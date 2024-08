Muere una joven grancanaria en extrañas circunstancias en Londres: «El cuerpo de mi hija estaba lleno de magulladuras»

Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 11 de agosto 2024, 13:03 | Actualizado 13:20h. Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carolina Ramírez tenía toda la vida por delante y «alguien decidió arrebatársela». Nacida en Telde, Gran Canaria, hace 23 años, pasó toda su vida entre su isla natal y Londres por motivos familiares y laborales. Pero, desgraciadamente, la joven falleció la madrugada del pasado jueves 1 de agosto en Battersea, al suroeste de Londres, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza por causas que aún se desconocen.

Según cuenta su padre, Rogelio Ramírez, en declaraciones en exclusiva a CANARIAS7, Carolina «era una chica muy alegre, que tenía una sonrisa dibujada en la cara siempre. Se graduó recientemente de Economía y Finanzas en la universidad londinense de Greenwich«. La familia de la joven, que aún se encuentra consternada por el trágico suceso, cuenta que «sufrió un traumatismo muy grande en la cabeza y su cuerpo estaba lleno de magulladuras».

Este padre grancanario cuenta que los sanitarios del Servicio de Ambulancias hicieron cuanto pudieron para intentar salvar a su hija, pero las heridas fueron tan graves que nada se pudo hacer: «Cuando llegaron al lugar donde se la encontraron, Carolina tenía el corazon parado, los sanitarios pudieron recuperar su latido pero horas más tarde murió en un hospital del sur de Londres».

Pese a tener poca información sobre cómo pudo haber fallecido su hija, Rogelio explica que «la Policía cree que el culpable o los culpables por la muerte de mi hija iban en moto, la atropellaron y se dieron a la fuga. Hace unos días detuvieron a un sospechoso pero éste se negó a prestar declaración y lo dejaron libre».

Imagen de Carolina con su padre, Rogelio Ramírez, el día de su graduación. Al lado, Carolina lanzando el birrete al aire. C7

A la muerte de su hija se le suma otra problemática

«Mi hija murió hace 10 días y aún no tenemos ni su cuerpo, ni su certificado de defunción. Le hicieron la autopsia este viernes y en Londres no funciona este tema como en España que te dan el cuerpo a las 24 o a las 48 horas, aquí hasta que no se cierre la investigación solo nos van a anticipar un pequeño certificado de defunción que no es el completo«, relata Rogelio.

Además, al pesar y la desgracia del fallecimiento de su hija, esta familia grancanaria arrastra con un graves dificultades económico. Este padre desesperado cuenta que tiene un problema con el seguro de deceso: «Tenía este seguro que mi póliza y resulta que mi hija volvió de Gran Canaria a Londres en mayo y esto ocurrió en agosto y ahora me dicen que hay una cláusula según la cuál pasaba más de 60 días fuera del país no se hacen cargo de los gastos ni del del tanatorio, ni de su incineración, ni del desplazamiento del cadáver y esto nos está rompiendo porque somos gente humildes», explica.

Dados estos problemas, la familia de Carolina ya se ha puesto en contacto con el consulado de España en Londres y, estos les dicen que solo pueden «orientarles con el tema del papeleo y prestarles ayuda psicológica si lo necesitan».

Flores y fotos para despedir a Carolina

La semana pasada, amigos y familiares de la joven se reunieron para homenajear a Carolina de una manera que le representase. Por ello, llevaron varios ramos de flores hasta un altar y lanzaron varios fuegos artificiales para poder decir adiós «a una niña que transmitía alegría a todo el que le rodeaba», sentencia su padre.

Imágen del altar a la joven fallecida. C7

