El ICI celebra 30 años con el reto de frenar el aumento de la violencia machista

Efe Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 30 de octubre 2024, 13:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) cumple 30 años, y en un acto en el que se ha celebrado este hecho su directora, Ana Brito, ha fijado como reto crear un centro de crisis que funcione las 24 horas del día para las víctimas de violencia sexual de las islas.

Ana Brito ha alertado este miércoles del «aumento de los procedimientos penales vinculados a la violencia de género» cometidos cada vez más por «jóvenes que tienen escasa conciencia de estar infringiendo la ley».

En el acto han participado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, anteriores cargos del ICI y otras autoridades.

«Tenemos un sistema que, con sus errores y aciertos, ha ido avanzando y mejorando para velar por nuestra seguridad. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que no podemos dar nada por sentado y que siempre tenemos que andar con ojo porque las amenazas de retroceso están ahí, con mensajes negacionistas que están calando en nuestra juventud», ha relatado Brito.

A lo largo de estos 30 años, ha continuado, se han puesto en marcha recursos, estrategias y centros de atención que dan respuesta a esta violencia, pero «aún queda un largo camino por recorrer», ya que las víctimas necesitan «recursos, esperanza, asistencia, posibilidades y un futuro», pero también «una voz y una red que las sostenga y que las haga sentir que no están solas en esta gran desesperación».

En este sentido, la directora del ICI ha recalcado la necesidad de crear «centros de crisis 24 horas» en cada provincia a partir del próximo 31 de diciembre y «seguir trabajando para que el resto de las islas los tengan también», ya que estos son «un paso de gran importancia» para que las mujeres que «han sufrido violencia sexual puedan iniciar su proceso de recuperación».

«Denunciar la violencia no es fácil, requiere un coraje inmenso. Por eso me permito pedir a todas y a todos aquí presentes que transmitan este mensaje (...) Que sigamos rompiendo el silencio que perpetúa el sufrimiento de tantas mujeres. Nos corresponde (…) como sociedad brindar apoyo y construir un entorno en el que denunciar no sea un motivo de vergüenza sino un orgullo y solidaridad», ha concluido Brito.

La consejera de Bienestar ha destacado la labor del instituto durante estos 30 años, en los que «hemos sido conscientes de la necesidad de mantener e incrementar las políticas públicas destinadas a la protección de las mujeres en una sociedad profundamente patriarcal» en la que aún los hombres no ven a las mujeres como lo que son, «más del 50% por ciento de la población».

En este sentido, ha señalado como un éxito la promulgación de leyes que protegen los derechos de las mujeres y niñas, la creación de programas que promueven la igualdad en todos los ámbitos de la vida, las publicaciones formadas, educativas, la ley específica de 2010 e incluso la iniciativa Mascarilla 19, que «trascendió el ámbito de la esta comunidad autónoma durante la pandemia».

«Acabemos con los techos de cristal, las brechas salariales y digitales. Insistamos en la promoción de la coeducación a través de la educación no sexista. Impulsemos a otros agentes sociales a promover la formación con perspectiva de género en todos los ámbitos, despojada de la visión androcentrista y garante. Pero también es un día para dar las gracias. Gracias a las pioneras que abrieron un camino», ha indicado Delgado.

El presidente de Canarias ha alabado el trabajo realizado por todas las directoras y equipos que han formado parte del ICI en estos treinta años, pero también ha señalado un dato del 112 que muestra que de enero a septiembre de este año han recibido 13.000 llamadas de alerta de atención a víctimas de violencia de género, al sentir miedo por su integridad física.

«Estos datos demuestran que la sociedad está cada vez más concienciada con denunciar a los maltratadores, pero que tenemos que seguir combatiendo todos los tipos de violencia hacia las mujeres, denunciando cualquier acción para que no caiga solo sobre las víctimas la responsabilidad de denunciar», ha finalizado Clavijo.

Temas

Igualdad

Machismo