Los tres amigos rescatados tras salir a pescar desde El Hierro, en República Dominicana

Los tres amigos, dos grancanarios y un serbio, que fueron rescatados a unos 600 kilómetros de El Hierro, desde donde habían salido a pescar el pasado 1 de agosto a bordo de una neumática que quedó a la deriva, han llegado a República Dominicana.

Hasta el puerto de Río Haina los ha trasladado la embarcación Xin Ah Ning, de bandera china, que previamente los rescató a petición de Salvamento Marítimo, que recibió la alerta de un amigo de los rescatados, que había dejado de saber de ellos desde hacía tres días y que creía que se podrían encontrar a la deriva.

Pocos minutos más tarde de esa llamada, los controladores marítimos consiguieron contactar con la neumática por teléfono satélite, de modo que los tres integrantes del barco explicaron que no habían podido pedir ayuda porque la tecla SOS del teléfono, que tampoco tiene saldo, no les funcionaba, si bien tenían batería y posibilidad de recargar.

La Armada Dominicana detalla en un comunicado que los tres náufragos fueron recibidos este martes por el capitán de navío Elías Antonio Pérez Reynoso, comandante de la Capitanía de puerto de Haina, quien estuvo acompañado por el cónsul general de España en Santo Domingo, Francisco de Paula Molina Vela.

Uno de los amigos, David Gómez, sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda al golpearse durante el dispositivo de rescate. Los otros dos, Juan Manuel y Nikola Nicolic, se encuentran en buen estado de salud.

Los dos ciudadanos españoles fueron entregados al cónsul general de España en Santo Domingo, mientras que el ciudadano serbio fue trasladado al Centro de Acopio de la Dirección General de Migración en el vacacional de Los Bajos de Haina «para los procedimientos correspondientes».