Kala by HPS, un nuevo concepto de Cirugía y Medicina Estética

Eva Molina Barber. Creadora y gerente de Kala by HPS. También directora Comercial, de Marketing y Comunicación del Grupo HPS.

La comprensión de la proporción, el equilibrio y la percepción del tiempo son tres claves del origen y nacimiento de Kala by HPS. Representa un patrón que se encuentra arraigado en la naturaleza, la música y el arte a lo largo de la historia, conocido como el número áureo. La palabra 'Kala' en sánscrito se define como «arte, virtud y belleza», aunque también se usa para denominar el «tiempo». Esta línea de Cirugía y Medicina Estética de Autor avalada por la excelencia médica de HPS (Hospital Perpetuo Socorro) nace tras una profunda exploración de la belleza a lo largo de la historia, «añadiendo un significado único y profundo a nuestro centro». Así lo define la gerente y quien ha dado forma y ha impulsado este proyecto, Eva Molina Barber, también directora Comercial, de Marketing y Comunicación del centro médico de referencia a nivel nacional, HPS.

Rompe con las cadenas de producción masivas y crea el concepto 'Medicina Estética de Autor', apoyándose en el Renacentismo, época máxima de la belleza en el arte, y hace el paralelismo entre el artista y los especialistas médicos.

Kala by HPS destaca como un centro de vanguardia que integra Cirugía Plástica, Estética y Reparadora; Medicina Estética; Endocrinología y Nutrición; Cirugía Bariátrica; Dermatología y Dermoestética; Cirugía Oncológica de Mama; Cirugía Vascular; Cirugía Maxilofacial; Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional… y más de 30 especialistas de primer nivel que trabajan con diversas técnicas y aparatología vanguardistas, así como productos que solo se pueden obtener en centros médicos.

El arte de crear belleza y trazarla en tu lienzo

Este proyecto nace del empeño y el trabajo de la directora Comercial, de Marketing y Comunicación del Grupo HPS, quien lo inició de la mano del Cirujano Plástico de Kala by HPS y O' Clinic Jaime Ospina. Fue el Doctor Ospina la persona que inspiró y puso sobre la mesa el concepto 'Cirugía de Autor'. Además, promovió el paralelismo entre arte y ciencia, vinculando la figura del escultor al cirujano, en el que se basa la comunicación de Kala. «Es el arte de crear belleza y trazarla en tu lienzo».

La campaña de comunicación inicial, realizada con la publicista Zaida Díaz, se apoya en una visión humanista de la medicina, asociando la cirugía a los valores de la belleza en la historia. Se trata de una forma de entender la proporción, el equilibrio y el paso del tiempo. Así, nacieron cinco piezas, con especialistas de Kala by HPS convertidos en dibujantes o escultores, dando énfasis a la técnica, sensibilidad o emoción de los protagonistas. Beatriz López Obregón, cirujana plástica, es remodeladora con su arcilla; Néstor Santana Molina, dermatólogo, restaurador de obras de arte; Jaime Ospina, cirujano plástico, se convierte escultor; Néstor Díaz Alfaro, especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento, Creador de Formas y Volúmenes; Andrés Gutiérrez, otorrino especialista en rinoplastias, arquitecto anatómico.

La línea de comunicación que ha llevado Kala by HPS en todo el proceso ha establecido un enfoque diferente a lo que normalmente realiza el sector. Sus especialistas son presentados como artistas de diferentes disciplinas, ejemplarizando un componente fundamental de la filosofía de Medicina y Cirugía estética de autor. «Se basa en que la medicina y la cirugía estética no son procesos estandarizados, sino una forma de arte que requiere una sensibilidad especial». Y explica, como los escultores trabajan el mármol para liberar la belleza que se encuentra en su interior, los profesionales de Kala by HPS moldean y esculpen el cuerpo humano revelando la belleza latente en cada paciente. «Sus manos son sus herramientas, y su destreza y visión creativa son esenciales para lograr resultados excepcionales». Esa convicción de crear una conexión entre el arte y la ciencia ha hecho que se garantice la excelencia clínica y una experiencia «auténtica, liberadora y genuina para nuestros pacientes».

Convertir la experiencia Kala en un distintivo de calidad

Abordar la belleza desde un enfoque tan personalizado presenta desafíos «significativos», destaca la gerente de HPS. Uno de los principales retos es cambiar la percepción social de que le belleza se ajusta a una única norma. «Nuestro objetivo es empoderar a las personas para que se sientan cómodas siendo auténticas, abrazando sus singularidades en lugar de tratar de cumplir con estándares predefinidos». Por ello, Kala by HPS se enfoca en la individualidad y la atemporalidad. La filosofía humanista con la que trabajan y la inspiración en el número áureo de la que nace el proyecto permite alejarse de la estandarización y abrazar la autenticidad de cada persona.

La experiencia Kala by HPS es esencial en este proyecto. El centro médico se ha creado como un espacio único, a nivel arquitectónico y sensorial, donde todos los sentidos florecen con solo pasar la puerta. Diseñado con el propósito de hacer desconectar a los pacientes de sus preocupaciones y conectar con ellos mismos, se compone de diferentes domos de privacidad, donde el tiempo se detiene y la atención se centra únicamente en las personas. «La arquitectura y el diseño de Kala by HPS están pensados para reflejar el arte en cada forma, con ondulaciones orgánicas y colores que transmiten calma y armonía». Elementos como el hilo musical y la comunicación impresa inspirada en el mármol y el arte están diseñados para cambiar el estado de ánimo y conectar con el «momento Kala». Todo ello acompañado de «los mejores especialistas», que «son el alma y el factor diferenciador de Kala», y la tecnología más vanguardista, traducida en el mejor abordaje y tratamiento para el paciente.

Con el objetivo de seguir brindando a sus pacientes experiencias únicas, excepcionales y holísticas que ofrezcan un abordaje más amplio y adaptado a sus necesidades, continuarán trabajando cada día para mejorar como profesionales y como marca.