Los suboficiales del Ejército critican la tardanza: «Estábamos esperando la orden de intervenir»

José Antonio Guerrero Madrid Sábado, 2 de noviembre 2024, 09:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El enfado de muchos militares por el retraso en actuar en la DANA ha encontrado este sábado un altavoz en las palabras de Miquel Peñarroya, presidente de Asfaspro, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, quien ha criticado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la «tardanza» en enviar unidades del Ejército para socorrer a los damnificados por una DANA que ha dejado ya más de 200 muertos y cientos de desaparecidos, la gran mayoría en la provincia de Valencia.

«Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estamos siempre disponibles para intervenir cuando sucede una catástrofe que afecta a la población. Venimos demostrándolo repetidamente en los últimos años. Desde el primer momento en que comenzaron los problemas en la tragedia de la actual DANA , los militares, que contamos con unas capacidades y una organización que pueden ayudar a paliar muchos de los efectos sobre el personal, estábamos esperando la orden de intervenir», critica Peñarroya, que representa a unos seis mil suboficiales de las Fuerzas Armadas.

El militar ha hecho estas declaraciones en la cuenta de WhatsApp de Asfaspro, en la que también se hace eco de que «muchos compañeros» han manifestado cómo la tardanza en actuar «ha generado preocupacion e impotencia», porque, a su juicio, la falta de acción «ha agravado las consecuencias de la gran avenida de agua» .

Según el responsable de Asfaspro, la ley orgánica de Defensa Nacional en su artículo 15.3 establece que en caso de catástrofe las Fuerzas Armadas deben intervenir para neutralizar sus efectos. «El tiempo es oro cuando se empieza a intervenir y lamentablemente han ido pasando los días sin que se desplegara de forma suficiente a los militares. Conociendo todo esto, la ministra de Defensa, responsable de las actuaciones de las Fuerzas Armadas podía haber movido ficha cuando la población llevaba días pidiendo la intervención del ejército en lugares donde no recibían ayuda alguna», critica en su declaración.

Robles, por su parte, ha asegurado a primeras horas de este sábado que «los militares están en todas las localidades donde ha habido daños» causados por la DANA, aunque ha matizado que «a lo mejor a algunas zonas concretas no se puede llegar porque es muy difícil, pero se está en ello». La ministra ha señalado que hasta la noche del viernes ya había 2.000 militares desplegados en el terreno procedentes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

«El compromiso del ejército es total y absoluto; vamos a estar el tiempo que haga falta», ha aseverado para seguidamente agregar que el número de efectivos militares desplegados se irá incrementando en los próximos días, si bien ha remarcado que los números no son suficientes si no se ven acompañados de una organización y logística: «Es necesario que haya un mando, un control y una coordinación; no basta con que haya muchas personas que acuden a un sitio, tienen que responder a un plan», ha apuntado en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press.

Temas

Letur

Paiporta