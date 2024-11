La psicóloga Sabrina González y la traductora Sandra María Rei, galardonadas con el premio Meninas 2024

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de noviembre 2024, 14:26 | Actualizado 14:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha presidido este jueves la entrega de los reconocimientos Meninas 2024, que la Delegación del Gobierno en Canarias concede con ocasión del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a personas e instituciones que han destacado por su implicación contra esta lacra social.

En el acto, celebrado en el Salón del Trono de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria en presencia de autoridades civiles y militares, han participado también los subdelegados del Gobierno en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Teresa Mayans y Javier Plata, respectivamente.

«Recordar que se cumplirán el próximo 28 de diciembre, el veinte aniversario de la aprobación en nuestro país, de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Veinte años en los que hemos desarrollado todo un entramado legal, asistencial, policial, judicial, sanitario, laboral, económico, destinado, sobre todo a proteger a las víctimas y a sus familiares a cargo, desde todos los ámbitos» destacó Anselmo Pestana.

Acfi Press

El delegado añadió, «por eso la educación en igualdad es fundamental desde todos los ámbitos: la escuela, la familia, la universidad, las instituciones, todos los espacios de poder y decisión son fundamentales para crear un mundo de progreso en igualdad, donde mujeres y hombres podamos avanzar con los mismos derechos y las mismas oportunidades, sin dejar a nadie atrás.»

Han recibido el reconocimiento Menina 2024:

Sabrina González Plasencia

Psicóloga sanitaria, psicóloga forense y neuropsicóloga forense, Sabrina González, experta en intervenciones con víctimas de abusos sexuales, violencia de género y violencia intrafamiliar, recibe el reconocimiento Menina 2024 por su estrecha colaboración altruista con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria.

Como psicóloga, ha atendido de manera desinteresada desde marzo de 2021 a más de 20 víctimas de violencia de género, ofreciéndoles acompañamiento durante todo el proceso judicial, ayudándolas en sus declaraciones y, en muchos casos, prestando atención personalizada desde su propio gabinete a ellas y a sus hijas e hijos.

Sandra María Rei Ambrosio

Sandra María Rei, traductora/intérprete de lengua inglesa y portuguesa en los cuarteles de la Guardia Civil y en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Penal y Social de Fuerteventura, recibe el reconocimiento Menina 2024 por su colaboración incondicional con el Equipo de Violencia de Género de la Guardia Civil de la Compañía de Puerto del Rosario.

En su desempeño profesional, va más allá de su trabajo como intérprete, acompañando a las víctimas de violencia de género que no hablan español en sede judicial, arropándolas con una dedicación absoluta para que no se sientan perdidas en el momento de la denuncia y en el juicio, y utilizando un lenguaje no jurídico que facilita la comprensión tanto de víctima como de denunciado.

Raúl Santamaría Nicolás, subinspector de la Comisaría Local de Policía Nacional de San Cristóbal de La Laguna

El subinspector Raúl Santamaría ha sido reconocido con la Menina 2024 por su intervención fuera de servicio en una agresión a una víctima de violencia de género y a su acompañante en la autopista TF1 en Tenerife, facilitando la rápida detención del agresor, la protección a la mujer y salvar la vida del acompañante de ésta, quien había sido apuñalado y al que asistió con primeros auxilios antes de ser trasladado al hospital.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 24 de diciembre de 2023, cuando Raúl Santamaría viajaba con su mujer en su vehículo y se vio obligado a parar en la TF1 junto a otro coche por la conducción temeraria de un tercero, que resultó estar conducido por el agresor, ex quien aprovechó la circunstancia para retener a la víctima y para apuñalar a su acompañante.

Acfi Press

Unidades UCRIF de Policía Nacional y Equipo Homicidio Personas de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife

Las Unidades contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y Equipo Homicidio Personas de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil reciben el reconocimiento Menina 2024 por su trabajo silencioso de investigación, detección y detención de todas aquellas personas o bandas criminales que realizan actividades delictivas, tanto a nivel nacional como trasnacional, relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, abusos sexuales, inmigración irregular y delitos contra las mujeres y los menores.

Estas unidades prestan en todo momento una atención personalizada, cercana y con todas las garantías para proteger a estas víctimas vulnerables que sufren constantemente la violación de los Derechos Humanos recogidos en la Declaración Universal de 1948, por lo que los efectivos de UCRIF de Policía Nacional y del Equipo Homicidio Personas de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene contactos diarios y coordinados con las entidades del tercer sector a fin de rescatar y recuperar a las mujeres de las redes de la trata y la prostitución.

El acto ha contado con la interpretación de la soprano María Teresa Robaina con el aria Lascia Ch´io Pianga (Déjame llorar) de Händel.