Digitalizan 13.500 imágenes con inteligencia artificial en Canarias

Tibicena, Arqueología y Patrimonio ha ampliado el alcance de sus servicios, incorporando nuevas líneas de trabajo, como son la digitalización, virtualización, conservación y restauración del patrimonio documental.

Es el caso del proceso de digitalización de 13.500 negativos fotográficos propiedad del TEA (Tenerife Espacio de las Artes). El volumen de trabajo y la ingente cantidad de datos hacía necesario implementar estrategias de optimización trabajo, para lo cual se recurrió a la inteligencia artificial (IA).

La metodología de trabajo que se creó específicamente para este proyecto se fundamentó en el uso de una herramienta de software libre basada en sistemas generativos del lenguaje. Estos modelos utilizan técnicas avanzadas de aprendizaje automático para predecir y generar contenido que se ajuste al contexto proporcionado.

Se trata de un tipo de IA diseñada para la producción de textos lógicos y apropiados a partir de una entrada recibida. Así, partiendo de una arquitectura básica, similar a las del ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), se genera un proceso de trabajo en el que, a partir de un preentrenamiento previo no supervisado, se generaron textos tomando como punto de partida un prompt o entrada inicial.

Con esta herramienta se ha podido crear una descripción breve, de unas veinte palabras, de todas y cada una de las 13.500 fotografías que formaban parte del proyecto encargado por el TEA. Posteriormente, se procedió a crear un título por descripción y una etiqueta por cada una de imágenes. La nueva metodología de trabajo conllevó una reducción significativa de tiempo de ejecución de esta fase del proyecto, si bien es cierto, que la información obtenida necesitó de una revisión humana que estandarizó los datos y subsanó las inconsistencias producidas por la IA.

Según declaraciones de Marco Moreno, gerente de la empresa Tibicena: «Esto está empezando, cada vez existirán más formas de aplicar la IA para ayudar en la gestión y conservación de nuestro patrimonio. Sin embargo, no percibo que las administraciones canarias están preparadas o entiendan la virtud de explorar estos territorios. Tal es así, que hemos presentado diferentes proyectos con el objetivo de implementar este tipo de tecnologías para el estudio del patrimonio canario y no hemos tenido contestación alguna; incluso se solicitó en enero de este año información al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, y a día de hoy no hemos recibido contestación alguna.»

Sigue Moreno, diciendo que «desde Tibicena tenemos muy claro que se debe innovar y adaptarse a los cambios de la nueva era y el Patrimonio Histórico es un campo maravilloso para ello. De hecho ya hemos comenzado a crear nuestros propios proyectos basados en la IA, pero estamos a la espera de obtener los apoyos necesarios para poder desarrollarlos».