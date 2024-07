'Checklist' vacacional: todo lo que debes dejar hecho antes de irte (o lo lamentarás a la vuelta)

Julia Fernández Sábado, 13 de julio 2024, 23:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Irse de vacaciones es esa meta soñada de todos a estas alturas del año. Algunos ya las habrán empezado, incluso. Pero antes de cerrar la puerta de casa rumbo a nuestro destino soñado hay una serie de cosas que deberíamos hacer. Es un listado que puede parecer pesado, pero nos va a evitar sustos durante nuestro viaje o desagradables sorpresas a nuestra vuelta.

¿Quién no se han encontrado con un colonia de polillas haciéndose fuerte en la alacena? ¿O le ha llamado el vecino porque tiene humedades? ¿O se ha acordado cuando ya no tiene remedio de que se ha dejado el cargador del móvil? He aquí la 'checklist' definitiva para que no se nos borre la sonrisa en nuestros días de asueto... Ni a la vuelta.

1 La maleta Todo en bolsas de tela y «sin 'por si acasos'»

Que sí, que es una obviedad, pero conviene prepararla con antelación. Hay ciertas normas que nos van a facilitar la tarea. La primera: revisar el tiempo que hace en nuestro destino y en función de eso decidir qué llevar. «Lo ideal es hacer una lista días antes de irse con todo lo imprescindible, pero sin 'por si acasos'. Es probablemente el paso más importante», defiende Tamara Calvo, organizadora profesional de espacios.

Da igual el formato, pero nos servirá para «no olvidarnos de nada y, sobre todo, para descargar a nivel mental». Si nos preocupa mucho la imagen, Calvo nos sugiere organizar la ropa por looks y doblarla «en vertical o en rollitos porque ocupa menos». Y a la hora de meterla en la maleta, otro truco: ponla de pie, abre la cremallera solo por la parte superior y ve metiéndolo todo. ¿El calzado? «En bolsas de tela para no manchar y abajo del todo».

La cifra 76 % de los españoles tiene previsto viajar este verano. Y aunque agosto es el mes de vacaciones por excelencia, julio tiene cada vez más adeptos, según un estudio del buscador JetCost.

En este capítulo también se incluye el neceser: «Lleva lo mínimo posible y en envases pequeños, de viaje. O aprovecha las típicas muestras que nos dan a lo largo del año». Por cierto, si es transparente, mejor, lo tendrás todo a la vista. También es la hora de coger el libro electrónico, la 'tablet', todos los cables que necesitas... mételos en un estuche para tenerlo junto. Repartir las cosas en diferentes saquitos es una buena idea. «¡Y no te olvides tampoco de la bolsa de tela con cremallera para la ropa sucia!».

2 La documentación Revisa el límite de las tarjetas y que no caduquen

Conviene no dejar para última hora la revisión de la documentación para tener margen. Comprueba que tienes el DNI y el pasaporte o visado, si son necesarios. Si viajas en avión, tren o autobús, llévate todos los billetes descargados y, si puedes, impresos.

También chequea que tengas las tarjetas en orden: que no caduquen durante el viaje ni estén bloqueadas o tengan un límite de crédito que te impida usarlas. Si reservas cosas con una tarjeta que caduca antes del viaje, ojo, porque luego te puede dar problemas que solucionar en destino es complicado.

Asimismo, asegúrate de que podrás pagar con ellas en el extranjero: algunas veces, los sistemas de protección de los bancos las bloquean cuando detectan operaciones inusuales. Ten siempre a mano el número de tu sucursal para poder solucionarlo. Y si vas a un país con una moneda diferente al euro, lleva el dinero cambiado ya de origen.

3 El botiquín Medicación habitual y «un botiquín muy básico»

Da igual el tipo de vacaciones que hagas. Lleva en un neceser aparte la medicación que tomes habitualmente «y en cantidad suficiente», recomienda Fidel Fuentes, jefe de los servicios de Urgencias de IMQ. Si vas en avión comprueba que puedes meter los medicamentos en cabina (es donde mejor van para evitar sustos si la maleta se extravía) o si vas a necesitar alguna autorización especial, sobre todo si utilizas plumas para inyectarte algún principio activo.

Depende de dónde vayas y de qué tipo de actividades hagas, también es recomendable hacerse un pequeño botiquín. «Pero sin exagerar», aconseja Fuentes. Lo básico: un antiinflamatorio, un antihistamínico, un antiséptico, gasas, tiritas, esparadrapo... «Si sueles tener alguna dolencia recurrente o crees que podrías sufrirla, habla con tu médico de cabecera para que te dé medicación. Un ejemplo son las cistitis, si eres propensa, conviene llevarte lo que tomas habitualmente».

Y ya puestos, asegúrate de llevar tu tarjeta sanitaria. En España te vendrá bien tenerla a mano si necesitas asistencia. Y si vas al extranjero, sácate la europea. No cuesta nada y ayuda mucho si tienes cualquier problema de salud. Se hace a través de la web oficial de la Seguridad Social.

4 El seguro Un percance en el extranjero puede salir muy caro

Nadie quiere tener un problema de salud o un accidente en vacaciones, pero a veces sucede y tener un seguro es una buena ayuda logística y para saldar los pagos que se generen. Según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), «los percances en viajes cuestan de media 434 euros al seguro». El 30% de los casos atendidos el año pasado se produjeron en España, mientras que el resto fueron en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, Andorra, Italia y Tailandia.

La causa más habitual es una enfermedad o una hospitalización: seis de cada diez. Así que es importante contratar un seguro que nos proteja. «El año pasado, se llegaron a atender percances de 74.000 euros en Israel, 56.000 en Canadá y 48.000 en Estados Unidos». Y en los consulados de España en el exterior se atendieron más de 8.800 casos de emergencias y se recibieron 160.000 llamadas para solicitar ayuda de algún tipo.

«A la hora de escoger un seguro de asistencia en viaje hay que valorar los países de destino, la duración del mismo, lo que haremos allí, nuestro estado de salud, las incidencias que pudiéramos sufrir y la inclusión o no de garantías que pudiésemos necesitar ante situaciones inesperadas», explica Ana Sanguino, del área de Health&Benefits de Mercer España. En todo caso, un seguro para una semana por España puede salir por entre 7 y 10 euros; por Europa, sobre 35; y por Estados Unidos, rondaría los 55.

5 El coche Una revisión y el teléfono de urgencias a mano

Si viajamos en nuestro vehículo particular conviene ponerlo a punto antes de arrancar. Nunca está de más que nos hagan una revisión en un taller, pero lo que no puede faltar es que nosotros nos ocupemos de algunas cosas muy sencillas. Lo primero: «La presión y el dibujo de los neumáticos». Después, «los niveles de líquidos y el estado de las luces,» aconsejan desde el RACE.

Otra cosa importante: el seguro. Hay que controlar «qué coberturas tenemos y si tenemos un percance cómo contactar con él». Ojo con esto si te vas fuera de España. Si tienes que llamar a la grúa para un pinchazo en una autopista de Francia, por ejemplo, puede que tengas que pagarlo tú y después reclamarlo a tu compañía aseguradora.

Confirma también que llevas todos los papeles necesarios en la guantera y que están en regla, claro. «Si vas a conducir en el extranjero, comprueba que tu permiso español es válido en ese país o si debes obtener el internacional», remarcan desde la Dirección General de Tráfico (DGT). Este último es necesario «fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega)».

6 La casa No te olvides de la basura o te arrepentirás a la vuelta

Irse de vacaciones también implica dejar nuestro hogar y aunque nos den ganas de salir corriendo, conviene hacer una serie de cosas para que la vuelta no sea tan dramática. Empecemos por dejar los espacios limpios y ordenados. Seguro que lo último que te apetece es hacer la cama esa mañana que te vas, pero lo agradecerás a la vuelta. Si es con sábanas limpias, mejor. Piensa que en tu cama dejas 40 gramos de sudor y 20 de piel muerta cada día.

Los días previos también conviene hacer una limpieza más o menos general: barrer, fregar, aspirar, quitar el polvo... La cocina y los baños son los lugares en los que conviene ser más escrupulosos. No dejes platos sucios en el fregadero. Pon el lavavajillas si lo tienes. Revisa el cubo de la basura: vacíalo y déjalo listo para usar a la vuelta. Esto es importante porque podemos tener sorpresas a la vuelta si no lo hacemos.

Deja el frigorífico limpio y solo con cosas duraderas: nada que se pueda poner malo o pudrir. Con las alacenas, más de lo mismo: si es posible, que ningún bote o paquete quede abierto por si desarrollan larvas o insectos. También es mejor dejar la colada hecha y recogida o te arrepentirás después. Además, si dejas ropa sucia durante mucho tiempo, cogerá malos olores o será más difícil quitarle las manchas.

Apaga y desenchufa todos los aparatos eléctricos, no los dejes en 'stand by'. Corta el gas y el agua si es posible para prevenir escapes. Si tienes plantas, prepáralas para tu ausencia o encarga a alguien que te las cuide. Y por último: asegúrate de dejar cerradas las ventanas y las puertas. Si tienes persianas, déjalas a media altura, así parecerá que no te has ido del todo.

¿Me salgo de los grupos de Whatsapp?

El móvil, ese aparato tan tirano, require un capítulo aparte en las vacaciones. Si nuestro objetivo es desconectar, está claro que tendremos que hacer algunas cosas para que no nos entorpezca. Como por ejemplo, salirse de los grupos de WhatsApp. ¿De todos? «Sobre todo de los que no te interesen o te vinculen al trabajo», explican Alexandre López-Borrull y Sandra Sanz, profesores de la Universitat Oberta de Catalunya. Eso sí, apúntate cuáles son para ver a la vuelta si quieres que te vuelvan a incluir o no.

También es recomendable desactivar notificaciones y alertas que puedan molestarte o impedir que disfrutes. «Y sí, eso incluye el email del trabajo: desinstálalo hasta tu vuelta para evitar tentaciones. «También es recomendable borrar las redes sociales que te conecten con el trabajo y la actualidad», prosiguen los docentes. Otra actuación necesaria es vaciar su memoria, sobre todo si lo usamos como cámara de fotos. Si vas al extranjero, tienes que tener en cuenta que en algunos países no hay roaming y usarlo puede tener costes adicionales.

