Tavío aspira a ser la primera rectora de la ULPGC con un programa «ambicioso»

La decana de Ciencias de la Salud, María del Mar Tavío, presentó este jueves su candidatura al Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con un «programa ambicioso para los próximos seis años» que surge «de una reflexión y análisis profundo de la situación» de la universidad. Quien aspira a ser la primera rectora de la ULPGC destacó la necesidad de abordar el tema de «la docencia» dado que «el alumnado tiene derecho a recibir todas sus clases», adelantó que tendría un vicerrectorado específico para los campus de Lanzarote y Fuerteventura y llamó a no caer en el «maquillaje de la igualdad» porque la comunidad universitaria elige «al rector o rectora» y «la igualdad es que que haya una alternancia también en ese cargo que que al final concentra toda la capacidad de decisión».

Tavío, acompañada por el equipo con el que contará, es la tercera candidata que se presenta a las elecciones del 5 de diciembre, tras registrar las suyas Gregorio Rodríguez, este lunes y Lluís Serra, el martes.

Docencia y alumnado en la ULPGC

Algunos los objetivos que se plantea Tavío son «urgentísimos». Otros «se culminarán a corto plazo y otros a medio», dijo. Entre los primeros resaltó el «implementar procedimientos ágiles y eficaces para que se solventen las sustituciones y sobre todo para la contratación de profesorado que necesitan las áreas de conocimiento y las asignaturas. También en estrecha relación con la calidad de la docencia, es fundamental dotar de los medios necesarios tanto en aulas como en laboratorios y por supuesto, al profesorado que imparte la docencia», explicó.

Menos burocracia

Además, continuó, «hay algo fundamental que viene reclamando nuestro profesorado desde hace mucho tiempo. Ellos tienen unas funciones muy claras que son las funciones docentes y de investigación y no tienen por qué soportar la sobrecarga con otras tareas que no tienen nada que ver con esas funciones de docencia e investigación. Otro aspecto relevante también en donde es necesario implementar medidas urgentes es en la investigación. Es fundamental y necesitan muchísimo nuestros investigadores, los grupos y los institutos de investigación. Contar con el apoyo técnico especializado, que es fundamental primero para la concurrencia con éxito a las convocatorias de financiación, tanto nacionales como internacionales. Y también porque una vez que esas subvenciones se logran, hay que asegurar la ejecución, porque si no se pierde dinero se gana una subvención».

En rector o rectora, la figura en la que se centra el poder

Tavío, que no es la primera a candidata al Rectorado de la ULPGC, pero que si es elegida sí será la primera rectora, abundó en que «la igualdad no es simplemente la paridad en un cupo de mujeres en las candidaturas, porque realmente quien nombra y cesa es el rector o rectora. Y es que quien delega competencias, es decir, las decisiones se centran en la figura que elige la universidad. Hay que tener en cuenta que la universidad lo que va a elegir es a su rector o rectora. No elige a un equipo, aunque sí acompaña los programas de ese equipo, pues para explicar realmente competencias, distribución de funciones, etcétera Pero a quién va a elegir la universidad, al rector o la rectora. Y es en esa figura donde se centra todo el poder de decisión». Y señaló que algunas candidaturas, como la de Serra hace cuatro años, «en su momento eh presentó con una determinada paridad, pero al final, a día de hoy pues de todo el equipo de siete vicerrectores hay solo dos mujeres. Ya esa paridad inicial no se cumple. Es decir, no puede ser que la paridad sea solo para el momento de las elecciones y para rellenar un cupo».

Siete vicerrectorados para la ULPGC

Sobre los vicerrectorados que propone dijo que se restringían a siete, además de la Secretaría General, la Gerencia y ella misma como candidata a rectora. «Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, universidades como la Complutense de Madrid, que casi cuadruplica el número de alumnos que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 13 vicerrectorados, que se acerca mucho al número de vicerrectorado que llevan las anteriores candidaturas que ya se han presentado».

Por otra parte, continuó, «la Universidad de La Laguna, que tiene 3.000 alumnos más que nosotros y las dos candidaturas que se presentaron el año pasado tenían ocho vicerrectorados. Con lo cual, pues si tenemos en cuenta todos estos datos y los de otras universidades españolas, pues desde luego nosotros apostamos por la racionalidad en el número de cargos unipersonales en vicerrectorados, porque eso es una muestra clara de lo que luego va a ser la gestión de ese gasto».

Una de las novedades de su candidatura, explicó, es que «por primera vez en los equipos rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tendremos un vicerrector de los campus de Fuerteventura y Lanzarote por tres razones. En primer lugar, porque apostamos por vencer las dificultades que supone la insularidad. En segundo lugar, y no menos importante, porque es necesario prestar una atención especial justamente a las titulaciones que se imparten por la ULPGC en las dos islas y, además, y no menos importante, porque hay una una potencialidad importantísima de crecimiento de la universidad, justamente en Fuerteventura y Lanzarote, que desafortunadamente se ha estado desaprovechando hasta el momento«.

La «financiación necesaria» para la ULPGC

Estos días la Consejería de Universidades ha explicado el presupuesto del próximo año y los dos rectores de las universidades públicas han lamentado que sus cuentan «crecen cero» . Preguntada por ello Tavío dijo que le «preocupaban» esas cuentas. «Eso no significa que siendo sensatos y racionales en el gasto y midiendo bien el gasto y centrándolo en aquellas cosas, en primer lugar que son prioritarias, cubriendo primero lo prioritario y lo esencial, eso no quita para que esta candidatura apueste también por tener la financiación que necesita realmente esta universidad».