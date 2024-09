Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del viernes 27 de septiembre de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Grandes cambios en cuestiones amorosas. Algunos gastos extras, pero su economía está a salvo. Posible entrevista para un puesto de cara al público. Vital, lo que repercutirá positivamente en su salud.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Las relaciones sentimentales son inmejorables. En su economía, la racha es estupenda. Capacidad de convicción ante sus superiores. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Familia, pareja y amigos le harán mucha compañía. Recibe generosos ingresos que invertirá con gran éxito. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Está presionado por los temas afectivos que debe afrontar. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. En su entorno laboral se sentirá algo incómodo. Necesita cuidarse un poco más.

LEO 23 julio a 22 agosto

Acepte su vida en pareja o luche por cambiarla. Buen día para plantear nuevos proyectos económicos. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. Un problemilla doméstico le asalta en sus dulces sueños.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

El romanticismo mal entendido creará un conflicto amoroso. Cuide su economía, no se deje llevar por las compras. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Procure dormir más y no abusar de las comidas copiosas.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Nota que está enamorado y que disfruta con su pareja. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. Coma más; una cosa es ponerse a dieta, y otra dejar de comer.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Día óptimo para iniciar un idilio. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Cuide mucho su espalda.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Déjese cautivar por esa persona que tiene cerca. Disfrute de su dinero sin reparos. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Reflexione sobre la actitud que mantiene con el ser amado. La suma de dinero que espera llegará tarde. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Aprenda a controlar esos ataques de ansiedad.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Si tiene pareja, van a vivir una renovación amorosa. Económicamente, sea prudente y no se precipite. Las novedades en el trabajo le pondrán algo nervioso. Hacer esfuerzos mientras se hace la digestión no es bueno.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Su pareja le hará tocar el cielo. Medite bien lo que hace con su dinero, actúe con prudencia. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.

