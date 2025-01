Guerra de cifras en dependencia: 7.203 personas más en 17 meses

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de enero 2025, 17:31 Comenta Compartir

La Consejería de Bienestar Social salió esta jueves al paso de las críticas del PSOE que acusaba a sus responsables de no gestionar adecuadamente el área y ponía bajo sospecha la cifra de algo más de 16.208 prestaciones cuando solo había aumentado en 4.360 personas el número de dependientes. «Se hace necesaria la comparativa con la anterior legislatura tras las graves acusaciones del grupo político socialista a esta Consejería de ocultar datos -los datos son públicos- y mentir. Hay que recordar que una sola persona puede recibir varias ayudas y que, según el informe del Imserso, disponible en su página web, a 31 de diciembre de 2024, se otorgaban 62.165 prestaciones, 16.208 más que en el mismo mes de 2023», señala en una nota de prensa.

La nómina que pagó el Gobierno de Canarias por prestaciones en diciembre de 2024 superó los 12,3 millones de euros a 28.997 personas. En julio de 2023, este importe era de 7,9 millones «lo que supone un aumento del 156% en tan solo 17 meses de legislatura».

«Si en lugar de prestaciones hablamos de personas, comparativamente, en julio de 2019 había 13.418 personas atendidas, y en julio de 2023, tras toda la legislatura anterior, este número había aumentado en 8.376 personas, con una nómina certificada para 21.794 personas. Solo hace falta una resta simple para darse cuenta de que, en los últimos 17 meses, Canarias ha incrementado el número de personas a las que atiende el sistema -y reciben prestaciones de diferente naturaleza- en 7.203 personas, casi tantas como en toda la legislatura anterior».

La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, asegura que «no son datos triunfalistas, solo constatamos una situación real que significa que se está atendiendo a muchas personas que esperaban a recibir esta ayuda. No es menos cierto que todavía nos queda mucho para alcanzar el nivel deseado, pero es buena muestra de que seguimos trabajando para tener en cuenta a las personas y atenderlas lo más diligentemente posible», y añade que «el que una persona tenga su PIA no significa que reciba una ayuda, sino que es un trámite administrativo más para acercarse a ella». Y añade que hacen «muchas más revisiones de grado».

Sobre el número de expedientes grabados la directora dice que no tienen «miedo a incrementar esa la lista de espera. Lo que tenemos que hacer es ser transparentes y no guardar expedientes en los cajones para que parezca que la lista no crece». Y abunda en la importancia grabar los expedientes. Es un derecho ciudadano, ya que, una vez que se registra, si esa solicitud resulta en una declaración de grado de dependencia, ha generado un derecho de ayuda a partir del sexto mes. Ocurre que el equipo de gobierno anterior se cuidó muy mucho de grabar expedientes para no aumentar la lista de espera, y se encontraron más de 8.000 en los cajones sin tramitar, hurtando los derechos retroactivos».