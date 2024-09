¿Bebidas energéticas 'sanas'?

María Godoy Domingo, 1 de septiembre 2024, 23:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las personas estamos continuamente buscando 'pócimas' mágicas que nos mejoren la vida: superalimentos, cócteles que nos hagan más fuertes y guapos... Y, cómo no, también deseamos encontrar de ese chute de energía que nos ayude a afrontar el día. Si, además, va todo junto, en una misma bebida o alimento, mucho mejor. La industria, que es muy hábil, lo sabe y cada vez hay más productos en el mercado que prometen esto. Entre ellas, las bebidas energéticas con 'añadidos vegetales' para darnos el empujoncito definitivo.

A pesar de los riesgos, el atractivo de estos preparados es importante para muchos consumidores, especialmente para los jóvenes, que buscan un impulso rápido que les catapulte para acabar la jornada por todo lo alto. Sin embargo, tienen tan mala fama... ¿Qué hacer, entonces, para neutralizarla y terminar de conquista a este sector de consumidores? Lo último es disfrazar los brebajes de algo 'sano'. Si nos dicen que existe una bebida energética con ingredientes naturales, llamados adaptógenos, nos suena mejor, ¿verdad? Y nos la tomamos con menos reticencias.

Porque, claro, los adaptógenos son algo 'fiable': hierbas, raíces y otras sustancias vegetales que proporcionan nutrientes que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo mental y físico. Además, supuestamente, también mejoran el control del estrés y restablecen el equilibrio después de una situación agobiante. ¿Cómo desconfiar de una bebida que lleva estas cosas tan buenas?

Pues no, no todo es tan bonito como lo pintan. «Intentan decorar algo para hacernos pensar que es saludable, pero no lo es», confirma Hugo Iglesias, nutricionista y dietista. Según el experto, el problema es intentar vendernos un refresco como algo saludable solo por añadirle este tipo de ingredientes 'verdes'. Hay que entender que no son «fórmulas milagrosas»; pueden darnos algo de energía o incluir probióticos, pero nunca van a ser lo mismo que llevar una buena alimentación, insiste el experto. Los adaptógenos pueden mejorar las bebidas, sí, pero «no deben confundir a nadie».

Crecimiento del mercado

Entre los ingredientes de este tipo existen muchas sustancias diferentes. Y cada uno de ellos necesita ser evaluado por sí mismo. Los más comunes y estudiados son la 'ashwagandha', el ginseng, la 'rhodiola' o el 'cordyceps'. Las marcas ofrecen una variedad de refrescos que los contienen, además de otras hierbas, especias, ácidos grasos inalterados, cafeína... Todo ello busca proporcionar energía sostenida sin las sustancias de los refrescos hipertónicos tradicionales y sumarse a la moda que existe. «Cada vez son más personas las que toman estas sustancias, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado mundial de adaptógenos. En 2021, ascendió a 10.300 millones de dólares y se prevé que alcance los 20.300 millones de dólares en 2031», señala un estudio de Allied Market Research.

El auge y notoriedad de estas sustancias refleja el interés creciente en alternativas más naturales y equilibradas para mejorar la energía y el bienestar. De hecho, cada vez es más normal escuchar a los más preocupados por su salud que 'fabrican' sus propios batidos y bebidas energéticas caseras con ingredientes naturales. Buscan componentes como el jengibre, los cítricos, los tés y una variedad de hierbas y especias, evitan los azúcares y los edulcorantes. Y la industria, obviamente, quiere ponerse al día.

Pero no nos confundamos: las bebidas energéticas comerciales siguen siendo algo controvertido para la salud, desaconsejado por muchos expertos. Aunque algunas marcas hayan comenzado a incorporar adaptógenos en sus bebidas, promocionándolas como una alternativa más saludable, «habría que analizar si las cantidades que se utilizan son las suficientes o no», aclara el nutricionista. O si incluirlas realmente hace de esa bebida algo más sano. Para empezar, porque su contenido de cafeína y azúcar es elevado (lleve o no adaptógenos).

Los ingredientes de moda 'Ashwagandha'. Reduce el estrés, mejora la calidad del sueño y aumenta la resistencia física por su capacidad para reducir el cortisol y sus propiedades antiansiolíticas.

Ginseng. Proporciona al cuerpo energía y aumenta la función cognitiva, además de atribuir propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

'Rhodiola'. Capacita al ser humano de concentración y mejora la energía. Ayuda también a la resistencia física y reduce la fatiga.

'Cordyceps'. Ayuda a aumentar la energía y mejorar la vitalidad. Este hongo, aumenta los niveles de 'ATP', la molécula que almacena y transporta energía en las células y que es necesaria para todos los procesos enzimáticos del cuerpo.