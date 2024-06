El primer robot subacuático para emergencias de Canarias se sumará a la búsqueda de Manoli

Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de junio 2024, 14:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Estamos desesperados y abatidos», con estas palabras define Dayhara, nuera de Manoli, cómo se encuentra la familia de la desparecida después de cuatro días de búsqueda. Manoli fue vista por última vez el pasado 23 de junio cuando iba a darse un baño en la playa de Arinaga para celebrar la víspera del día de San Juan. Han sido cuatro días sin novedades pero este jueves por la tarde se suma a la investigación el primer robot subacuático para emergencias de Canarias y eso le da «esperanzas» a la familia.

Este artefacto, presentado esta semana por los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, podrá rastrear con una cota de 150 metros de profundidad y tendrá entre sus funciones la búsqueda de personas en el agua. Es por ello que familia de la desaparecida solicitó este robot: «Necesitamos algo para poder sacar fuerzas. El cansancio ya se está apoderando de nosotros», asegura Dayhara.

Este miércoles, los allegados de Manoli solicitaron que aquellas personas que pasaron la noche de San Juan en la Playa de Arinaga y tengan fotos y vídeos de la velada las envíen a un número de teléfono, pero esta llamada a la ciudadanía no resultó como esperaban: «Todo el material que nos han enviado no ha servido de nada porque o no se le ve a ella o no se corresponde con la hora que necesitamos», sentencian resignados.

La Guardia Civil continúa con sus labores de búsqueda

Por su parte, La Guardia Civil, continúa con las labores de búsqueda en este cuarto día. Los buzos del GEAS de la Comandancia de Las Palmas se han sumergido nuevamente en la bahía. Según informan en una nota de prensa, el dispositivo policial desde tierra está compuesto por diversas patrullas territoriales de la Segunda Compañía de Vecindario y la Unidad especializada de Seguridad Ciudadana (USECIC).

Además se ha solicitado el apoyo de los drones de la Policía Local de Ingenio que están trabajando en el operativo en coordinación con la Policía Local de Agüimes y otros servicios de emergencias.