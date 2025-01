El PSOE denuncia el «claro retroceso» de dependencia en Canarias en 2024

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, la exdirectora de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha y la diputada Elena Máñez denunciaron ayer la situación del sistema en las islas en el año y medio que lleva al frente la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (CC). «Hay un claro retroceso de dependencia en Canarias en 2024», afirmó Máñez en conversación telefónica.

«Si analizamos los datos que está dando el Gobierno vemos que ha dado algunos, pero está ocultando otros y, precisamente, el más relevante, el que mide de verdad la gestión de la dependencia, el número de personas al que se les ha reconocido el derecho y tienen su plan individualizado de atención (PIA), y no cuántas solicitudes se graban. Por mucho que grabes solicitudes si después no les reconoces ese derecho las mandas a lista de espera. Y si en 2022 -último año completo que gobernó el Pacto de las Flores- se le reconoció el derecho a 7.910 personas, en 2024, año de gestión completa de CC en la consejería- a 4.325 personas», criticó Máñez.

LA CIFRA 16.000 prestaciones para 4.360 personas es una cifra que genera una «duda razonable».

Ya en 2023, «hubo un descenso importante en el segundo semestre», pero «en 2024 se confirma. Hay un retroceso claro en dependencia y este dato no lo vas a ver en redes ni en las entrevistas que dan a los medios», lamentó la diputada socialista.

La clave La «conflictividad» en la Consejería de Bienestar social y la contestación a sus medidas

Además, recordó que la «conflictividad» es la marca de la casa en dependencia desde que está Delgado al frente. «Todas sus medidas han sido contestadas por diferentes colectivos», recordó la diputada, incluyendo el «decretazo» que quiere imponer y al que también se oponen los colegios profesionales del sector. A lo que se unen las denuncias de parte de la plantilla.

El limbo de la dependencia

Máñez hizo referencia también al llamado limbo de la dependencia, personas que tienen su derecho reconocido pero no reciben prestación. «Canarias es la comunidad con más prestaciones no efectivas de toda España, con un total de 7.693, son personas que no puede disfrutar de su derecho», abundó. Es más, mientras que la media nacional de prestaciones no efectivas es del 1,6% en Canarias se sitúa en el 17%. A ello se suma el que la lista de espera «es la más alta de España» 17.374 personas porque «cada año se reconoce a menos personas» su derecho. En 2024 a 4.360.

Máñez dijo que tenían una «duda razonable» sobre una cifra concreta. Y es que pese a que se ha dado de alta en el sistema de la dependencia a menos personas, las 4.360 mencionadas, se han otorgado más de 16.000 prestaciones. Y si bien es «normal» que haya mas prestaciones que personas, porque se puede tener derecho a más de una, la «proporción» levanta sospechas. «Desde el Grupo Parlamentario Socialista, desde el Partido Socialista y desde el grupo, ya hemos registrado una interpelación. A ver si nos aclaran esta situación», dijo.