De veterinaria a futbolista, los sueños del alumnado que se estrena en el instituto

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de septiembre 2024, 12:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Antonio, Gerard, Iriel y Yazel celebraban en el patio que les había tocado en el mismo grupo de 1º de la Eso en su nuevo instituto, el Ramón Menéndez Pidal, en el barrio de Casa Blanca en la capital grancanaria. A los cuatro les une la pasión por el fútbol, de hecho, salvo Antonio, que ahora tiene dudas porque lleva el brazo escayolado tras partírselo por un «zambombazo» en un penalti, todos quieren seguir los paso de Nico Williams y Lamine Yamal.

En la mesa de al lado está Naara, que se ha puesto como meta este año ser más trabajadora. Naara quiere estudiar Veterinaria, pero el curso pasado no prestó atención y, como consecuencia, este año repite 1º de la Eso. «Este año hay que ponerse las pilas porque si no no voy a poder seguir adelante», comenta. Por eso ha hecho propósito de enmienda. «Compré todo el material desde cero. Le he prometido a mi madre y a mi padre cambiar», asegura con convicción.

Aysa está sentada a su lado y confiesa que está un poco asustada, pero «con ganas» porque «es una nueva etapa y dicen que es más difícil». Quiere ser empresaria «y si tuviera que elegir relacionada con la moda».

Son seis de los 61.258 estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, que se han incorporado entre el lunes y este martes a las aulas Canarias junto a los más de 65.000 de Bachillerato y Formación Profesional que también comenzaron este martes con la queja generalizada de que las vacaciones «han sido cortas».

Noticia relacionada El alumnado vuelve a las aulas y el Gobierno destaca el esfuerzo en infraestructuras CANARIAS7

«Se completa a incorporación de todo el alumnado en Canarias y hemos venido al Ramón Menéndez Pidal para refrendar ese inicio de curso tan especial porque como equipo de Gobierno este es el primer curso puesto en marcha por nosotros», señaló el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera.

La Consejería eligió este instituto grancanario para inaugurar el curso en la isla porque el año pasado tuvieron un inicio tortuoso. «Fuimos uno de los tres centros que tuvimos problemas con el suministro de luz. Teníamos 1.200 watios contratados y no se había arreglado. Endesa nos cortó el suministro y estuvimos 26 días trabajando en este centro sin luz. Supuso un gran sacrificio por parte del profesorado y el interés de la directora territorial era diario. Nos llamaba todos los días. Se pudo arreglar y ya que el año pasado empezamos así vamos a empezar este de forma diferente y se les agradece», explicó la directora, Ana Paz.

El centro estrena vicedirección y cuenta con 34 estudiantes más que el año pasado, alcanzando los 165, lo que ha supuesto la contratación de ocho nuevos profesores que se han unido a una plantilla muy estable, destaca la directora. «Mi objetivo es que sea un centro de calidad», asegura Ana Paz.

Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, Canarias afronta esta semana el inicio de curso con 236.885 estudiantes, distribuidos entre el primer y el segundo ciclo de Infantil (1.543 y 29.306, respectivamente); Primaria (77.720), Secundaria (62.180), Bachillerato (25.957) y FP (2.994 de grado básico; 15.329 de grado medio y 21.856 de grado superior, hasta un total provisional de 40.179 estudiantes para estas enseñanzas). Y de ellos, solo en Gran Canaria, 512 cursarán el primer ciclo de Infantil; 10.346, el segundo; 27.398, Primaria; 23.002, Secundaria; Bachillerato, 9.767 y FP (16.680).

En Infantil y Educación Primaria, y en los Centros de Educación Especial (CEE), las clases se impartirán en régimen de jornada intensiva hasta el 13 de septiembre y entre el 16 de junio y la finalización de la actividad lectiva el 20 de junio. Durante esta jornada intensiva, que este curso se reduce, por tanto, a una semana al inicio del mismo y a otra semana al final, el horario del alumnado disminuirá en una hora diaria al final del día, realizándose para ello las correspondientes adaptaciones, señala Educación.