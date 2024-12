Denuncia a su pareja por agresión sexual porque «el acto» terminó 15 minutos después de la hora acordada El juez ha archivado el caso: aunque el documento de consentimiento que firmaron establecía una franja concreta, no puede entenderse «con un carácter tan estricto»

Juan Cano Málaga Jueves, 12 de diciembre 2024, 08:03

La idea se la dio un amigo. Cuando la relación empezó a torcerse, le recomendó que firmaran una hoja de consentimiento cada vez que se produjera un encuentro íntimo. Él buscó un modelo de documento con ayuda de ChatGPT (inteligencia artificial) y se lo descargó. Al principio fue «un juego», un papel en blanco donde ella ponía su nombre, dirección, número de DNI y el horario, y en el que ambos estampaban sus firmas. Hasta llegaron a utilizar Alexa para controlar los tiempos del sexo autorizado.

Al final, ella lo denunció por violación. Él se defendió con esos «contratos» que demostrarían el consentimiento, pero ella intentó contrarrestar el valor de esos documentos bajo el argumento de que «el acto» terminó 15 minutos después de la franja permitida. El juez, no obstante, archivó el caso al considerar que el horario del consentimiento no podía entenderse «con un carácter tan estricto», según el auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso este diario.

Todo comenzó en abril, cuando el hombre, que reside en Barcelona, recibió una notificación del juzgado para que fuese a recoger una documentación de su interés. El abogado y criminólogo Pablo de Palacio, que lo está asesorando legalmente, y que es quien ayuda a reconstruir la historia, asegura que su cliente se quedó «perplejo» al comprobar que se le citaba a declarar como investigado porque su pareja lo había denunciado por una supuesta agresión sexual.

La mujer relató ante el juez que, después de seis años de convivencia, la relación se había vuelto en los últimos meses «fría e insostenible». Según dijo, la noche anterior, mientras estaban en el domicilio común, él le manifestó que estaba pensando separarse y ella le respondió que hiciera lo que quisiera, pero que tendría que pagarle una pensión por el tiempo que había dedicado al cuidado de la casa.

Tras esta advertencia, él habría cambiado de actitud y habría expresado que debían «arreglar la relación», siempre según la versión de ella. «Nos dimos un par de besos, consentidos, y posteriormente él quiso tener relaciones sexuales. Yo no quería tener relaciones, pero finalmente accedí por su presión e insistencia», precisó en su denuncia.

La mujer reconoció al juez que su intención no era denunciarle, pero que al día siguiente él le recriminó «unas cuestiones del pasado» y terminó por pedirle de nuevo la separación. «Habiéndolo pensado interiormente -continuó-, he dado el paso de denunciar su agresión sexual de ayer, pues las relaciones mantenidas fueron fruto de su insistencia y su presión, pero en ningún caso quise proceder, por lo que entiendo me fueron vulnerados mis derechos sexuales».

Al saberse denunciado, el hombre presentó en el juzgado un escrito donde manifestaba que su expareja quería «arruinarle la vida» y lo acompañó del consentimiento firmado por ambos. «Por suerte firmamos el documento que demuestra que ella quiso mantener relaciones sexuales, lo adjunto para que su señoría tenga constancia y condene a mi expareja por denuncia falsa», explicó.

El modelo descargado de Internet y que ambos firmaban en cada encuentro sexual rezaba así: «Por medio de este documento, yo doña…, mayor de edad, con DNI…, de forma libre, espontánea y voluntariamente, consiento en este acto ser penetrada vaginalmente (no así bucalmente o analmente, lo cual requerirá otro consentimiento en su caso) por su pareja sexual D…., en el domicilio sito en C/…. de Barcelona, siempre que el acto sexual tenga lugar entre las 22.30h y las 22.55h del día señalado, decayendo el presente consentimiento una vez transcurrida la hora autorizada».

Cuando le notificaron que él había aportado el consentimiento firmado por ambos, la mujer presentó un nuevo escrito al juez: «No niego que se mantuvieran relaciones sexuales entre las 22.30 y las 22.55 horas, como dice el documento, pero él acabó el acto a las 23.10, como su señoría puede comprobar (sic) cuando había pasado el tiempo que yo le había autorizado, por lo que me agredió sexualmente durante 15 minutos pues no existió mi previo consentimiento». Y sentenció: «Es de aplicación la Ley del Sólo Sí es Sí».

El juez no tardó en resolver. Una semana después de la denuncia, el magistrado dictó un auto de sobreseimiento provisional en los siguientes términos: «Pues bien, entiende este juzgado que el consentimiento sexual, en tanto que manifestación de la voluntad interna tendente a la realización de un acto sexual, no puede quedar supeditado, con un carácter tan estricto, a unas horas y minutos concretos, no siendo el retraso en la finalización del meritado acto un hecho punible que merezca el reproche de esta jurisdicción».

El hombre manifestó en declaraciones a Y Ahora Sonsoles que el caso ha tenido graves repercusiones en su vida. En la esfera personal, aseguró que muchos amigos comunes le dieron la espalda al saber de la denuncia. En el ámbito laboral, una compañera de trabajo llegó a pedir un cambio de puesto. Ahora, ha puesto el caso en manos del letrado De Palacio, que colabora con Ferox Abogados, para que estudie la posibilidad de emprender acciones legales contra ella por una supuesta denuncia falsa.