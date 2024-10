Menopausia: ejercicio, comer sano, dormir y librarse de lo que moleste, incluso del marido

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 19 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

A partir de los 40 años, entre dos y diez años antes de perder la regla, las mujeres empiezan a experimentar cambios: periodos más abundantes, ciclos que se alargan o se acortan, trastornos del sueño, dolor de cabeza premenstrual, dificultad para perder peso, mal humor... «Siempre estamos a otra cosa y no hacemos caso a las señales de la menopausia», explica la ginecóloga Matilde Gómez.

En todo caso, no hay una norma fija. «Muchas atraviesan esta fase sin pena ni gloria, pero otras lo pasan francamente mal», afirma la autora de 'Mujeres sin reglas' que este sábado participa en la capital grancanaria en una jornada organizada por Menopausiapower para disipar dudas y echar abajo mitos sobre el climaterio.

Un momento que, asegura, hay que aprovechar para reflexionar y empezar a cuidarnos a nosotras mismas. «Hay que empezar a prevenir problemas. Con la pérdida de la protección que dan los estrógenos hay más riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y osteoporosis», señala Gómez sobre este punto de inflexión en el que hay pensar en la salud a largo plazo para envejecer con calidad de vida.

Algunos síntomas, como los sofocos, suelen desaparecer al par de años de perder la regla, otros, como la sequedad vaginal, persisten y empeoran. Sin embargo, casi todo, incluso la pérdida del deseo sexual, tiene arreglo. «Todo el mundo pide una pastilla mágica que no existe. Se trata de cuidar lo que comes, de evitar el alcohol, de hacer ejercicios de fuerza, de intentar dormir y de mandar todo lo que te moleste a la porra, incluso a un marido, por eso hay tantos divorcios a estas edades», resume la médico.

Además de estas recomendaciones, hay otros remedios. «Hay quienes no notan nada. Otras tienen sequedad vaginal y falta de libido, y otras lo tienen todo. Para cada una hay un tratamiento concreto», asegura.

En el caso de los sofocos, el tratamiento hormonal no solo los alivia, sino que previene la osteoporosis y el riesgo vascular. Sin embargo, según la ginecóloga, muchas mujeres lo rechazan porque tienen la convicción de que «las hormonas son terribles. Hay mucha desinformación con este tema. Es una pena ver el deterioro de la salud de alguna mujer, no todas, que sin tenerlo contraindicado renuncia al tratamiento hormonal por miedos infundados», relata la doctora del Gabinete Médico Ginecológico (Gamegin) de Santa Cruz de Tenerife y de la Unidad de Menopausia del hospital HM Madrid Rio.

La alimentación es fundamental para llevar bien esta etapa. «No se trata de pasar hambre ni hacer dieta, sino de adquirir hábitos saludables. Hay quienes dicen que comen sano y consumen alimentos ultraprocesados», afirma la ginecóloga que advierte de que hay que evitar incluso los productos etiquetados como light o bajo en grasas porque suelen ser «engañabobos». Gómez asevera que hay que evitar los alimentos empaquetados que contengan más de cinco ingredientes y rescatar la dieta mediterránea.

Para mantener el peso y prevenir la osteoporosis es fundamental hacer ejercicios de fuerza. «Hay que estar sanas y fuertes. De nada sirve pesar 70 kilos si no se puede cargar con una garrafa de 8 litros», afirma la experta.

«Hacer ejercicio con mancuernas de un kilo no sirve de nada, tienen que ser más pesadas. ¡Si pesa más nuestro bolso! Hay quien dice; 'es que me voy a muscular' y les digo; 'ya quisieras tú, no es tan fácil'», relata con sorna.

El deseo sexual, ligado a la reproducción El deseo está ligado al instinto reproductivo, por eso, cuando se pierde la capacidad de procrear, la pulsión sexual se atenúa. «Hay gente más sexual que otra. El sexo va ligado a la función reproductiva, cuando no nos podemos reproducir, la naturaleza nos da la espalda», explica Matilde Gómez. «A ellos también les pasa, pero tienen ayuditas. A muchas mujeres perder ese deseo les molesta y la solución no está en una pastilla. Es más complejo. Hay que programar el sexo y vivirlo de otra manera».