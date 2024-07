Crema solar, hierba... cómo acabar con las manchas más rebeldes del verano

Carmen Barreiro Lunes, 15 de julio 2024, 17:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El verano nos deja huella de muchas maneras. Metafórica pero también literalmente, porque otra cosa no, pero en vacaciones nos manchamos que da gusto. La copa de vino que se derrama en la comida y tiñe de color berenjena todo lo que pilla por delante, los lamparones de grasa de la camiseta después de una barbacoa, los restos de crema del sol pegados en la camiseta, el helado de chocolate que se cae en el sofá, las zapatillas blancas que llevaste a las fiestas del pueblo y que ya no sabes de qué color son ahora...

La experta en limpieza Begoña Pérez, conocida en redes sociales como 'La Ordenatriz' explica cómo acabar con todas estas huellas del verano. «No existe un limpiador universal para todo, así que antes de lanzarte a quitar una mancha, párate un momento a pensar de qué es y sobre qué está y busca la solución adecuada a cada caso», aconseja la experta en su libro 'Limpieza, orden y felicidad' (Ed. Planeta). Estas son algunas de las más frecuentes.

Grasa

Una salpicadura de la parrilla, una gotita del aceite de la ensalada que termina en tu pantalón... La solución para eliminar las manchas de grasa varía en función del material donde caiga. En general, como se trata de un material denso, tarda en penetrar en los tejidos. «Frota la mancha con hielo y, si no tienes, aplica agua muy fría con una bayeta de microfibra para evitar que se fije en el tejido. Si el lamparón es reciente, cúbrelo con polvos de talco, déjalos actuar dos días y cepilla después. Si la mancha ya está seca, pon la prenda a remojo con agua y una cucharadita de jabón en escamas. Después, a la lavadora», explica La Ordenatriz.

Vino

Otra mancha clásica de todos los veranos es el lamparón de vino, tanto en la ropa como en manteles y servilletas de tela. ¿Cómo lo eliminamos? «Las manchas de vino tinto son muy traicioneras y, en algunos casos, se necesita una paciencia infinita para acabar con ellas», admite la experta. En estos casos, actuar rápido es fundamental. «Muchas veces basta con mojar la mancha con un poco de vino blanco o gaseosa para hacerla desaparecer. Si este método no funciona o si cuando te das cuenta ya está seca, haz una pasta suave, más bien líquida, de percarbonato con agua. Extiéndela sobre el lamparón, déjala actuar durante media hora y después lava la prenda. Ahora bien, si el vino cae, por ejemplo, sobre una alfombra, haz la misma mezcla, pero con agua caliente y deja que repose durante varias horas. A continuación, frota bien con una bayetra de microfibra y, por último, aspira los restos».

Crema de sol

Otra de las manchas más habituales en esta época del año. La experta reconoce que pueden ser «una auténtica pesadilla, sobre todo si el fotoprotector es mineral, que es buenísimo para la piel, pero también mancha muchísimo más. Mi recomendación en estos casos es hacer una pasta con percarbonato y agua. Cubre el lamparón y deja reposar la mezcla media hora. Después, lava la prenda de la forma habitual. Si la crema es de color, aplica la pasta durante media hora, retírala y frota con una bayeta de microfibra empapada en agua micelar hasta que desaparezca el color... y a la lavadora».

Zapatillas blancas de lona

Qué bonitas, pero que difícil es devolverles el color original después de una noche de fiesta o de concierto, otro plan habitual de las vacaciones de verano. «Mi primer consejo es que no las metas en la lavadora porque no quedan bien. En lugar de eso, ponlas a remojo en agua caliente a unos 40 grados (tienes que poder meter la mano), añade percarbonato y déjalas un par de horas. A continuación, cepíllalas muy bien debajo del grifo. Si están muy sucias, se puede añadir una gotita de lavavajillas durante el cepillado. Si se queda un cerco amarillo en las zapatillas es porque te has pasado con el percarbonato o el jabón. ¿Solución? Cepilla con vinagre de limpieza y vuelve a cepillar bien bajo el grifo hasta eliminar la mancha», explica Begóña Pérez en su libro.

Césped

Las interminables tardes de juegos pueden terminar con la ropa de los niños llena de manchas de césped, nada fáciles de eliminar. Un truco de La Ordenatriz es aplicar lo que ella denomina fórmula mágica –medio litro de agua caliente, dos cucharaditas de postre de jabón en escamas, media taza de café de amoniaco, mezclar, dejar enfriar y aplicar con un pulverizador–, cepillar a fondo para que el líquido impregne bien la mancha y meter en la lavadora».

Arena en los trajes de baño

Para eliminar los granitos de areña de los bañadores, «vete estirando la prenda por zonas, echa polvos de talco y pasa un cepillo de uñas para ir eliminando la arena. Sale muy bien y, además, no estropeas el traje de baño». El truco de los polvos de talco también sirve para retirar los granitos de arena del cuerpo.¿Y si el bañador amarillea por el agua de la piscina? «Añade un vaso de vinagre de limpieza al tambor de la lavadora y listo», añade la experta.

