Dos ingenieras que trabajan en la UE abren el mapa de talento Steam de Canarias

La ingeniera de Dinámica de Vuelo Espacial Cristina Santana Camprubí y la ingeniera industrial Sara Martín Santana abren el mapa interactivo del talento de las mujeres científicas, tecnológicas ingenieras, artistas y matemáticas (Steam) que está elaborando la asociación Wise y que ayer se presentó en la capital grancanaria.

«Estamos al comienzo del proyecto que esperamos concluir a finales de año», explicó la presidenta de Women in Steam Empowerment Canarias (Wise), Romina Ojeda.

EN DETALLE Interactivo Así será el mapa de las mujeres Steam de Canarias estará disponible

100 Es el número de mujeres Steam de Canarias que estarán incluidas en la primera fase del mapa.

De las islas Incluirán a mujeres de las áreas Steam que traban en las islas pero también estarán a la caza del «talento femenino fugado» como las dos ingenieras que abren el listado.

Lo que se pretende, añadió, «es incluir a cualquier mujer que ejerza aquí, pero también buscaremos la fuga de talento femenino». Es el caso de las dos ingenieras que abren el mapa. Por una parte, Cristina Santana Camprubí trabaja desde hace dos años la para la European Organization for the explotation of Meteorological Satellites (Eumetsat), y antes trabajó para la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés). En su trabajo actual participa en una misión del programa Copernicus que se lanzará previsiblemente a finales de 2026 y cuyo objetivo es medir el CO2 de la atmósfera.

Y, por otra, Sara Martín Santana, ingeniera industrial del Estado y desde enero de 2023 consejera de Energía en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Su labor es «defender la posición de España en la negociación de la legislación energética europea» y durante la presidencia de española del Consejo de la UE lideró las negociaciones de la directiva de eficiencia energética en edificios y del reglamento de la seguridad de suministro de materias primas fundamentales.

«Es un mapa que está vivo», aseguró la presidenta de Wise, «que se irá llenando. En una primera fase tenemos 100 mujeres referentes, con carreras profesionales brillantes». La idea que sea un catalizador para el cambio», para «inspirar a mujeres y niñas a participar y liderar estas áreas», añadió Ojeda.

Además, la idea es que este mapa interactivo, el «proyecto más ambiciosos» de la asociación Wise, sirva también para «interconectar a la mujeres que están haciendo contribuciones significativas en sus respectivos campos dentro del ámbito Steam».

El proyecto cuenta con el patrocinio de Inetel, un grupo del sector TIC. Y gracias a ello han contratado aun apersona para elaborar este mapa que dirige una comisión de Wise que preside Elena Máñez, socia y diputada por el PSOE además de exdelegada del Gobierno y exconsejera de Economía, Conocimiento y Empleo en el Gobierno de Canaria.

Wise se presentó el pasado mes de marzo con la intención de «ser catalizadoras del cambio para que mujeres y niñas encuentren un lugar en esta comunidad» , señaló entonces Ana Torrent, vicepresidenta de la primera asociación de mujeres de estos ámbitos en el archipiélago.

En el archipiélago solo el 35% del alumnado de las carreras Steam son mujeres, y dependiendo de la rama los porcentajes son aún más bajos.

