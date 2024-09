CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 20 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La investigadora, psicopedagoga y divulgadora Sandra Sedano Colom inaugurará el programa de conferencias de las Jornadas de Sensibilización contra la Trata con Fines de Explotación Sexual que se celebrarán los próximos 23 y 24 de septiembre en la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria. Sedano y la pedagoga Manon Diquero impartirán una sesión titulada 'El mal llamado empoderamiento sexual como resultado de la exposición a la pornografía'.

«Estamos viviendo una vorágine del mito de la libre elección a través de la pornografía y de todas estas aplicaciones que banalizan la explotación sexual, tales como OnlyFans, Instagram o TikTok. Es decir, por medio de cualquier app que por detrás tenga a toda la industria de la explotación sexual escondida», afirma Sedano.

«La pornografía está destrozando la sexualidad de nuestra juventud normalizando la violencia contra las mujeres, fomentando las relaciones sexuales sin protección, alterando el concepto del consentimiento, infantilizando a las mujeres e hipersexualizando a las niñas, entre otros muchos aspectos y fomentando en los jóvenes, tratamientos hacia las mujeres y las niñas denigrantes y vejatorios, que imitan lo que se ve en el porno», resume la experta.

Como profesora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación la Universidad de Baleares, la experta es consciente del papel esencial que desempeña la educación afectivo sexual en la construcción de una sociedad mejor.

«La educación afectivo sexual es imprescindible y es la principal solución para llegar a erradicar la explotación sexual... bueno, ¡ojalá! Los alumnos y las alumnas a veces me dicen 'pero ¿tú qué pretendes? ¿Abolir la pornografía? ¿Erradicarla?'. Y yo les digo '¿y tú? ¿Pretendes acabar con el hambre en el mundo? ¿Y por eso vas a dejar de luchar?'. ¡Pues yo no dejo de luchar! Aquí estamos, ¿no?», sentencia.

Sin embargo, la experta también afirma que no se puede poner encima de la mesa cualquier tipo de educación. «Tenemos que formar a buenos profesionales basándonos en unos estándares europeos que ya han sido establecidos. Tiene que estar adaptada a la edad y al desarrollo evolutivo de los niños y las niñas. Ha de empezar desde los cero años y no podemos implicar solo al alumnado, sino que hay que implicar a familias, al profesorado, a personal no docente y al resto de la sociedad», sostiene.

La importancia del lenguaje

También recalca la importancia del lenguaje empleado tanto en medios de comunicación como en las leyes a la hora de plasmar esta realidad. «No es 'pornografía infantil', es 'explotación sexual infantil y de la adolescencia'. No hablamos de una 'violación grupal', pues no es una, sino 'una violación múltiple' con muchas penetraciones. Hay que ir con mucho cuidado con todo esto», enfatiza Sedano

Y, al igual que ha ocurrido con estos términos, ha surgido el mal llamado «empoderamiento sexual» que pone título a su próxima ponencia. Un fenómeno del que hablará como resultado de la exposición a la pornografía el próximo lunes. «Hay que buscar alternativas a la pornografía. Ni porno feminista, ni porno ético, ni porno vegano, de ningún tipo... No hay porno alternativo, hay alternativas al porno», expone Sedano.

Las jornadas en las que participará la experta están organizadas por el Programa Daniela-Oblatas y financiado por el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias y la Dirección General de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la colaboración de la Casa de Colón.