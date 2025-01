La erupción del Tajogaite fertilizó de hierro el mar de La Palma

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de enero 2025, 12:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La actividad volcánica durante la erupción del Tajogaite se convirtió en la principal fuente de hierro en las aguas costeras, según ha podido constatar un estudio de la ULPGC desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), en colaboración con compañeros del Instituto de Microelectrónica Aplicada (IUMA). El hierro es un metal traza que desempeña una función significativa en el ciclo biológico del carbono, ya que determina la tasa de fotosíntesis y la absorción de nitrógeno en el fitoplancton.

En Canarias, la principal fuente de metales traza en el océano superficial procede de la deposición de polvo seco que viaja desde el desierto del Sahara. Sin embargo, durante los 85 días que duró la erupción del volcán Tajogaite, esta fuente de metales traza cambió de forma drástica en las aguas de la costa palmera gracias a la deposición de cenizas volcánicas y de coladas de lava, que se convirtieron en las principales «proveedoras» de hierro en este entorno. Los resultados de la investigación revelan también cómo evolucionó el fraccionamiento por tamaño del hierro durante el proceso eruptivo, pasando de un predominio de fases de partículas grandes a otras de partículas de menor tamaño.

Los investigadores destacan las posibilidades de este trabajo para conocer y modelar el efecto de erupciones, ya sean marinas o subaéreas, en los ciclos biogeoquímicos, así como el hecho de que los resultados ponen de manifiesto el importante poder del hierro en la fertilización del océano y la rápida pérdida del exceso. De igual forma, es especialmente relevante la colaboración entre el Grupo de Investigación en Química Marina del IOCAG y la División de Equipos y Sistemas de Comunicación del IUMA para el desarrollo de un sistema preciso de análisis del hierro en el entorno marino.

Este trabajo ha sido publicado en la revista Science of the Total Environment, con la firma de los investigadores del IOCAG David González Santana, Melchor González Dávila, Aridane González González, y Magdalena Santana Casiano, y del IUMA Alfonso Medina Escuela y David Fariña. La investigación forma parte del proyecto FeRIA (Fe Response In an Acidified Ocean – Respuesta del Hierro en un Océano Acidificado), con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación.