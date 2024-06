La precariedad de la Atención Primaria dibuja un verano duro para los médicos

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Este año, el Ministerio de Sanidad ha puesto el foco en las dificultades para mantener la actividad asistencial en los centros de salud y consultorios del país debido a la falta de profesionales con los que suplir los permisos por vacaciones.

Sin embargo, según los profesionales médicos de Atención Primaria de Canarias, estas dificultades se repiten todos los veranos agravadas por la falta de recambio generacional y el desinterés de los nuevos doctores por un escalón del sistema sanitario que ofrece unas condiciones laborales poco atractivas.

«Los veranos siempre nos suponen un sobreesfuerzo porque no tenemos quien nos cubra y tenemos que unir nuestras agendas a la de los compañeros de vacaciones. Eso aumenta las listas de espera y, por consiguiente, también el número de pacientes que tenemos que ver fuera de hora porque, a veces, no tenemos médicos de incidencia que asuman a los pacientes sin cita», lamenta la presidenta de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias (Amapcan), Ana Joyanes.

En los centros de salud del archipiélago realizan encajes de bolillos para garantizar la asistencia durante el periodo estival, pero es complicado. «Aunque las vacaciones se organizan para que el personal salga de forma escalonada, si hay una incidencia o una baja por enfermedad, el servicio -ya en precario- empeora más», asegura Joyanes que lamenta que esta circunstancia se dé todos los veranos en un escalón tan importante del sistema sanitario público como la Atención Primaria.

«Es un nivel básico. Si funciona bien, es esencial para la prevención, resolución y derivación a otros niveles de los problemas de salud», recuerda la portavoz de los galenos de los centros de salud canarios.

La propuesta de la Consejería canaria de Sanidad de realizar un centenar de contratos para cubrir las vacaciones estivales sorprende a Joyanes. «Llama la atención que anuncien que van a contratar a médicos cuando en la pandemia decían que no se podía porque no había médicos que contratar», dice la doctora que afirma que los médicos residentes salientes -que este año no podrán ser contratados por alargar su formación hasta septiembre- no representaban el grueso de los contratos para cubrir suplencias.

Según Joyanes, para captar a los nuevos especialistas en la Atención Primaria habría que mejorar las condiciones de trabajo y ofrecerles contratos antes de que acaben su formación.

Por su lado, la presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria (APap) de Canarias, Elena Sánchez, señala que el déficit de pediatras en Atención Primaria es permanente durante todo el año en Canarias y que en verano, por suerte, la demanda asistencial en la población infantil se reduce mucho.

«El déficit de pediatras no se puede solucionar pero un hay colectivo amplio de pediatras demandando cubrir a los compañeros», afirma Sánchez.

Por ello, APap pide que se aplique en todas las islas la instrucción para realizar horas extra remuneradas con las que absorber el exceso de demanda, ya que actualmente la medida no se está aplicando en Lanzarote ni en las islas de la provincia occidental.

Cierres de centros de salud

La imposibilidad de contratar a los médicos residentes recién formados para cubrir las bajas por vacaciones pone contra las cuerdas al sistema sanitario español.

En Andalucía se sopesa la posibilidad de cerrar centros de salud durante el verano ante la falta de médicos. También se prevé el cierre de centros de salud en Cataluña. Allí, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha anunciado a los directores de CAP que este verano se restringirá la contratación de personal de refuerzo y no renovarán los contratos eventuales.

En el caso del País Vasco, las autoridades han anunciado que el déficit de médicos se traducirá en una reducción de los horarios de actividad asistencial de los centros de salud.