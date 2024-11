«Esto te cambia para siempre. No son casos aislados, es violencia estructural»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de noviembre 2024, 23:07 | Actualizado 23:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Hace una semana Cristina Fallarás, periodista y activista feminista, estuvo en Las Palmas de Gran Canaria para presentar su último libro, 'No publiques mi nombre'. En el volumen recopila miles de testimonios de mujeres que denuncian agresiones sexuales. Muchas de ellas cuando eran menores y, en la mayor parte de los casos, violentadas por personas cercanas, «su padre, su abuelo, su tío, su hermano». Fallarás explica en esta entrevista qué le supone recopilar esta violencia «que es estructural» y reconoce que tanto dolor «te cambia para siempre» aunque intenta «disociarse» para no sufrir tanto.

–Recopila más de 1.500 testimonios de más de 800 mujeres en 'No publiques mi nombre. ¿Qué le ha supuesto en los personal escuchar tantos relatos de violencia?

–En el libro hay un 5% de lo que he leído y de lo que tengo. Yo siempre digo que lo aguanto como el fotógrafo de guerra cuando hace fotografías, es decir, disociando un poco, separando la Cristina activista de la Cristina, madre, esposa, hija, amiga... Pero noto últimamente, y lo digo en el prólogo que se titula 'Ya eres otra'.

Noto que soy otra y creo que cuando pueda tengo que tomarme un tiempo para ver quién soy, porque esto te cambia para siempre jamás. Asumir la voz de miles de mujeres narrando las atrocidades perpetradas por todo tipo de hombres, de toda condición, de todas las edades... Asumir que un 70% de los testimonios de violencia han ocurrido en la infancia de las mujeres, cuando eran niñas... Necesito, no sé... Creo que este archivo lo continuaré un poquito más, pero ya está hecho. Veré cómo se descargan todos los miles que quedan y haré uno privado porque ahí hay muchos personajes conocidos y esos pues tengo que derivar al bufete de abogadas, a medios de comunicación... Los hay y son muchos de los que tengo nombres. Detrás hay todo tipo de hombres conocidos, conocidos que han tenido mucho poder de todo tipo.

Consecuencias «Una chavala que llega a clase después de que le ha tocado los pechos en el metro no rinde en ese examen»

–Esto no son «casos aislados».

–Eso es lo que cuentan, pero no. No son casos aislados. Es una violencia estructural. Esto es todo, es todo un rato, es todo el rato todos. Lo siento, es que a veces me cuesta poner en palabras... ¿Hasta qué punto me ha modificado leerlo? Es como cuando es el shock de una película, pero multiplicado por miles, multiplicado por miles, porque ninguna te cuenta casi ninguna cuenta un solo episodio de violencia sexual.

–Y además, como dice, evidentemente sin perfil de víctima, sin perfil del agresor, más allá de que sea hombre y que mayoritariamente ocurre en tu entorno, donde deberías sentirte protegida.

–Y en ese caso tenemos que preguntarnos qué consecuencias ha tenido eso para las mujeres Yo siempre digo eh, eh, no pensamos en las consecuencias económicas. Una chavala que llega a clase después de que le ha tocado los pechos en el metro no rinde en ese examen. Pero, si además, si la violaba su padre o su abuelo o de pequeña le hicieron tal, tiene una disociación, beberá, se drogara, se autolesiona, tendrá desórdenes alimenticios... Tendrá problemas en el trabajo o cuando llegue porque su marido le amenaza en casa. No rendirá en la empresa. Y todo eso no es responsabilidad nuestra. Y sin embargo, hay un castigo económico asociado evidente. Además de la proyección personal, claro ¿Cómo llegas a casa? ¿Claro, pues cómo llegas al curro que es de dónde comes?

Contar la violencia «Dar testimonios ha roto los esquemas del patriarcado. Cuando las mujeres, de repente, decimos no me da la gana de denunciar»

–¿Cree que la instituciones, las administraciones, están haciendo lo suficiente? Dicen que hacen, pero ¿están haciendo?

–Pero es que no funcionan los mecanismos, pero no funcionan en absoluto. Es decir, cuando la delegada de Contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, dice que solo denuncia el 8% es que hay un 92% que no denuncia y ese 92% somos todas. O sea, si hay más del 90% somos todas. Ese 92% que no denunciamos es por el caso de ese policía denunciado, por el caso del juez, por el caso de tal, por el caso de cuando entras en una comisaría y te mira, por el caso de cómo ibas de borracha.... El hecho es que no estamos denunciando y en cambio fíjate por dónde se pone el foco en las que están contando, contándose.

–Lo decía en la presentación de 'No publiques mi nombre'. Ha «tocado que las mujeres se cuenten. ¿Cómo explica la reacción?

–Ha tocado absolutamente. Ha roto los esquemas del patriarcado. Es que ha roto sus esquemas. Cuando las mujeres, de repente, decimos no me da la gana de denunciar y después de imponernos, o sea, era, era este primero tiene su obligación de denunciar. Segundo, cuando denunciar voy a filtrar tu nombre. Tercero, la sociedad te va a castigar. Es decir, ya estaba todo junto y te decían solo puedes denunciar. La respuesta ha sido 'sí, hombre, pues me callo, porque como solo puedo denunciar, voy a acabar recibiendo violencia. Más violencia'. ¿Bien, que es esto? Esto es otro cauce. No denunciamos a nadie. Pero que te conste que esto me está pasando y no te lo estoy contando a ti, policía, ni a ti, juez. Pues voy contando en una cuenta.

–El que se narre en una cuenta que además es tuya focaliza las criticas sobre ti. Incluso contra Acción Comadres: que si cobran que si no contrastan testimonios...

–A mí esta gente me importa muy poco porque yo creo mucho en lo que estoy haciendo y en lo que estamos haciendo. ¿La gente que tenga dudas que se compre la Biblia de Jerusalén si es que no han entendido nada. Cuando me dicen que si me lucro no está. Es evidente que no. Que si no contrasto ¿cómo voy a contrastar un archivo testimonial? ¿De qué me estás hablando, Mari ? ¿Que las redes sociales no es un lugar para usar? Es todo tan endeble que lo único que nos queda es preguntarnos por qué razón, que qué fibra hemos tocado, que incluso una parte del feminismo se ha se ha revuelto.

–Hay motivos para el 25N

–Hay motivos más que nunca. Lo digo en serio. Más que nunca. Más que nunca se viene. Por Milei, con la extrema derecha europea, estamos viendo que se viene algo feísimo.

–¿Cómo va la campaña europea para blindar el aborto que has liderado en España?

–Va bien. Y, además, es otra cosa que también caerá por su propio peso, porque cuando empiecen a a prohibirlo, porque empezarán a prohibirlo, no van a poder. O sea, en serio, no van a poder porque las mujeres vamos a encontrar los resquicios. El mundo de la comunicación ha cambiado y sigue cambiando Y comunicarnos entre nosotras es lo básico. Por eso el silencio es el peor castigo. Si puedes contactar con dos amigas puedes aportar, y esos son los resquicios.

