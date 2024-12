Las candidaturas al Rectorado llaman a la participación por el «futuro» de la ULPGC

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 4 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Siguiendo escrupulosamente el artículo 19 de los estatutos de las elecciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), las tres candidaturas al rectorado, encabezadas por Lluís Serra, María del Mar Tavío y Gregorio Rodríguez, tienen en blanco su agenda de este miércoles. Hoy toca jornada de reflexión antes de unos comicios en los que los tres aspirantes a regir el destino de la institución durante los próximos seis años llaman a participar por el «futuro» de la universidad.

«Nos jugamos mucho. Necesitamos una participación masiva»

El actual rector y candidato a ser reelegido, Lluís Serra, asegura que incluso han identificado «amenazas que puedan dificultar» el voto en la ULPGC. En especial apunta a la huelga en el transporte, lo que puede influir en el acceso a las facultades y, por ende, a las urnas. Por eso, dijo, ha pedido al consejero grancanario responsable del área, Teodoro Sosa, que refuerce «en la medida de lo posible» las líneas que conectan con los campus.

«Nos jugamos mucho. La ULPGC necesita una participación masiva», aseguró Serra en conversación telefónica con este periódico. Las elecciones, añadió, «son una fiesta de la democracia y la comunidad universitaria debe dar ejemplo de ello». Su equipo, apuntó, es el que «está llevando a cabo la transformación y cambio de la universidad en los últimos cuatro años» y quiere «continuar» para apuntalar el futuro.

«Nos jugamos el futuro. Debe haber un cambio»

María del Mar Tavío, por su parte, también cree que es «fundamental» la participación, especialmente del estudiantado, que en elecciones anteriores no se ha acercado a las urnas. De hecho, en los últimos comicios, en 2021, no llegó al 12% y en las anteriores superó en poco el 24%. «La participación es importante en todos los colectivos de la universidad. Nos jugamos mucho. El futuro y no solo el futuro inmediato de cara a los próximos años. Es fundamental que haya un cambio que asegure la continuidad de la universidad», añadió.

«Es trascendente para la ULPGC. Decidimos el futuro»

Y el «futuro» es también para Gregorio Rodríguez lo que está en liza. Este 5 de diciembre «es un día trascendente para la ULPGC. Decidimos cuál es el futuro de la universidad a seis años vista. Es necesario que haya una participación masiva. Los universitarios y universitarias han tenido la oportunidad de conocer y contrastar de primera mano a los candidatos, equipos y programa y tienen criterio suficiente para saber cuál de ellos es el que debe guiar la universidad durante los próximos años. Una universidad que siga cumpliendo con su principal función social que es la de la formación de los hombres y mujeres de la Canarias del futuro», dijo.

Valoración de la campaña

Los tres candidatos cerraron ayer la campaña con pequeños actos con sus equipos. Coinciden en que ha sido «intensa», pero también muy «ilusionante» tanto para ellos como para quienes les acompañan en sus respectivas planchas.

«He sentido un gran apoyo y tengo un apoyo fantástico en mi equipo», asegura Serra, aunque lamenta que en algún momento de la campaña se llegó a «desinformar» y dar una imagen de la ULPGC «que no se corresponde con la realidad».

Tavío destacó que estaban «enormemente ilusionados» porque saben «que la universidad en su conjunto sabe que necesita un cambio» tras esta campaña electoral.

Y Rodríguez asegura que se ha quedado con «muy buenas sensaciones» tras estas intensas jornadas. E incluso cree que los otros candidatos han acogido alguna de sus propuestas. «Esto ya de entrada es una aportación enorme a la comunidad universitaria cuando todos se dan cuenta de cuál es el camino a seguir».

Los tres coincidirán también mañana, en el campus de Tafira, desde donde seguirán el recuento.