Mendoza: «El poco reconocimiento social y la precariedad desgastan a la enfermería»

El hecho de que casi la mitad de las enfermeras canarias baraje la posibilidad de abandonar la profesión no ha sorprendido a la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas (CELP), Rita Mendoza, que entiende que este desánimo ha prendido entre los profesionales del archipiélago por dos razones; la temporalidad laboral y la falta de reconocimiento social.

«Según los datos del informe del Ministerio de Sanidad, el 47% de las enfermeras de Canarias podrían abandonar la profesión en la próxima década por la inestabilidad laboral y la precariedad en el empleo. En Canarias, el 45% de la profesión tiene contratos eventuales y esto es una situación crónica», explica Mendoza.

La segunda razón, dice, es la falta de reconocimiento social. «No se reconoce todo lo que la profesión enfermera aporta al sistema sanitario y al conjunto de la sociedad», asegura.

La poca consideración se traduce en la falta de reconocimiento profesional de algunas especialidades de enfermería. «Estudian siete años para sacar una especialidad, para luego no poder ocupar una plaza como enfermera especialista o ir al final de una lista de contratación», lamenta la presidenta del CELP sobre una cualificación que no queda recogida en el organigrama de las plantillas. Además, añade, «las pocas enfermeras que trabajan como especialistas en plaza no tienen ningún reconocimiento económico».

«Son varias las circunstancias que hace que las enfermeras miren al futuro y digan: no es aquí donde quiero estar», apunta.

De hecho, la representante de la profesión enfermera de la provincia de Las Palmas alerta de que, ante este panorama, no es de extrañar que los nuevos titulados busquen su futuro fuera del archipiélago. «Canarias tiene la plantilla de enfermería más joven, con una tasa de reposición buena. Pero los efectivos que salen no siempre se mantienen en la comunidad autónoma», subraya Mendoza quien aclara que de las universidades públicas y privadas de las islas salen suficientes egresados como para cubrir las jubilaciones, pero estos profesionales no siempre se quedan en el archipiélago.

EN CONTEXTO 492 contratadas fuera Este es el número de enfermeras generalistas formadas en Canarias que se fueron a otras regiones en 2023

136 especialistas El saldo de enfermeras especialistas fue negativo en 2023 en las islas; se fueron 136 y vinieron 101

Matronas En 2023, 45 matronas formadas en Canarias se marcharon. Aquí se contrató a siete matronas de fuera

En este sentido, en el año 2023, Canarias perdió a 492 profesionales de enfermería formados en la comunidad, contratados en otras regiones. Ese año, las islas recibieron a 338 profesionales de otros puntos de España, resultando un saldo negativo de 154 enfermeras, es decir, se fueron más de las que llegaron al archipiélago.

En el caso de las enfermeras especialistas –no matronas–, Canarias perdió en 2023 a 136 profesionales recién egresadas que emigraron a otras comunidades. En concreto, se trata de las especialidades de enfermería en salud mental, del trabajo, pediátrica, geriátrica, familiar y comunitaria y enfermería médico-quirúrgica.

Esta situación de hartazgo no es nueva para el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas que en el año 2022 obtuvo conclusiones parecidas sobre la pérdida de vocación de los profesionales a través de una encuesta. «En nuestro estudio, preguntamos a los profesionales si volverían a estudiar enfermería y el 30% dijo que, si pudieran, no lo volverían a estudiar. Esta situación de descontento es bien conocida por los responsables sanitarios porque desde los colegios profesionales nos hemos encargado de ponerla encima de la mesa», recalcó Mendoza.

Respecto a la ratio canaria de 7,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, un punto superior a la media nacional, la presidenta del CELP indica que es un dato cuestionable porque se limita a las 12.000 enfermeras de atención primaria y hospitalaria de la sanidad pública y porque la geografía insular condiciona la distribución real de los efectivos.