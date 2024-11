Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del sábado 16 de noviembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Oportunidad de formalizar un compromiso sentimental. No descuide el bolso ni la cartera. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará. Debido a su carácter nervioso, sufrirá de insomnio.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Si no quiere sufrir un desengaño, abra los ojos. Económicamente, está a punto de recoger lo sembrado. Trabajo no le va a faltar y será satisfactorio. Preste más atención a su corazón, haga ejercicio.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Los asuntos sentimentales van por buen camino. No le importe ser generoso si controla los gastos. Jornada muy tranquila en el ámbito laboral. Los nervios le producirán tensión muscular.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Consiga aceptar a su pareja como es y les irá mejor. Hoy gastará alegremente su dinero, puede permitírselo. Sorpresa agradable en el entorno laboral. Goza de una salud a prueba de bomba.

LEO 23 julio a 22 agosto

No se disperse y dedíquese solo a su nueva relación. Parte de su presupuesto lo invertirá en un viaje inesperado. Trabaje con diligencia, sus compañeros se lo agradecerán. Conviene calmar la mente y hacer más caso al cuerpo.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. El dinero escasea, debe apretarse un poco el cinturón. La situación profesional mejora notablemente. Asuma sus limitaciones o tendrá problemas de salud.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Organice su interior para afrontar con éxito el exterior. A través de la familia puede conseguir un dinero extra. Hoy tendrá un día agotador en su trabajo. Su salud está en uno de sus mejores momentos.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. Intente que los gastos no se disparen, contrólese. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Su estado de salud no sufrirá variaciones importantes.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Muéstrese cariñoso y será correspondido con creces. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. El estómago, su punto débil, se resiente.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Intente poner un poco de orden en su vida sentimental. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Su responsabilidad profesional será recompensada. Carencia de vitaminas en su alimentación.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Buen momento para que fructifique un romance. Todo ese papeleo es necesario para disfrutar la herencia. Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente. No descuide su visita al dentista.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Rompa con su timidez, es el momento de dar el primer paso. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas. El cansancio y la falta de sueño pueden agotarle.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.