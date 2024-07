De la heparina al paracetamol, hasta 800 medicamentos en desabastecimiento

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de julio 2024, 22:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Tras un periplo por varias farmacias de la capital grancanaria la pasada semana una paciente no pudo encontrar heparina, un medicamento antitrombótico -para evitar la coagulación de la sangre- que se le prescribió tras una operación. Tampoco se encuentra en todas las boticas el Paracetamol de 1g, un problema que se extiende también a la península pues es uno de los más de 800 fórmulas para las que la Agencia Española de Medicamentos reconoce tener «problemas de suministro». Aún así, ningún paciente «se va a quedar sin tratamiento», afirma Mabel Ávila, farmacéutica de Respuesta Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas.

Tres respuestas al desabastecimiento de medicamentos

Hay tres posibles respuestas ante una situación de desabastecimiento, señala Ávila. La primera medida que toma la farmacia ante un fallo en el suministro de un medicamento en concreto es buscar la alternativa con igual principio activo. En la propia botica, en este caso, se sustituye el medicamento sin necesidad de acudir de nuevo al centro de salud, añade la farmacéutica. Lo que no se puede hacer «es cambiar de comprimidos a cápsulas porque el efecto puede no ser el mismo», recuerda Ávila. En este caso en el que se puede sustituir en la farmacia estaría el ibuprofeno o el paracetamol, pero no la heparina. El anticoagulante ejemplifica la segunda situación. La de los medicamentos «insustituibles entre marcas» desde la farmacia sino que debe ser un médico o médica quien recete la alternativa, explica Ávila.

En este grupo se encuentran los medicamentos biológicos como las insulina. hemoderivados, vacunas, o los llamados «medicamentos con principios activos de estrecho margen terapéutico».

El inconveniente aquí, recuerda Mabel Ávila, es esa vuelta al centro de salud, pero en muchos casos se puede prevenir dado que Sanidad y las farmacias canarias comparten listado de medicamentos con fallos en el suministro.

La tercera situación y más extraordinaria es la necesidad de que la Agencia del Medicamento tenga que «con carácter excepcional», permitir el acceso a fórmulas no autorizadas en España «cuando no se encuentre el medicamento autorizado en España con igual composición o esté en una forma farmacéutica que no permita el tratamiento del paciente», según recoge la propia Agencia en su página web.

Un problema general y multifactorial

Lo importante es señalar, dice Mabel Ávila, «que ningún paciente se va a quedar sin tratamiento, ya sea por una vía o por otra se garantiza». Y recuerda que los desabastecimientos «no son un problema de Canarias, de España o de Europa. Las causas son muy variadas, desde los problemas de distribución a los de fabricación, pasando por el auge súbito de la demanda por estar en un pico de infecciones. Lo importante es que no se cree un vacío terapéutico». Con todo, señala la experta, entiende que se genere «ansiedad» en los pacientes que no encuentran su medicamento en la farmacia. «A veces hay picos, como los antibióticos de pediatría, cuya demanda ya ha bajado. Pero desde la farmacia le pueden informar. Ante un problema de desabastecimiento el mensaje que hay que trasladar es el de calma», abunda.

Ávila recuerda el caso del Ozempic, un medicamento para diabéticos que se empezó a utilizar para adelgazar. «Ahí el problema es que la demanda aumenta brutalmente. Ahora en el mercado español ya está en Wegovy, que se prescribe para la pérdida de peso».

La alta demanda provoca el 32% de los fallos de suministro Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dada a conocer a finales de junio el 32% de los problemas de suministro de un medicamento son producidos por la alta demanda de la fórmula. Un 18% por problemas logísticos u un 17% por falta del principio activo o de la materia prima con la que se elabora. Además, el 42% de los encuestados respondió que en el último año le había afectado el desabastecimiento de un medicamento en su farmacia, y nueve de cada diez reconocieron que el problema lo habían tenido con un medicamento con receta.

Temas

Canarias

España

Europa

Farmacia

Medicamentos