Gánale a la obesidad con las técnicas más avanzadas en HPS

El Doctor Eudaldo Tomasetti es especialista en cirugía bariátrica y digestiva de Kala by HPS. A través de su experiencia, avalada por más de 15 años de trayectoria y más de 1.500 cirugías realizadas, profundizará en este tipo de intervenciones de pérdida de peso. .

-¿Qué es la cirugía bariátrica? ¿En qué consiste?

La cirugía bariátrica es la cirugía de la obesidad. El término 'bariátrica' proviene de la palabra griega 'baros', que significa 'peso' e 'iatrikos', que significa 'tratamiento médico'. Consiste en hacer determinados cambios anatómicos en el organismo, como puede ser una reducción de estómago o un bypass intestinal para que el paciente pierda peso.

-¿Cómo es el proceso quirúrgico en sí y qué técnicas se utilizan? ¿Cuánto tiempo dura?

Lo que se hace para que un paciente pierda peso es reducir la ingesta por medio de una reducción de estómago y en ocasiones un bypass intestinal para disminuir la absorción de alimentos. De esta manera, cuando el paciente ingiere alimento las calorías se ven reducidas porque la comida pasa por menos superficie intestinal.

El arsenal terapéutico está por encima de las 10 técnicas quirúrgicas y en Kala by HPS tenemos todas las técnicas disponibles, y las más avanzadas como SADIS y Derivación biliopancreática, entre otras. La cirugía oscila entre 60-90 minutos por laparoscopia y el ingreso es de 48 a 72 horas.

-¿Qué criterios utiliza para determinar si un paciente es un candidato adecuado para la cirugía bariátrica?

El criterio que se utiliza generalmente es el Índice de Masa Corporal (IMC), lo que estamos midiendo cuando operamos a un paciente con obesidad es el exceso de grasa. El IMC nos da un dato relativo, nos dice como está la composición corporal del paciente relativamente, pues a lo mejor hay pacientes que pesan mucho porque tienen mucha masa muscular y eso no es obesidad. La fórmula IMC incorpora el peso dividido la talla al cuadrado. El IMC nos sirve de guía, pero lo mejor es medir el exceso de grasa.

-¿Qué tipo de preparación previa requiere un paciente antes de someterse a la cirugía?

En general y a modo de resumen, si eres fumador dejar de fumar un mes antes, caminar varios kilómetros al día antes de la cirugía y si el paciente puede hacer ejercicios de tipo cardio, mejor. Más que nada porque en la intubación a veces los pulmones hay que ventilarlos y si el paciente está bien oxigenado va a tener menos colapso pulmonar en el postoperatorio. Eso es meses antes. El día antes pues se le darán unas instrucciones necesarias para la intervención como solo tomar dieta líquida.

-¿Qué resultados pueden esperar los pacientes en términos de pérdida de peso y mejora de la salud?

Es el método más eficaz cuando estamos hablando de una obesidad patológica, obesidad mórbida, lo que mejor resultado da a corto y largo plazo. Las dietas tienen un índice de fracaso muy alto y los nuevos fármacos como los análogos GLP-1 que se inyectan todavía no son la solución de la obesidad mórbida. Estos ayudan a eliminar peso y mejorar muchas comorbilidades asociadas a la obesidad, pero en la mayoría de las ocasiones con efectos secundarios y al suspenderlos puede existir efecto rebote.

Cuando operamos un paciente con obesidad lo que se pretende es que vuelva a su peso normal con los cambios anatómicos y una dieta saludable. Nuestro objetivo es que pierda el exceso de grasa y el paciente gane masa muscular. Todo esto tiene una altísima tasa de éxito cuando el paciente se adhiere a las recomendaciones del cirujano. Además, conseguiremos así que se resuelvan la gran mayoría de patologías asociadas a la obesidad como hipertensión, diabetes, dolores articulares, reflujo…

-¿Cuál es el peso mínimo para una cirugía bariátrica?

El peso mínimo depende de la relación de peso y altura, son dos parámetros que hay que medir. Para que un paciente sea candidato a cirugía tenemos que ver el IMC o, mejor aún, hacer una impedancia y saber cuánta grasa tiene y si es suficiente para justificar una cirugía. Un simple sobrepeso con una diabetes evolucionada también puede ser criterio de cirugía.

-¿Cuántos kilos se pierden con una cirugía bariátrica?

Una vez te operas la mentalidad debe ser quedarse en peso normal y mantenerlo toda la vida. Para ello, conseguir hábitos saludables como incorporar el ejercicio es fundamental.

Generalmente el paciente cuando termina la cirugía pesa lo mismo y va perdiendo peso de forma progresiva hasta los 12 a 14 meses del procedimiento cuando suele alcanzar el objetivo.

-¿Cómo es la vida después de la cirugía bariátrica?

Pues todo para bien. El período de tiempo del tercer al sexto mes suele ser el más difícil por la aparición de mareos, vértigos y frío. No obstante, no ocurre en todos los pacientes y se lleva mejor con la suplementación de vitaminas. A partir de ahí son todo beneficios, pérdidas masivas de kilos, los pacientes no se cansan, no se asfixian…

-¿Qué tipo de cuidados postoperatorios son necesarios y cuánto tiempo suele durar la recuperación?

El postoperatorio inmediato es poco doloroso, los pacientes que se operan por laparoscopia tienen tres o cuatro heridas muy pequeñas en el abdomen, al siguiente día tienen muy poco dolor. Al segundo o tercer día ya tienen alta y las heridas se tratan con curas básicas.

-¿Trabajas con otros profesionales de la salud, como nutricionistas y psicólogos?

El centro clínico Kala by HPS integra todos los especialistas que no solo tratan una obesidad antes de la cirugía sino después, incluyendo valoración psicológica, especialista endocrino, cirugía plástica…

-Por último, ¿qué opinión tiene sobre los nuevos fármacos de moda que se inyectan semanalmente?

Pues no soy partidario de usar este tipo de fármacos de forma prolongada porque, a día de hoy, no son la solución para la obesidad mórbida. Además, tengo cierto respeto por los efectos secundarios que pudieran aparecer a largo plazo. Creo que la cirugía aporta todos estos beneficios sin necesidad de usarlos. En mi opinión, tienen sus indicaciones bien establecidas y creo hay una utilización excesiva de ellos en la población.