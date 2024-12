CAR-T: la esperanza frente al cáncer cuando todo parece perdido

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 7 de diciembre 2024, 22:27 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Nada en la terapia CAR-T es fácil. Se llega a ella después de haber intentado vencer los linfomas y mielomas más agresivos varias veces sin éxito. En este punto, esta terapia avanzada es la única salida para esquivar este tipo de cáncer y aferrarse a la vida.

Es el caso de Alejandro Solórzano, un hombre de 52 años, residente en Tenerife y padre de un bebé de poco más de un año. «La enfermedad sigue su cauce pero, por fortuna, me encuentro muy bien, aunque acceder a esta terapia es casi mi último recurso», comenta esperanzado en que le permita ganar el «tiempo suficiente para que vayan saliendo otros tratamientos» y alargar su vida.

Y es que su enfermedad tiene mal pronóstico. «Dentro del mieloma múltiple hay una tipología de riesgo bajo, medio y alto. El mío, por la citogenética y las características de la enfermedad, es de riesgo alto. Eso implica que no responde bien a los tratamientos», comenta este madrileño afincado hace 16 años en Canarias y diagnosticado de su dolencia hace dos y medio.

Desde entonces, se sometió a un trasplante de médula. A los tres meses, recayó. Empezó con varias líneas de tratamiento, pero tuvieron que pararlas porque detectaron que la enfermedad había provocado plasmocitomas por el cuerpo. Entonces le aplicaron dos sesiones de una quimioterapia tipo PACE.

«Estuve ingresado unos cuantos días con quimioterapia constante, constante, constante... Me sentó bien, me limpió casi por completo. Luego tuve otra línea con anticuerpos biespecíficos. Aguanté seis meses y recaí», relata el paciente que está a punto de recibir sus propios linfocitos con las células T modificadas genéticamente y entrenadas para destruir las cancerígenas. «Tengo expectativas bajas, porque ya me he pegado tantos palos... Es lo que Dios quiere y ya está», concluye.

Solórzano será el primer paciente con mieloma tratado con CAR-T en el hospital Doctor Negrín, que en cuatro años ha administrado el tratamiento a otras 43 personas, todas con linfomas.

Ampliar En unos días, Alejandro Solórzano recibirá sus linfocitos modificados y preparados para atacar los dañinos. Cober

Hace un mes le extrajeron linfocitos. En 48 horas las células llegaron al laboratorio europeo que las procesaron para fabricar el medicamento personalizado. El lunes el hospital recibió tres bolsitas con 20 mililitros que le infusionarán 400 millones de células CAR-T una vez que se eliminen sus propios linfocitos con una quimioterapia de linfodeplección.

Tercera vida

«Cuando las ves dices: 'No puede ser. ¿Estas bolsitas son las que me van a curar?'», afirma Nieves Teresa Sabina, una palmera de 48 años que pasó por el proceso hace diez meses.

«¿Qué me ha dado el CAR-T? Una tercera vida. Algo que no todo el mundo puede contar y una recuperación más rápida a nivel físico que no había tenido antes», explica esta licenciada en Derecho y graduada en Trabajo Social que aspira a participar este domingo en una carrera de 12 kilómetros en Anaga. «Me he apuntado dos años. A ver si no pasa nada», dice en una conversación telefónica.

Nieves Teresa Sabina se sometió a la terapia hace 10 meses y ha convertido esta frase en su lema. Foto Susana

Cuando la llamaron para la terapia CAR-T su linfoma había avanzado mucho, tanto que estaba recibiendo quimioterapia paliativa. «Me lo hicieron el 22 de enero. Estaba en una situación crítica», recuerda Sabina.

«Ahora tengo una visión más elevada de la existencia que me hace pensar que si sigo viviendo es por algo», relata tras recordar su calvario que empezó hace siete años, cuando le diagnosticaron un linfoma difuso de células B grandes.

Entonces, la operaron, le dieron quimio. En 2023 reapareció. Hubo más quimio, inmunoterapia y le hicieron un trasplante autólogo, pero recayó. «Cuando por tercera vez te dicen que tienes cáncer, surgen muchas emociones. La vida no te deja pensar. Entras en modo supervivencia. Te agarras a las noticias buenas, malas, las que sean. Lo que quieres es sobrevivir», explica la palmera que en mayo se reencontró con su familia del gimnasio.

Su odisea le ha enseñado que «la vida es un regalo del que no eres consciente hasta que te das cuenta de que la vas a perder. Cuando ves que, por tercera vez, tienes la oportunidad de volver a vivir, te das cuenta de lo urgente que es», dice esta mujer activa que convirtió en su mantra la frase de Pau Donés: 'vivir es urgente'.

Muchos artífices

Pendientes de ambos están los miembros del Servicio de Hematología del Doctor Negrín, coordinados con los especialistas que los tratan en sus islas de residencia, y un equipo de enfermería disponible a todas horas vía WhatsApp. Además, la Fundación Alejandro da Silva ofrece un piso cerca del hospital a los pacientes en seguimiento venidos de otras islas.

«Tanto en linfomas como en mielomas, cuando nos enfrentamos a estas fases avanzadas de la enfermedad, la realidad es que son pacientes que su expectativa de vida con otros tratamientos es muy corta. Lo que te ofrece este medicamento de terapia avanzada es una oportunidad en esa fase de la enfermedad de poder obtener una remisión completa. Cuanto más avanzada esté una enfermedad, más difícil es lograr buenos resultados, pero en medicina las cosas son así», indica la doctora Luisa Guerra, jefa de Sección de Terapia Celular del Servicio de Hematología, que espera que, en el futuro, una vez se hagan ensayos clínicos, la terapia CAR-T se pueda aplicar en estadios más precoces de la enfermedad. «Ahora mismo se consigue rescatar a pacientes que, de otra forma, no habrían tenido ninguna oportunidad», apunta la especialista.