 'venden' como sustituto del café, pero, ¿cuál de los dos es mejor?

Poco a poco hemos ido incorporando a nuestro día a día platos y bebidas de otras culturas después de probarlos con más o menos escepticismo. En muchos casos, el flechazo habrá sido fulminante: nos han parecido productos muy ricos. Pero en otros no ha sido amor a primera vista. Ni al primer trago... al menos en el caso del mate. En la mayoría de los casos, la primera toma de contacto con esta infusión, muy amarga, ha venido acompañada de un gesto de repugnancia e incomprensión, de 'cómo diablos les puede gustar esto a los argentinos', porque, claro, para los españoles, reduccionistas como somos, los que toman mate son todos argentinos, aunque en Uruguay y Paraguay también sea la bebida nacional. El caso es que se ha puesto muy de moda en nuestro país.

En ciudades como Madrid y Barcelona, no es raro ver a personas con su mate en mano (en los países del Cono Sur es habitual que lo lleven encima y vayan dando sorbos, algo que nos sigue llamando la atención). De hecho, ya en 2021 España se encontraba entre los principales países importadores de yerba mate, con 1,8 millones de kilos al año. Y se prevé que en la próxima década su demanda aumente casi un 6% en todo el mundo.

¿Qué hay detrás de este repunte en su consumo? El sabor, en principio, es difícil que sea la causa: culturalmente nos resulta ajeno y no es 'fácil'. Lo que ocurre, dicen sus fans, es que, pasado el asco inicial, reconforta y da un chute de energía, ya que estimula el sistema nervioso central. Además, está cargado de antioxidantes, se le atribuyen beneficios para aumentar la concentración, para una mejor digestión, quita el hambre, combate el estreñimiento y la retención de líquidos... ¿Más virtudes? Aporta vitaminas C y del grupo B, disminuye el azúcar en sangre, los niveles de colesterol y la inflamación crónica, un problema que de un tiempo a esta parte se ha convertido en el enemigo número uno a batir.

Fernando Hidalgo, vocal de Plantas Medicinales del Colegio de Farmacéuticos de Granada, explica que todas estas virtudes son buenas razones para tomar mate, pero considera que detrás del auge de esta bebida hay una razón que no tiene nada que ver con sus propiedades: «Las fotos en las redes de futbolistas bebiendo mate durante la Copa América dispararon la moda. Ya se sabe, lo que hacen los futbolistas... lo quiere hacer todo el mundo».

Liberación lenta

Pero ¿para tanto son sus beneficios? Hidalgo, que ha vivido en Argentina, admite que sí tiene los efectos que se alaban, pero advierte de que no son tan distintos a los del café. «Lo que los diferencia es que el efecto del mate se mantiene más en el tiempo: no tiene el 'pico' del café, que sube rápido y baja pronto», indica Hidalgo. De hecho, en las redes sociales se vende como el sustituto ideal al café. La verdad es que son primos hermanos.

'ORO VERDE' La infusión Se elabora con hojas y ramas de un arbusto autóctono de hoja perenne. Consumida en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile por sus beneficios para la salud. En origen la preparaban los indígenas. La consideraban 'oro verde' y hasta se convirtió en moneda de cambio en transacciones.

Otros formatos El mate se puede encontrar en nuestro país como componente alimenticio en cápsulas, pastillas, tinturas.... y en su presentación tradicional, en infusión, pero la concentración de principios activos en este caso es muy variable. Para garantizarnos una dosis efectiva son más recomendables otros formatos donde la concentración de cafeína sea la adecuada, de entre el 1 y el 2% .

Tal y como explica, el mate es valorado porque aumenta el rendimiento físico y mental debido a la cafeína que tiene, pero también a otras sustancias que contiene, como la teobromina, los polifenoles... «La Agencia del Medicamento alemana ha hecho estudios sobre sus beneficios y sí ha concluido, por ejemplo, que es útil para controlar el colesterol porque mejora los ratios entre el 'bueno' y el 'malo', pero, ojo, solo si se acompaña de ejercicio. Es decir, milagros no hace», aclara el experto, quien considera que los futbolistas y el reclamo de que ayuda a perder peso son definitivos a la hora de sustentar el auge del mate en nuestro país. «Todo lo que supuestamente adelgaza...», desliza. Pero ¿qué hay de cierto en ello? «Es verdad que tiene efectos termogénicos: estimula el metabolismo de la grasa, lo mismo que hacer ejercicio. Si fuese verdad que es tan adelgazante, la población de los países donde se toma en abundancia no sabría lo que es el sobrepeso, ¿no?», argumenta. Así que, sí, es una ayudita contra los kilos de más.

Pero, ojo, a alguna gente no le sienta bien, «lo mismo que ocurre con el café, aunque un consumo moderado no suele dar problemas», apunta Hidalgo. Si se es muy sensible a la cafeína, puede provocar malestar estomacal, problemas para dormir, inquietud y aceleración del corazón. También puede interactuar con ciertos medicamentos, aunque de forma moderada.

