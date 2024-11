Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del martes 19 de noviembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

No descargue el mal humor con los seres queridos. Recoge los frutos económicos de lo cosechado en el pasado. En el trabajo, tendrá la posibilidad de organizar un nuevo proyecto. Cúrese de una vez ese catarro.

TAURO 20 abril a 20 mayo

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. Hable con claridad a sus jefes de las incidencias del trabajo. Haga todo lo posible para evitar la gripe.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Hoy se van a arreglar sus problemas sentimentales. Ponga orden en sus cuentas bancarias. En el trabajo, momento de rendimiento pleno. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

De momento, no necesita la compañía de nadie. Busque nuevas formas de aumentar su capital. En el trabajo, no se deje llevar por las apariencias. En cuanto a la salud, no caiga en actitudes derrotistas.

LEO 23 julio a 22 agosto

Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa. Día para resolver asuntos financieros delicados. Eleve su autoestima profesional. Hoy recupera toda la energía perdida.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Todo positivo junto a la persona amada. Su economía va a sufrir varios reveses inesperados. Las cuestiones profesionales le exigirán mucha energía. No escatime gastos a la hora de invertir en su cuerpo.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Esfuércese para evitar discusiones en su vida familiar. Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato. Su estado de ánimo se va a reflejar también en el trabajo. La falta de sueño debe acabar.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Dé prioridad a los sentimientos sobre las obligaciones. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. Sus opiniones serán bien acogidas en su trabajo. Mucho esfuerzo físico no es bueno.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

El amor le sonríe, déjese querer. Puede sobrevenirle algún gasto imprevisto, esté preparado. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. No abuse de las grasas, su salud le pasaría factura.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Cuidado con los consejos sentimentales, no siempre ayudan. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Aprenda cómo trabajar y obtendrá grandes resultados. Fenomenalmente de salud.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones. Dispuesto a afrontar cualquier reto profesional. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Quizá conozca a alguien con quien conectará enseguida. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. La tónica en el trabajo sigue siendo buena. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

