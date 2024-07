Samsung presenta su primer anillo que vigila la salud a todas horas

José A. González París (Francia) Miércoles, 10 de julio 2024, 14:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Un anillo para controlarlo todo. No, no es un nuevo libro de la saga de J. R. R. Tolkien, pero casi. Samsung ha dado una vuelta más en los dispositivos tecnológicos que miden la actividad y determinados parámetros de la salud. Primero llegaron las pulseras, luego los relojes y, ahora, es el turno de los anillos. Aunque en España, por el momento, no estará disponible.

A pesar de que ya se dejó ver en el último Mobile World Congress de Barcelona, el Galaxy Ring llegará a las tiendas europeas en las próximas semanas «para registrar 24/7 las constantes del usuario», señalan los responsables de la firma surcoreana. «Hemos comprobado que el reloj se lo quitaba mucha gente para dormir, un anillo no tanto», destacan. Aunque estará en unos pocos mercados y con un precio que estará en torno a los 499 euros.

Con un diseño en titanio y tres colores (negro, gis y dorado), el Galaxy Ring está equipado con una serie de sensores que permiten medir la frecuencia cardíaca, datos de oxígeno y calidad de sueño del usuario. Los algoritmos de la IA de Samsung miden el sueño, la latencia de este, la frecuencia cardiaca, el movimiento y hasta los ronquidos para vigilar la apnea del sueño. «Todo combinado con algoritmos te da consejos sobre tu salud», añaden los responsables.

En esta ocasión, los ingenieros de Samsung han trasladado las 'habilidades' de los relojes inteligentes a un pequeño aro inteligente que llega al mercado en nueve tamaños y con una duración de la batería de 7 días y un nuevo estuche de carga rápida que incorpora una iluminación LED para indicar el estado de carga.

Además, este nuevo dispositivo, conectado con el resto de la familia Galaxy, «permite interactividad con el móvil y quitar alarmas o hacer fotos», advierten sus responsables.

Galaxy Ring. José A. González

Sin embargo, este nuevo competidor en el mundo de los dispositivos de salud no deja guardado en el cajón los relojes inteligentes. En una presentación en el Louvre parisino, Samsung ha presentado una nueva colección de smartwatches: la Series 7 y un nuevo modelo Ultra.

Los primeros llegan en dos tamaños diferentes (1,47 y 1,31 pulgadas de pantalla) y dos colores (verde y gris), mientras que el Ultra llega al mercado con un nuevo diseño más cuadrado, recordando a los dispositivos de Apple y en tres colores: titanio gris, titanio blanco y titanio plata.

La versión tope de gama, la Ultra, cuenta además con una batería más duradera y unas especificaciones para «condiciones extremas para los amantes de la aventura», señala la compañía.

Estos nuevos dispositivos también incorporan las novedades relacionadas con la salud que Samsung lleva al Galaxy Ring. Estos dos relojes trabajan con los algoritmo de IA avanzado para el análisis del sueño. El Watch7 incorpora también la función apnea del sueño, autorizada por la FDA. Además, los usuarios pueden recibir lecturas en tiempo real y alertas de frecuencia cardiaca anormalmente alta o baja con la monitorización de la frecuencia cardiaca , así como detectar ritmos cardiacos irregulares sugestivos de fibrilación auricular. Otra de las novedades que trae al mercado es el seguimiento desde la muñeca de la glucosa para vigilar el envejecimiento biológico general del usuario.

Nuevos modelos plegables

Desde hace varios años, Samsung divide el año en dos lanzamientos. El de primera mitad del ejercicio queda reservado para la familia Galaxy S; el segundo semestre para los plegables. Este verano, la tecnológica asiática actualiza su gama Fold y Flip y lo hacen sobre tres pilares: «productividad, creatividad y eliminar barreras de comunicación».

El diseño y las especificaciones poco cambian. La pantalla del Fold crece unas pulgadas, ambos modelos adelgazan en el peso; las cámaras (50 MP y ultra gran angular de 12 MP) y las baterías se equiparan a los dispositivos de la serie Galaxy S. Pero dónde llega el cambio es en las prestaciones. «Traemos la segunda generación de inteligencia artificial», destacan.

Tras incorporar esta nueva tecnología a los S24, ahora es el turno de los plegables. Es la apuesta de este 2024 de Samsung. En su sede central llevan años trabajando y experimentando las funcionalidades de la IA. De hecho, la compañía trabaja con modelos de lenguaje propios como Gauss. «Hemos realizado una gran inversión en infraestructura y desarrollo de un gran modelo de lenguaje», señaló Daehyun Kim, director de Global AI Center en Samsung Research, en un encuentro exclusivo con medios de comunicación internacionales donde participó este periódico.

Traducción en vivo en la pantalla del Galaxy Fold. J. A. G

Los trabajadores de Samsung llevan meses trabajando con Gauss, el modelo de la compañía similar a ChatGPT. Lo utilizan internamente para tareas como traducir y resumir documentos, escribir correos o ayudar en el desarrollo de código. «No queremos comercializar estas herramientas», avanzó Kim. Aunque ahora sus nuevos Z Fold y Z Flip equiparan todas esas funcionalidades a mitad de camino de Gemini de Google y su Gauss.

«Cada vez habrá más servicios de este tipo», desvelaba Kim. Ahora, sus móviles incorporan la transcripción de audio y la interpretación en directo. Además, el modo 'composer' convierte a la inteligencia artificial de Samsung en un auténtico secretario que permite redactar varios correos electrónicos y sin necesidad de gastar un minuto en ello. «Todo se hace desde el propio teléfono, sin conexión a la red», señalan los ingenieros de la compañía.

Corrección hecha por la IA Gato dibujado a mano alzada J. A. G.

Con la productividad y la eliminación de barreras en la comunicación mejoradas, Samsung también ha entrenado su IA en ser más creativa. «Te hago un gato simple y lo convierte en casi una obra de arte», comentan los expertos de Samsung a este periódico.

Tanto el Z Fold estará disponible en España en gris, rosa y azul oscuro desde 2.009 euros la versión más barata y 2.369 euros la más cara. Mientras que el Z Flip llega al mercado español en cuatro colores: gris, amarillo, azul y verde. El precio: desde 1.209 euros.

Por último, Samsung también ha presentado su nueva gama de auriculares inalámbricos, los Buds 3, que también incorporan la inteligencia artificial para tener un mejor control de los móviles con la voz y un sonido adaptativo con el exterior.