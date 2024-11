La Policía Nacional alerta de un nuevo tipo de ciberestafa que se extiende por el territorio nacional Conocida como la estafa del 'me gusta' y consiste en generar confianza en la víctima ofreciendo una pequeña remuneración a cambio de seguir algunos perfiles en redes sociales

La Policía Nacional ha destapado recientemente un nuevo tipo de ciberestafa que se está extendiendo rápidamente por todo el territorio nacional, según han informado los agentes en un comunicado de prensa.

Se le conoce como la estafa del 'me gusta' y consiste, indica la nota, en que personas ubicadas en países asiáticos y africanos, con conocimiento fluido de nuestro idioma, contactan con potenciales víctimas (hombres o mujeres de avanzada edad y/o nulos conocimientos de inversión y criptomonedas) a través de las redes sociales y la mensajería móvil desde teléfonos ubicados en el extranjero (+63 (Filipinas), +62 (Indonesia), +994 (Azerbaiyán), +249 (Sudán), etc.) ofreciendo un supuesto empleo que venden como «legal» y una pequeña remuneración económica a cambio de seguir determinados perfiles en redes y dar me gusta a sus contenidos; ganancia que se incrementa en función de la actividad realizada.

Según recoge la nota, en una segunda fase, por habérselo solicitado así los presuntos autores, las víctimas realizan pequeñas transferencias, preferiblemente vía BIZUM, que les son devueltas de manera inmediata y en mayor cuantía, con la remuneración obtenida (por ejemplo inicialmente 10 euros para recibir 13). Estas cantidades se irían incrementando poco a poco con la finalidad de generar confianza entre las víctimas, y viendo estas igualmente que se trata de un trabajo sencillo de realizar se les requerirán cada vez importes mayores.

Una vez generada esa confianza, se les ofrecerá invertir en criptomonedas en cantidades iniciales de 100 euros y según algunas denuncias han alcanzado cifras superiores a 150.000 euros, en páginas web de dudosa reputación.