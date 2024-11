Un grancanario residente de Catarroja: «Tengo todavía pesadillas constantes tras la DANA»

Daniel Herrera Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 7 de noviembre 2024, 18:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Lo que ves en la televisión o en las fotos de un periódico no tienen nada que ver con lo que hemos vivido aquí. Por momentos ha sido como un episodio de 'Walking Dead', algo apocalíptico y encima real». Las palabras de Hirai Suárez (35 años), natural de Arinaga, reflejan con gran nitidez lo vivido en la localidad valenciana de Catarroja, uno de los municipios más afectados por la terrible DANA que tan trágicas consecuencias ha desatado en el Levante español desde hace una semana.

A los 24 años decidió hacer las maletas desde su Gran Canaria natal para iniciar un nuevo proyecto vital con su pareja y, desde entonces, lleva más de una década viviendo en este enclave próximo a la capital valenciana, echando raíces en un lugar conocido por su excelente calidad de vida en la comarca de la Huerta Sur. Una imagen idílica que se borró de golpe el pasado 29 de octubre.

«El día a día aquí es aún como una pesadilla», afirmó Hirai. «Ves a vecinos desesperados, cansados anímicamente, desquiciados e incluso enfadados. Aún tengo pesadillas recurrentemente de lo vivido y cada día que te despiertas, lo primero que te preguntas es '¿esto es real? Y la realidad te da de lleno al salir a la calle», reconoció tras atender a nuestra llamada, con los inevitables cortes de conexión en mitad del diálogo.

La panorámica que describe este antiguo miembro de la conocida murga Los Lagartos de Agüimes, es todo un lujo de detalles: «Deja de impactarte ver una fila de seis coches de altura, ver los puentes y las vías del tren destruidas, los muebles y los vehículos navegando cuesta abajo... o incluso ver cuerpos sumergidos rodando.... Aún tengo esas imágenes cada noche», señaló aún conmocionado con los recuerdos recientes.

Por suerte para él, solo perdieron los coches. «Creo que eso lo han sufrido casi todo el munto, pero al menos tenemos a mi mujer y a su familia todos con vida. Somos afortunados por eso, porque en círculos próximos de amigos y allegados hemos conocido varias desapariciones y pérdidas mortales».

Distintas instantáneas que presenta una semana después de la DANA esta localidad, situada a 8 kilómetros de la capital valenciana. C7

En aquellas fatídicas horas, Hirai recordó que «lo primero que hicimos, al contrario de muchos, fue dejar los coches y pensar en nuestras vidas. Salimos de El Casal - una especie de centro cívico municipal destinado a eventos festivos, especialmente a los preparativos de actos falleros- y salimos despacito contra corriente. Yo mido 1,86 metros y me acuerdo que en esos momentos el agua ya nos llegaba a la altura de mi cintura», subrayó.

En su opinión, «aquello era como si el agua desembocara desde San Mateo de manera violentísima hasta la playa del Cabrón«, explicó con minuciosidad, evocando a su isla en una imagen fácil de describir. »Seguía cayendo más agua y veías a la gente desesperada. Varios vecinos abrían las puertas para que entraran conocidos que subían a las azoteas, teniendo en cuenta que aquí la mayoría de las viviendas son como casas terreras de dos o tres plantas«, añadió.

Pensamos en nuestras vidas. Dejamos nuestros coches. Solo salímos del Casal, despacito contra corriente, despacio, alcantarillas se hacían socavones. Desde las Fallas. Iba la cosa muy a peor, con más fuerza. Veçia la gente desesperada, concocidos subiendo a las azoteas. Arinaga, las casa de dos plantas.

La situación, «un poco más controlada ahora»

No obstante, y tras varios días de sinsabores, Hirai quiso entrever que «La situación está ahora un poco más controlada. Lo del voluntariado popular fue increíble; ahora están lleganfo más ayudas y las fuerzas de seguridad del Estado está ahora más coordinadas. Las primeras noches fueron un auténtico caos. Poco a poco empezamos a vislumbrar un rayito de esperanza, pero creo que aún queda mucho para ver las calles como las conocíamos«.

En este sentido, los episodios de pillería y la picareca se han reducido ostensiblemente: «Ahora la Guardia Civil está rondando la ciudad y se vive algo más de seguridad. Y es que en los primeros días hemos visto de todo, mezclándose la caridad con el robo. Porque sí, había gente que rompió cristales o que tomó víveres -agua, alimentos- para repartirlo entre los suyos o sus vecinos, pero también hubo gente que robó, por ejemplo, jamones para venderlos. Todos los estados de la condición humana los hemos visto aquí en tiempo récord», sentenció.

C7

A pesar de llevar 11 años en Catarroja, Hirai no pierde ni un solo ápice de su canariedad: «Esta es ahora mi casa, pero es mi segundo pueblo. Soy canario y muy orgulloso de ser de Agüimes. Soy murguero y, a falta de Carnaval, me metí aquí en un grupo fallero. Como en las murgas, cada falla aquí es como una familia, donde compiten y arman auténticas fiestas«.

«Los políticos han decepcionado al pueblo»

Hirari reconoce que, aunque ya se han hecho eco del paquete de medidas que el Gobierno implementará en la zona para su recuperación, lo cierto es que «estamos tan ocupados con la limpieza y aprovisionamiento que no llegas a estar aún al corriente de todo eso».

A este respecto, manifestó su malestar: «A mí me da igual la ideología que se tenga, pero los políticos han decepcionado mucho al pueblo. No pueden convertir todo esto es un circo de dimes y diretes. Pónganse de acuerdo, reconozcan sus culpas y vengan de la mano para arreglar todo esto. Aquí han venido desde futbolistas hasta actores, todo tipo de famosos y celebridades que no han tenido reparo en arremangarse y echar una mano».

A su juicio, «es desolador pensar que se podían haber evitado tantas cosas aquí y, por suerte, todos los que estamos aquí en Catarroja hemos estado unidos, organizándonos entre nosotros. Todos los políticos deberían, como punto de partida, asumir sus responsabilidades y no luego no perder un solo segundo en averiguar que es lo que se necesita», concluyó.

Ampliar C7