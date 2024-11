José Antonio Guerrero Madrid Sábado, 2 de noviembre 2024, 14:53 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Rubén del Campo (Lodosa, Navarra, 46 años) lleva varios días sin parar atendiendo a medios de todo el mundo y en reuniones diarias para gestionar la información sobre la DANA. En esa vorágine de trabajo y de dormir poco o nada, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha tenido tiempo de sacar algunas lecciones de la tragedia, por ejemplo la de conseguir que los avisos de nivel rojo, las alertas máximas como las que la agencia lanzó el martes sobre las siete y media de la mañana, calen en la población. «Es un fastidio y hay factores socioeconómicos y culturales que lo dificultan... pero cuando hay un aviso rojo, la vida se tiene que ver alterada para no exponerse, no viajar y buscar un lugar seguro».

Cara y voz de un colectivo de mil trabajadores que se ha visto en el ojo del huracán tras las críticas de Alberto Núñez-Feijóo, que cuestionó la información proporcionada por la Aemet, Del Campo evita valorar la postura del presidente del PP, pero lanza una reflexión: «Hay que pensar en si estas declaraciones, vengan de un color o de otro, ayudan o no. Ahora es el momento de remar todos juntos». Y aprovecha para aplaudir la «entrega» y «dedicación» de todos sus compañeros, especialmente «el extraordinario trabajo» que ha hecho José Ángel Núñez, portavoz y jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana. «Hay que quitarse el sombrero por el trabajo que ha hecho en el terreno y con la componente emocional extra que tiene. Ha dado la cara en todo momento y se lo quiero agradecer públicamente», señala Del Campo.

-La Aemet lanzó un aviso de nivel rojo de alerta a primerísima hora del martes, día de la DANA, pero la vida prácticamente siguió como un día normal hasta que horas después empezaron las lluvias torrenciales y a desbordarse las ramblas en el interior de Valencia, ¿qué se puede hacer para que esos mensajes de riesgo extremo calen con rapidez en la población?

-No tengo una respuesta clara, pero desde luego sí que se tiene que hacer algo para que estos mensajes calen en la población, quizás haya que hacerlo desde los colegios. Educar a los niños en que hay zonas inundables y que en estas situaciones hay que extremar las precauciones. Tiene que calar también que cuando los servicios meteorológicos emiten avisos de nivel rojo, el peligro es extremo, y por lo tanto no se puede hacer vida normal. Es un incordio, es un fastidio, hay factores socioeconómicos y culturales que lo dificultan... pero cuando hay un aviso rojo la vida se tiene que ver alterada para buscar estar en lugar seguro, no viajar, no exponerse, alejarse de zonas inundables... aunque en esta ocasión la magnitud ha sido tan grande que es difícil estar en lugares seguros. Hay que ver con mucha calma qué es lo que se puede hacer para que esto no vuelva a ocurrir.

-Ustedes pronosticaban lluvias que podían dejar o superar los 180 litros por metro cuadrado en puntos de Valencia, pero esta cantidad se ha llegado a triplicar en algunas zonas… ¿el impacto de ese tren de tormentas que provocó esa virulencia de las lluvias torrenciales durante horas se pudo haber previsto?

-Más que triplicar... en Turís por ejemplo ya tenemos constatados más de 600 litros por metro cuadrado en menos de veinticuatro horas, eso es una cantidad desorbitada. Cuando emitimos un aviso rojo lo emitimos porque se prevé que se pueda superar el umbral. Un aviso rojo con 180 litros por metro cuadrado no quiere decir que vayan a caer justo esa cantidad, sino que esa cifra se puede superar y que el peligro va a ser extremo. Evidentemente si se multiplica por tres o por cuatro la cantidad el impacto es bestial. Es muy difícil predecir con exactitud una cantidad de lluvia tan enorme en tan poco tiempo y en una zona tan concreta por las condiciones en que los modelos de predicción del tiempo trabajan en una atmósfera caótica.

- ¿Actuaría hoy igual o hay que dar una vuelta a los protocolos?

-En lo que a meteorología se refiere, avisamos a través de las redes sociales, de notas informativas, de avisos especiales a través del plan meteoalerta... avisamos mucho pero evidentemente no ha sido suficiente. Claramente hay que ser más activos en el aviso, y analizar qué es lo que se puede hacer para que llegue más el mensaje. A lo mejor con vosotros, con los medios de comunicación... Pero hay que darle una vuelta a todo para que el mensaje llegue más y mejor.

-Son ampliamente conocidas las críticas a la tardanza de la Generalitat valenciana en lanzar el mensaje EsAlert. Sé que pulsar ese botón no depende de la Aemet, ¿pero se apretó tarde?

-Cuanto antes se hubiera lanzado la alerta mejor, por eso hay que analizar todo.

-Aunque ahora es el momento de localizar a los desaparecidos y de ayudar a los damnificados, ¿qué cabe aprender de esta tragedia? ¿Están en condiciones de hacer un análisis de urgencia sobre la marcha de lo sucedido para ver en qué se puede mejorar?

-Todavía estamos en plena fase posterior a la riada, pero evidentemente hay mucho que mejorar. Desde dotar de más recursos a la Aemet para mejorar la investigación y predecir con mayor exactitud de antelación estos fenómenos tan extremos, a mejorar todos los protocolos de comunicación entre unos organismos y otros, así como la transmisión de las alertas a la población. Está claro que todo eso ha de mejorarse.

«DANAS más frecuentes e intensas»

-Con la DANA hemos vuelto a hablar del cambio climatico y de cómo el calentamiento del Mediterráneo ha sido gasolina para ese fenómeno… ¿cree que esta tragedia va a convencer a algún negacionista?

-A los negacionistas no se les puede convencer. Está claro que el cambio climático intensifica los fenómenos meteorológicos extremos. La propia Organización Meteorológica Mundial se ha hecho eco de un informe del World Weather Attribution (WWA), grupo de referencia a nivel mundial a la hora de estudiar la contribución del cambio climático en un evento extremo, que dice que este fenómeno ha podido ser un 12% más intenso por el cambio climático y hasta el doble de probable en comparación con el clima preindustrial.

-¿Nos debemos acostumbrar entonces?

-Nos tenemos que acostumbrar a que el cambio climático aporta energía al sistema climático, al océano, a la atmósfera... y esto hace que estos fenómenos sean más intensos, pero también más probables, y además se están dando en zonas no habituales, como pasó en Madrid en septiembre del año pasado, o fuera de temporada. Hemos visto gotas frías enormes en primavera, cuando el mar está muy frío en general. Así que si los negacionistas no lo quieren ver, es su problema.

-Pero pueden decir que DANAS ha habido siempre...

-Sí, evidentemente. Pero con el cambio climático no solo no las va a dejar de haber sino que habrá más. España es un país que está expuesto a este tipo de situaciones meteorológicas extremas y en todos los sectores de la sociedad tenemos que trabajar para evitar tragedias de este tipo.

«Tengo una sensación de múltiples emociones. La palabra no es satisfecho, pero sí tranquilo. Hemos hecho el trabajo de la mejor manera que hemos podido; nos queda el sabor amargo de la tragedia»

-¿Cómo se siente consigo mismo como portavoz de la Aemet tras esta tragedia?

-Ahora mismo tengo una sensación de múltiples emociones. La palabra no se puede decir que sea satisfecho... no sabría cómo definirlo. Creo que estamos por lo menos tranquilos. Hemos hecho el trabajo de la mejor manera que hemos podido. La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho las predicciones de la mejor manera posible, tal y como está la ciencia hoy día. Hemos avisado, hemos informado... pero nos queda ese sabor muy amargo de la tragedia que se ha producido y de qué más se puede hacer. Es mi sensación como portavoz de todo un colectivo de mil trabajadores y trabajadoras que conformamos esta organización con una vocación de servicio público enorme.

-¿Le han dolido como portavoz de ese colectivo las palabras de Alberto Núñez-Feijóo cuestionando la información que proporcionó la Aemet antes de la tragedia?

-No vamos a entrar a valorar lo que han dicho los políticos, pero sí lanzo como reflexión que hay que pensar si estas declaraciones vengan de un color o de otro, eso da igual, ayudan o no. O si por el contrario es preferible estar todos unidos y trabajar ahora en solucionar la crisis que se ha generado tras la riada, que es importante. Todos, Estado, administraciones autonómicas, servicios meteorológicos, servicios hidrológicos, autoridades de Protección Civil... todos de la mano, juntos debemos de remar en la misma dirección y trabajar para que esto no vuelva a suceder. Eso es lo que creo que es importante.

-¿Qué les trasladó el presidente Pedro Sánchez en la reunión del viernes?

-Nos trasladó el apoyo del Gobierno de España a la Aemet, y eso es algo que obviamente agradecemos . Y también nosotros le trasladamos que la Agencia Estatal de Meteorología necesita más recursos humanos y materiales para afrontar mejor situaciones como esta, y más en un contexto de cambio climático en el que estos fenómenos cada vez van a ser más intensos y frecuentes.

Aún lluvias intensas para este sábado

-¿Qué debemos esperar para los próximos días?

-Hoy sábado todavía puede ser una jornada adversa en el Mediterráneo, especialmente en el sur de Cataluña y norte de Castellón. No va a haber una situación como la vivida en días pasados, pero todavía puede haber tormentas intensas, y lo recomendable en esas zonas es alejarse de cauces y zonas inundables. De cara a la semana que viene la situación en general es más estable y más tranquila, pero tenemos por un lado la posible llegada de una borrasca intensa desde el Atlántico que podría llegar dejar lluvias y vientos intensos en la fachada atlántica; y en el Mediterráneo no se acaba de tranquilizar la cosa. Puede haber chubascos fuertes a partir de jueves, desde luego nada que ver con lo vivido, pero habrá que estar atentos.

-En lo que llevamos de año hidrológico (sin contar los días 30 y 31) ya estamos casi un 90% por encima de los valores normales… ¿estamos ante uno de los octubres más lluviosos de la historia?

-El mes de octubre va a acabar como uno de los más lluviosos del siglo XXI y no solo por la DANA. Veremos en qué queda cuando tengamos toda la información hidrológica de octubre