El Gobierno descuelga a la ULPGC del máster de Protección Radiológica

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no podrá impartir el máster en Protección Radiológica Ambiental que ansiaba y que había preparado junto a otros seis centros nacionales. El Gobierno canario no autorizó este lunes la implantación del título a propuesta de la Consejería de Universidades siguiendo el informe negativo de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee). Este informe es preceptivo, pero no vinculante.

La ULPGC había trabajado en este nuevo título con la Universidad de Illes Balears, la Universitat de Barcelona, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Huelva y la Universitat de Valéncia Estudi General. De hecho, todas ellas lo tenían aprobado en sus respectivas comunidades y retrasaron su implantación en espera de que también lo aprobara Canarias.

La idea de este máster interuniversitario era que se pusiera en marcha este mismo curso 2024-25. Pero el embudo en la aprobación de títulos en Canarias obligó a los centros, que ya tenían alumnado matriculado, a postergar el inicio del mismo hasta enero de 2025. Según fuentes de la Consejería de Universidades, la Accuee ha emitido un informe desfavorable por el porcentaje de docencia en un segundo idioma, pues no alcanzaba el 5% mínimo exigido en Canarias.

Con este rechazo a su implantación por parte del Gobierno canario el máster queda desactivado en todas las universidades, que tendrán que solicitar de nuevo su aprobación sin la concurrencia de la ULPGC.

El Ejecutivo da luz verde a otros másteres en las universidades públicas y al grado de Medicina en la privada Atlántico Medio

Más suerte han corrido los títulos oficiales de grado en Biotecnología el máster universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) y el máster universitario en Estudios Africanos de la ULPGC, que sí han logrado ser aprobados.

También el Consejo de Gobierno, según explicó tras la reunión en una nota de prensa, ha aprobado la implantación del máster en Bioética y Bioderecho, que impartirán de forma conjunta la ULPGC, la ULL y la Universidad del País Vasco.

En la misma reunión se aprobó igualmente el programa de doctorado en Ciencias de la Educación que impartirán la ULPGC y la ULL.

El Gobierno también aprobó tres titulaciones nuevas para la universidad privada del Atlántico Medio. En concreto el título oficial del grado de Medicina, el máster universitario en Psicología Forense y el máster universitario en Terapias de Tercera Generación.